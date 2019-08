Zašto je Kolinda kandidaturu objavila baš 5. kolovoza, iako je obećala da to neće učiniti? Već mjesecima pred njom se odvija scenarij iz noćne more, krenula je panika

Vrag je definitivno odnio šalu. Iako je Kolinda Grabar Kitarović mjesecima uvjeravala naciju da svoju kandidaturu neće objavljivati 5. kolovoza – a sve kako tobože ne bi zasjenila Dan pobjede – na koncu je učinila upravo to.



Popela se na Kninsku tvrđavu i, okružena svitom admirala, ratnih zapovjednika, predstavnika povijesnih hrvatskih postrojbi i novinara, objavila da je „danas tu kao predsjednica“ i da će se sljedećih pet godina viđati s njima „kao predsjednica“. Riječju, objavila je, bez prevelikog pardona, svoju predsjedničku kandidaturu.



- U svemu tome osjete se natruhe panike – kaže nam prof. dr. Anđelko Milardović, politolog koji vodi splitski Institut za europske i globalizacijske studije. Već mjesecima predsjednički izbori se za Kolindu Grabar Kitarović polako, ali sigurno pretvaraju u istinsku noćnu moru. Da stvar bude gora, što se kampanja približava, brojke po aktualnu predsjednicu sve su gore.



Posljednjih dana dvije su vodeće agencije za ispitivanje javnog mijenja u zemlji tako su utvrdile da se nešto zabrinjavajuće zbiva za njezinim rejtingom. Prošloga tjedna IPSOS-ov Crobarometar utvrdio je da aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović podržava manje od polovine hrvatskih građana. Dan prije proslave u Kninu Cro Demoskop Promocije Plus pokazao je, pak, da je aktualna predsjednica sletjela sa pozicije najpopularnije političarke u zemlji. Sa tog ga je mjesta „izgurao“ HDZ-ov premijer Andrej Plenković, koji je očito profitirao u sagi o smjeni vlastitih ministara.



Milardović ocjenjuje da probleme Kolindi Grabar Kitarović nije stvorila ponovna pojava bivšeg SDP-ovog premijera Zorana Milanovića u izbornom ringu. Milanović, ocjenjuje ovaj politolog, nema potencijal da ugrozi aktualnu predsjednicu. Njezini problemi su, prema njegovom mišljenju, nastali kada su se birači počeli okretati nezavisnom kandidatu Miroslavu Škori. Tu su kola krenula nizbrdo. Svojom kninskom najavom kandidature Kolinda Grabar Kitarović zapravo pokušava priječiti da joj Škoro ukrade show.



- Hrvatski zapatist Škoro se ukazao u Sinju i svima pokazao da nije virtualna stvarnost, nego realni svijet. Tamo je objavio prispodobu o vinogradu koji zadnjih 25 godina proizvodi loše vino. I najavio da pod hitno treba promijeniti metodu obrade vinograda. Te poruke jednako razumiju i baba Kata, i intelektualci, i mediji. Zato mu tako dobro i ide – ističe naš sugovornik.



Što se pak tiče Kolinde Grabar Kitarović, ona je, tvrdi Milardović, presudila sama sebi.



- Njezinu vladavinu nećemo zapamtiti po nekom velikom radu, jer je njezino djelovanje ograničeno malim ustavnim ovlastima. Ali ćemo ga pamtiti po izjavama koje je dala, pa ih potom povlačila. Zbog toga u izbornoj godini, umjesto da bude spokojna, ona gubi rejting. Taj kopernikanski obrat dogodio se nakon što je prešla u Plenkovićev europejski, plavosatenski tabor – tvrdi Milardović. Ne bez ironije primijetivši da je predsjednica dobila i novog glasnogovornika, i to u liku premijera Plenkovića.



- On najavljuje kad će se i kako ona kandidirati. On joj je, uz sve ostale dužnosti koje obnaša, i šef izbornog stožera. Što, budimo realni, ozbiljno miriše na jedan prosvjećeni tip autoritarizma – zaključuje Milardović. Upozorivši pritom da premijer, ako se ovi po Kolindu Grabar Kitarović loši trendovi nastave, u posljednji trenutak može okrenuti leđa aktualnoj predsjednici.



Jer, njemu je više nego ikome drugom važno da ovoga puta ne bude na gubitničkoj strani.



I da mu se ne dogodi repriza neuspjeha sa europskih izbora.