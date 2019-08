Tko ne plati prometnu kaznu, glavu će hladiti 60 dana u zatvoru! Od danas moguće provjeriti vozačku dozvolu na webu MUP-a

Od danas u prometu ništa više neće biti isto kao prije jer je na snagu stupio pooštreni Zakon o sigurnosti prometa na cestama kojim su drakonski povećane kazne za cijeli niz prekršaja, a novina je i da vozači od danas mogu i preko internet stranice MUP-a provjeriti stanje svoje vozačke dozvole.

Stanje se može provjeriti na stranici MUP-a „Status vozačke dozvole“ (https://mup.gov.hr/status-vozacke-dozvole/283633) na način da se ukuca serijski broj vozačke. Tako se može utvrditi je li vozačka važeća, nevažeća ili je ukinuta, kao i broj negativnih prekršajnih bodova i izrečene zaštitne ili sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Provjera je korisna i u slučaju da dajete nekome drugome da sjedne za upravljač vašeg vozila.

Naime, zakonskim dopunama se detaljnije propisuju uvjeti zbog kojih se vozilo ne smije dati na upravljanje drugoj osobi.

Vlasnik vozila ili osoba kojoj je vozilo povjereno ne smije na upravljanje dati vozilo osobi za koju, primjerice, može ili mora znati da nema vozačku dozvolu, ima izrečenu mjeru zabrane upravljanja vozilom ili nema dozvolu za odgovarajuću kategoriju vozila. Vozilo se ne smije dati na upravljanje ni osobi na kojoj je vidljiv utjecaj alkohola, lijekova i li drugih opijata ili je u tolikoj mjeri umorna ili bolesna da nije u stanju na siguran način upravljati vozilom.

Do jučer kazna za korištenje mobitela bila je 500 kuna, a od danas, ako vas uoče da telefonirate dok vozite platit ćete 1000 kuna. Povećane su i novčane kazne za nekorištenje pojasa, nepropisno uključivanje u promet, prestrojavanje, pretjecanje, obilaženje, zaustavljanje, skretanje udesno ili ulijevo, polukružno okretanje, vožnju unatrag....

Posebno oštro čak do o 20.000 kuna kažnjavati će se osam najtežih prekršaja. Između ostalog riječ je o namjernom prolasku kroz crveno i prekoračenja dozvoljene brzine u naseljenom mjestu za više od 50 km/h, vožnja pod utjecajem alkohola i droge gdje kazne iznose do 10.000 do 20.000 kuna, umjesto dosadašnjih od 5000 do 15.000 kuna. Bijeg s mjesta nesreće s poginulima ili ozlijeđenim također je ušao u krug prekršaja za koje su predviđene kazne do 20 tisuća kuna.

Ako vozilom prođete pokraj vozila koje je stalo da bi propustilo pješaka na pješačkom prijelazu, platit ćete kaznu od 3.000 kuna, umjesto dosadašnjih 2.000 kuna, a dobit ćete i dva negativna prekršajna boda.

Kazne od 1000 kuna (do sada 500 kuna)

-. nekorištenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje

- nepropisan prijevoz djece u vozilu

- nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje

- vožnja s isteklom vozačkom dozvolom