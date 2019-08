Hoćemo li napokon malo odahnuti? Pripremite se na grmljavinske pljuskove, evo kako će utjecati na toplinski val koji već danima pritišće Dalmaciju

Naredni dani donose nam pogoršanje vremena s pljuskovima i grmljavinom, no uz obalu će se vrućine nastaviti premda će toplinski val pomalo popustiti, javlja HRT u svojoj prognozi.



Atmosfera će biti nestabilnija jer iznad prizemnog polja povišenog tlaka po visini pristiže vlažniji zrak u sklopu slabo izražene visinske doline. U takvim okolnostima u istočnoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano, a veća je i mogućnost mjestimičnih pljuskova i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura bit će između 30 i 32 stupnja.



Promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, a osobito poslijepodne moguće i lokalno izraženijim pljuskovima, očekuje se u središnjim predjelima. Najniža temperatura oko 19 stupnjeva, a najviša podjednaka današnjoj.



U gorskim predjelima umjereno do pretežno oblačno, također mjestimice s kišom i grmljavinom, dok će na sjevernom Jadranu biti barem djelomice sunčano. Poneki pljusak moguć je u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Puhat će umjerena, podno Velebita ujutro i jaka bura uz umjereno valovito more, a poslijepodne na otvorenom ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 24 stupnja u Gorskom kotaru do 31 na moru.



U Dalmaciji će najviša temperatura iznositi do 34 stupnja uz umjerenu opasnost od toplinskog vala. Bit će djelomice i pretežno sunčano, a uz jači razvoj oblaka poslijepodnevni lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se uglavnom u njezinoj unutrašnjosti. Slaba do umjerena bura poslijepodne će okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak.



Zbog neugodne vrlo tople noći i dnevne temperature oko 33 stupnja, na jugu zemlje još je velika opasnost od toplinskog vala. Prevladavat će sunčano uz uglavnom slab vjetar - ujutro burin, poslijepodne zmorac.



Bez veće promjene na kopnu će se zadržati sve do ponedjeljka pri čemu pljuskovi i grmljavina lokalno mogu biti i izraženiji, a od utorka se njihova vjerojatnost smanjuje. Vjetar će biti slab, a usto što će biti vrlo toplo i vruće, bit će i sparno.



Na Jadranu će i dalje biti vruće, ali ipak manje nego danas i sutra pa se u Dalmaciji očekuje prestanak toplinskog vala. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Prevladavat će sunčano, a u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak s grmljavinom može se proširiti i na obalu.