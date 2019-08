Josipović: Predsjednica u Kninu ne samo da je pričala besmislice, nego je imala i čudnu gestikulaciju pa se mnogi pitaju je li konzumirala alkohol

Bivši predsjednik Ivo Josipović u N1 Studiju uživo komentirao je govor predsjednice Kolinde Grabar Kitarović iz Knina, te ga je ocijenio krajnje neprimjerenim.

"Jučerašnji govor predsjednice u Kninu bio je privatizacija javne proslave, što je vrlo neukusno. Riječ je o nedopustivom nastupu. Vidjeli smo još jedan od pokazatelja društvene regresije. Ne samo da je pričala besmislice, s obzirom na prigodu na kojoj je govorilo, nego je imala i čudnu gestikulaciju, pa se mnogi pitaju je li tome prethodila konzumacija alkohola", kazao je Josipović.

"Predsjednik bi se trebao, ali se ne mora držati protokola. Ovo je potpuno nesuvisli nastup koji je bio još samo jedan loš korak u ovogodišnjem obilježavaju Dana zahvalnosti. Opća slika te predstave bila je jako ružna, desničari koji viču Za dom spremni... Cijela se priredba pokazala kao desničarski dernek, što doista ne valja", poručio je Josipović.

"Krajnje je vrijeme da se pokuša Dan domovinske zahvalnosti profilirati i kao proslava pobjede i novi početak Hrvatske, ali i kao integrativni element prema srpskoj zajednici. Ja sam to pokušao, dobio sam neke predstavnike srpske zajednice u Hrvatskoj, oni su bili dobro dočekani i nije bilo nikakvih problema. U Srbiji se isto tako instrumentalizira patnja nevinih ljudi, Srba, koji su tijekom Oluje otišli iz Hrvatske. Ovakvi derneci nacionalističkog profila rezultat su potrebe političkih elita i u Srbiji i Hrvatskoj da se tenzije stalno podgrijavaju, kako bi se oni sa svojim programima zadržali na vlasti. Čini mi se da je danas možda gore nego čak i neposredno nakon rata", rekao je Josipović za N1.

Dodao je kako je policija HOS-ovce koji su uzvikivali Za dom spremni jednostavno trebala udaljiti i prekršajno kazniti.

Kometar predsjednice kako je htjela i sama uzeti pušku i otići u rat smatra veoma neumjesnim.

"Nitko od nje ne očekuje da se pravda što nije išla u rat, ona je tada radila neke druge stvari. Ali kada ona cirkusira, onda to otvara različite rasprave. Ne mislim da će joj se ovaj nastup u Kninu dobro odraziti na rejting za kojim toliko trči", naglasio je Josipović.

"Obljetnica Oluje nije mjesto ni za kakvu stranačku ni osobnu promidžbu. Ona je proslavu stavila u kontekst vlastite političke promocije. Kada sam ja bio predsjednik nisam nešto posebno objavio kandidaturu za drugi mandat, smatra se nekako prirodnim da aktualni predsjednik ide u kampanju. Objava kandidature je samo jedan deklarativni momenat, ne treba od objave kandidaturu praviti pompu", rekao je Josipović.

Kazao je kako u nekom društvu koje je dobro strukturirao kandidat kao što je Kolinda Grabar Kitarović ne bi imao nikave izglede.

"Naše društvo je u regresiji, previše je pomanjkanja kvalitetnih vrijednosti, pa me ne bi previše začudilo da ona i pobijedi. Ona sada, za aktualnu predsjednicu, ima iznimno nisku potporu. Ne treba iz toga izvlačiti neke prevelike zaključke, jer ona kao kandidatkinja HDZ-a ima veliku prednost zbog snažne stranačke mašinerije. Plenković razumije da bez obzira na to kakva je Grabar-Kitarović kandidat, njena pobjeda znači podršku stranci na idućim izborima. Mislim da će HDZ sve učiniti da njihov kandidat pobijedi, ali se nadam da će i druge stranke to učiniti", rekao je Josipović za N1.