Radikalna desnica koja ne voli Kolindu očekuje od monsinjora Marina Barišića da okrene vodu na Škorin mlin; Splitski nadbiskup za sada ne šalje takve signale, nego priča o beznađu i kaosu...

Dio radikalne desnice ključnim saveznikom drže splitsko-makarskog nadbiskupa Barišića i očekuju od njega da se jasno odredi kontra vladajuće HDZ-ove politike, ali zasad taj signal iz Splita još uvijek nije došao

Kolinda Grabar-Kitarović, bar za sada, može mirno spavati. Na prvom velikom testu hrvatski biskupi nisu pokleknuli.

Niti se svrstali na stranu njezina glavnog izazivača Miroslava Škore. Njihove homilije hodočasnicima za Veliku Gospu uglavnom su se držale općih mjesta.

Na udaru su se – kao izvor najvećeg zla u zemlji – poslovično našli mediji. Agitiralo se protiv pobačaja, upozoravalo se na Sotonu u liku i djelu „onih koji nisu željeli samostalnu Hrvatsku“, kudila se emancipacija žena i propagirala uloga majke odgajateljice. Čak je i mjesec iz Ivanova Otkrivenja – onaj mjesec koji se Gospi, obučenoj u Sunce, našao pod nogama – pretvoren u polumjesec, a katolički puk pozvan da slijedi kršćanski nauk, protiv najezde s Istoka.

No, nikakve asocijacije na uzavrelu bitku između Kolinde Grabar Kitarović i Miroslava Škore – dvoje kandidata koji oboje ciljaju na iste desne glasove – nije bilo. Čak se i Vlado Košić, milošću pape Benedikta XVI. biskup sisački – suzdržao od uplitanja u političku utakmicu. Umjesto o Kolindi i Škori, Košić je propovijedao protiv informatičkih pomagala u školama.

– Pitamo se kakve bi to trebale biti "škole za život" naše djece i mladih? Mi imamo pravo očekivati da to budu škole za život vječni, za život koji je u kontinuitetu. No, kako to postići, kako se pripremiti za život vječni, gdje je ta škola u kojoj bi se to moglo naučiti? Je li to ispravan put ako se ne uvažavaju sugestije stručnjaka, ako se sve više izostavlja odgojni vid, a naglašava samo obrazovanje, i to uvođenjem tehničkih informatičkih pomagala? Je li to onda samo tehnicizacija, odnosno informatizacija obrazovnog procesa koji se sve više lišava odgojne dimenzije – zapitao se u propovijedi u Marijanskom svetištu Majke naših stradanja u Gori kraj Petrinje Košić.

Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić ukazao je, pak, na "širenje beznađa".

– Ako nas svakodnevno hrane samo vijestima o krađama, pljačkama, korupciji, svakovrsnom nasilju i zaobilasku čovjeka u potrebi; ako samo slušamo da je u drugoj zemlji i u drugoj sredini bolje – sve će nas to u našoj životnoj školi učiniti učenicima letargije i ogorčenosti; sinovima i kćerima beznađa, rezultatom slučajnog kaosa, koji u obrani egoizma i osobne koristi, postaju hladni i neosjetljivi za druge; pojedinci koji traže i brinu se samo za vlastite interese – upozorio je mons. Barišić.

Dio radikalne desnice kojoj Andrej Plenković ni Kolinda Grabar-Kitarović nisu po volji upravo Barišića drže svojim ključnom saveznikom. I očekuju od njega da se jasno odredi kontra vladajuće HDZ-ove politike. I na taj način okrenu vodu na Škorin mlin.

Za sada, taj signal iz Splita još uvijek nije došao, iako je blagdan Velike Gospe bio idealna prilika.