Ponedjeljak, 28. siječnja 2019. godine. Oboružan fotoaparatom, blokom i kemijskom olovkom, jedan detektiv, skriven iza stupa javne rasvjete u jednom riječkom kvartu, već 15-ak minuta strpljivo čeka i otpija gutljaj kave iz plastične čaše.

Samo desetak sekundi kasnije iz zgrade izlazi stariji, sijedi gospodin, odjeven u crnu majicu i hlače trenirke, u pratnji psa koji veselo zamahuje repom.

"To, imam te...", u sebi će pomisliti, potom okinuti dva, tri klika te se nečujno, poput kakva gladna geparda, zaputiti dalje za svojim plijenom, preko šetnice u sklopu riječke plaže za invalide.

Zna da je pred njim važan posao - unajmili su ga nezadovoljni zaposlenici Klinike za ortopediju Lovran kako bi u strogoj tajnosti neko vrijeme pratio njihova šefa, ravnatelja Borisa Šestana, za kojeg žele dokazati da dobar dio svojeg radnog vremena provodi izvan posla, obavljajući privatne stvari, piše Jutarnji list.

- Traje to već sada predugo, a iako smo pisali svima - i Ministarstvu zdravstva, saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku, Pučkoj pravobraniteljici kao i Hrvatskom liječničkom sindikatu, stvari se nisu pomakle s mrtve točke niti se problem riješio - povjerio nam se jedan liječnik iz bolnice, koji je pritom zamolio da ostane anoniman.

I dok su mediji dosad u javnosti o Šestanu uglavnom pisali kao o jednom od rijetkih ravnatelja koji je neku bolničku instituciju uspio dovesti u plus, a spominjala se dosta i njegova borba protiv nepoštenih dobavljača, zbog čega je navodno primao i prijeteće SMS-ove, djelatnici Klinike za Lovran posljednjih mjeseci sve važnije institucije obasipaju prijavama zbog Šestanove navodne zlouporabe položaja.

Zbog tih su sumnji o vlastitom trošku unajmili i platili detektivsku agenciju, ojađeni činjenicom da Šestan, tvrde, mjesecima dobar dio radnog vremena provodi izvan radnog mjesta, negdje daleko izvan bolnice, baveći se tko zna kakvim aktivnostima i ostavljajući Kliniku kojoj je na čelu dobar dio radnih dana obezglavljenom.

- Gledajte, mi smo primijetili da on kontinuirano izostaje s posla, služeći se više-manje istom metodom. Svakog bi jutra dolazio u Kliniku Lovran, tamo bi proveo sat, sat i pol vremena, a potom bi napuštao svoje radno mjesto te se u bolnicu ponovo vraćao u popodnevnim satima, što smo smatrali nedopustivim. Osim toga, smatrali smo da bi bilo važno utvrditi kamo to točno svakog radnog dana ravnatelj tako važne institucije u radno vrijeme odlazi, pa smo angažirali detektivsku agenciju i s njom dogovorili da obavi nadzor - priznaje nam jedan od zaposlenika.

Odradili nadzor kretanja

Riječ je o detektivskoj agenciji Laufer iz Rijeke koja je, nakon što ju je unajmio jedan od zaposlenika, odradila nadzor kretanja ravnatelja Branka Šestana te naručitelju potom dostavila i službeno izvješće, kojim se potvrdilo da Šestan doista redovito napušta svoje radno mjesto.

Točnije, iz izvješća je vidljivo da su detektivi Šestana pratili u periodu nešto kraćem od mjesec dana, točnije od 28. siječnja do 20. veljače ove godine, s ciljem utvrđivanja "gdje odlazi i što za vrijeme izbivanja s posla radi Branko Šestan", a potom i prikupljanja materijalnih dokaza pokaže li se da su tvrdnje naručitelja, prema kojima Šestan "markira" s posla, opravdane.

Iz izvješća je dalje vidljivo da su detektivi ravnatelja Klinike za ortopediju Lovran u tih malo manje od mjesec dana nadzirali točno sedam puta, od čega su u sve skupa šest navrata uočili kako Šestan doista napušta svoje radno mjesto, i to uvijek s istim modusom operandi, nakon čega se u poslijepodnevnim satima opet vraća u lovransku Kliniku.

Razlog njegova napuštanja radnog mjesta, otkrit će ubrzo detektivi i naručitelji, razotkriven je u obliku, ni manje ni više nego žutog, veselog psa, vrlo vjerojatno retrivera, s kojim bi ravnatelj u šetnjama navodno provodio dio svojeg radnog vremena.

A izgleda to, kako piše Jutarnji list, ovako: prema izvješću detektiva, subjekt kojeg su pratili u dopodnevnim bi satima, u razdoblju između 9:15 i 10:15 sati ujutro napuštao Kliniku za ortopediju Lovran te se upućivao kući u Rijeku, koristeći pritom srebrni Fiat Tipo, a koji je, prema saznanjima naručitelja, službeno vozilo u vlasništvu Klinike.

- Po odlasku s parkirališta Klinike subjekt bi se bez usputnih zaustavljanja vozio doma, gdje bi parkirao navedeni Fiat te ušao u kuću po psa. Nakon 15-ak minuta subjekt bi preodjeven u prikladniju, sportsku odjeću izlazio iz kuće sa psom te se sa svojim privatnim automobilom, žutim Daewoo Ticom, upućivao na parkiralište plaže za invalide na predjelu Bivia. Fotografije pod brojevima od 11 do 24 pokazuju jedan takav izlazak iz kuće te dolazak na navedenu plažu za invalide - piše u izvješću.

Nadalje, detektivi otkrivaju kako bi Šestan, po dolasku na plažu, odlazio u šetnju sa psom na šetnicu Milica Jardasa, koju bi u narednih više od sat vremena prepješačio četiri puta, prešavši pritom, prema procjeni detektiva, negdje oko četiri kilometara.

Upućivao bi se ravnatelj potom kući, gdje bi ostavljao psa, te se kroz dvadesetak minuta vraćao do službenog auta, a potom odlazio nazad u smjeru Lovrana.

Dokazali zlouporabu položaja

Prema procjenama detektiva, Šestan bi svaki od šest puta, koliko je zatečen kako odlazi sa svog radnog mjesta, izvan Klinike obavljajući privatne poslove proveo više od dva sata, što je i detektivima, ali i naručiteljima, kažu, bilo dovoljno dokaza da ravnatelj zlouporabi svoj položaj.

Snimljeno je te naručiteljima isporučeno i dodatnih 130 fotografija - sve slike Šestana kako s posla odlazi kući, iz stana izvodi psa, šeće ga na plaži te se u poslijepodnevnim satima vraća kući, a sve su fotografije, zajedno sa službenim izvješćem detektiva, proslijeđene potom i Ministarstvu zdravstva, kako bi se pozabavilo ovim neobičnim slučajem.

U toj instituciji, međutim, nisu bili pretjerano zadivljeni dokaznim materijalima.

Naime, Jutarnjem listu iz ove su institucije potvrdili da su navedenu prijavu zaprimili još u travnju ove godine te je potom "proslijedili Upravnom vijeću Klinike uz obvezu da o poduzetom nazad izvijeste Ministarstvo zdravstva", no na naša dodatna pitanja - poput onog jesu li primili izvješće Upravnog vijeća, kao i što je ono zaključilo - na naše opetovane pisane upite nisu poslali baš nikakav odgovor.

Potražili smo ga stoga kod samog ravnatelja Šestana, koji nije bio pretjerano iznenađen navodima iz prijave, potvrdivši da je za njih odavno čuo, ali i da su optužbe potpuno neutemeljene.

Dapače, kao dokaz da je cijela stvar navodno zlonamjerna fabrikacija Šestan je prvo ustvrdio, a potom elektroničkom poštom dostavio i papire iz kojih ispada da je u vrijeme nadzora zapravo bio na godišnjem odmoru, ali i dalje toliko odan i vezan uz svoj posao da se baš svakoga dana - čak dva puta dnevno - upućivao do radnoga mjesta.

- I tako redovno radim od prvog dana kada sam ravnatelj, sada već u četvrtom mandatu. To znaju svi djelatnici, i još k tome ne samo da radim do kraja radnog vremena, već s posla gotovo nikad ne odlazim prije 18 sati, neovisno o godišnjem odmoru, iako je radno vrijeme, što također znaju svi zaposlenici, do 15:30 - napisao je u svom službenom odgovoru na naša pitanja.

Osim toga, u privitku e-maila poslao nam je i tri rješenja o korištenju godišnjeg odmora koji su se, igrom slučaja, baš točno poklopili s terminima svih detektivskih nadzora, s prekidima godišnjeg u terminima kada nadzora nije bilo, kao i ponovnog otvaranja godišnjeg odmora baš dan prije nego što će novi nadzor biti obavljen.

Prema podacima iz tih službenih dokumenata, ravnatelj Šestan godišnji je odmor u siječnju koristio samo jedan dan, 28. siječnja, točno na datum kad su se detektivi prvi put zaputili u nadzor te potvrdili kako je i tog dana s posla otišao kući.

Tvrdi da je u te dane bio na godišnjem

Bio je to kratak odmor, od samo 24 sata, na što zaposlenici lovranske Klinike, uz prethodnu najavu i prema internom Pravilniku o radu, imaju pravo dva puta godišnje, no i tog je dana, čini se, Šestan najmanje u dva navrata ponovo dolazio na posao.

Slijedi potom jedna kraća pauza u godišnjim odmorima, da bi sljedeći termin Šestan otvorio u periodu od 4. do 18. veljače, točno jedan dan prije nego što će detektivi 5. veljače obaviti drugi po redu nadzor, a potom ga nadzirati još u danima 8., 12. i 14. veljače - za što će se sve uspostaviti da su zapravo bili dani odmora.

Posljednji komad godišnjeg odmora Šestan će potom otvoriti u periodu od 19. do 22. veljače, opet samo dan prije nego što će se detektivi posljednji put, 20. veljače, zaputiti u još jedan nadzor, ali nesvjesni da je ovaj na godišnjem odmoru koji požrtvovno ipak koristi za potrebe posla.

Ako već ove slučajnosti s datumima same po sebi nisu dovoljno zanimljive, treba napomenuti da je odluke o korištenju godišnjih odmora koje nam je dostavio Šestan kao ravnatelj zapravo odobrio sam sebi, a novinarima su dostavljene samo s njegovim potpisom, bez žigova, urudžbenih brojeva ili mogućnošću provjere jesu li u tim istim terminima konačno i zaprimljene u stručnim službama Klinike.

Šestan potom odgovara i na pitanje na koje odgovor nismo mogli dobiti u Ministarstvu zdravstva pa nam potvrđuje kako je Upravno vijeće Klinike po nalogu Ministarstva zdravstva raspravljalo o prijavi te ju je potom odbacilo kao neutemeljenu, a s obzirom na to da se navodi iz optužbe nisu uspjeli dokazati, o istome nije bilo potrebe izvještavati nadležno tijelo.

Ravnatelja lovranske Klinike potom smo zamolili da nam pokuša objasniti - otkud onda protiv njega tako ozbiljne optužbe, pa i napor angažmana privatnih detektiva o osobnom trošku, što nam se čini kao prilično ambiciozna akcija?

- Nije mi poznat razlog... Možda kakav osobni animozitet, zavist, pokušaj maltretiranja, uznemiravanja, mobbing... Nije mi poznato je li riječ o narušenim međuljudskim odnosima na radnome mjestu. S kolegama izvrsno surađujem, što je već i potvrđeno 13-godišnjim uspješnim pozitivnim poslovanjem bolnice - piše u svojem službenom odgovoru.

Kao posljednje, pitamo ga je li upoznat s činjenicom da je jednodnevni nadzor od strane iste detektivske agencije nad njegovim kretanjem naručen i odrađen ponovo jednog dana u svibnju ove godine - kad je nalaz također pokazao da se s posla udaljavao kako bi prošetao psa, a potom se u poslijepodnevnim satima vraćao do lovranske Klinike?

A onda, ako jest, može li nam potvrditi je li i u svibnju bio na godišnjem odmoru?

Šestan u kratkom odgovoru za Jutarnji list potvrđuje da je i tijekom svibnja otvarao godišnji odmor, ali podatak o kojem je datumu riječ do zaključenja broja ne dobivamo. Ipak, puno više od toga čudi šutnja nadležnoga tijela, Ministarstva zdravstva, koje se lošim odnosima u Klinici za ortopediju Lovran, očito, ne želi baviti.

Nije stoga čudno da su taj posao na sebe preuzeli - privatni detektivi.