Premijer na godišnjem: Plenković otkrio koje mu je najdraže jelo, po čemu nije tipičan Dalmatinac, ali i zašto ljetovanje provodi uvijek na istom mjestu

Novinari N1 uhvatili su premijera Andreja Plenkovića na godišnjem odmoru kojeg provodi u Opatiji. Prvi čovjek Vlade ispričao im je zašto za odmor bira baš Opatiju, koje mu je omiljeno jelo te koliko je zadovoljan provedenom rekonstrukcijom Vlade.

- Pa gledajte, jako je ovdje lijepo. Ja volim ovaj kraj, ovdje sam dolazio prije. Moj pokojni stric je živio u Rijeci, tako da sam često znao dolaziti u Opatiju i Rijeku, a drugo lokacija je jako dobra, budući da smo za tren u Zagrebu. Ugodno se osjećam ovdje i to je glavni razlog. Na Hvaru imam obitelj, stric koji je još uvijek živ dolje tako da odem. Ali mi je ovdje u ovim okolnostima s obzirom na dužnost zgodnije ipak ići - kazao je premijer, a potom otkrio da mu je najdraže jelo - punjene paprike.

- To mi je najdraža spiza. To svi koji me znaju - znaju - ispričao je Plenković, dodavši da, iako je Dalmatinac, ne voli ribu, ali i da supruzi samo pomaže u kuhinji.

Komentirao je usput i rekonstrukciju Vlade...

- Ja svakoga tko dolazi u Vladu ja ga pitam jednu vrlo jednostavnu stvar: "Ima li nešto u vezi vas što vi znate, a ja ne znam? A bilo bi vrlo dobro radi vas i radi mene da znamo." To je otprilike načelo za kojeg mislim da se pametno držati u vrijeme transparentnih komunikacija - kazao je Plenković za N1.