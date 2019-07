Brojni HDZ-ovci razočarani su izborom novih ministara: 'Pojma nisam imao tko je on, išao sam guglati'; Samo na jednu osobu većina nema nijednu primjedbu...

I po izgledu premijera Andreja Plenkovića, koji je na kraju dana izgledao potpuno "iscijeđen", moglo se zaključiti koliko je rekonstrukcija Vlade ove srijede bila dramatičan i mukotrpan posao.

Plenković je ovu priču zatvorio, trenutačno je zbio HDZ-ove redove, no pitanje je koliko će primirje u stranci potrajati, jer je mnogo nezadovoljnih. Zamjeraju Plenkoviću što nagrađuje ljude koji ništa u bazi nisu učinili poput ministra Marka Pavića ili čak nisu ni članovi stranke kao potpredsjednik Vlade Zdravko Marić, dok 'terence' kao što je Tomislav Tolušić smjenjuje.

Kako smo već izvještavali u središnjici HDZ-a u srijedu je bilo na trenutke vrlo dramatično, pale su i teške riječi, bilo je vikanja i psovanja (Josip Đakić), iskazivanja očaja (Gabrijela Žalac). Uz brutalnu izjavu kako se “osjeća silovano i bačena u blato“, Žalac se, tvrde naši izvori, obrecnula i na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, zbog njegovog spominjanja pjesme repera Vojka V.

- Govoriti „netko me sabotira i protiv mene lobira, možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni … bilo je je nekorektno – požalila se Žalac. Jandroković se tim riječima svojedobno narugao pred novinarima kad je ministrica spominjala da joj neko smješta afere kao što je bila ona s Mercedesom u dvorištu.

Na dan rekonstrukcije Vlade, doslovno do zadnjeg trenutka, sve dok nije počeo sastanak užeg vodstva, nitko osim nekolicine najbliskijih Plenkovićevih suradnika nije točno znao tko odlazi, a tko ostaje u Banskim dvorima. Još ujutro potpredsjednik Vlade i stranke, sad već bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, vjerovao je da rez neće njega zahvatiti.

Činjenica da su uz Plenkovića samo trojica ljudi radila kadrovsku križaljku i do u detalje znala što se točno događa, pokazuje koliko je veliko nepovjerenje predsjednika HDZ-a u kolege u stranci. I to HDZ-ovci zamjeraju šefu.

– Ključne odluke donosi velika četvorka u kojoj su, uz Plenkovića, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, šef Kluba Branko Bačić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Nama se samo servira ono što oni već odluče – žali se jedan od članova Predsjedništva, objašnjavajući kako članovi toga HDZ-ova tijela praktički nisu imali nikakav utjecaj na odluku koju je prethodno Plenković sa suradnicima donio na sastanku u Vladi.

No, unatoč rogoborenju nitko od njih na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća nije se usudio dići ruku protiv predloženih kadrovskih rješenja.

Drugi, pak, kažu kako su upravo najviša stranačka tijela dala prethodno Plenkoviću odriješene ruke da kadrovira po vlastitu izboru, što je on i učinio.

– Moralo se ići u rekonstrukciju jer su svi pozitivni rezultati potonuli pod hrpom afera. Ovo je bilo nužno da prodišemo i krenemo dalje – uvjerava HDZ-ovac blizak premijeru.

Plenković je za operaciju "rekonstrukcija", čini se, pridobio i Milijana Brkića, no poznavatelji situacije u stranci upozoravaju kako njegove pomirljive izjave u stilu Milana Bandića "pustimo što je bilo i idemo dalje brinuti se o problemima građana i rješavati probleme u državi" treba primati s oprezom jer taktizira.

Razgovarali smo s nizom HDZ-ovaca, i visokih dužnosnika i onih lokalnih. Dio njih slaže se da je premijer puno ranije trebao napraviti rez, ali smatraju kako će nastupiti zatišje u stranci do predsjedničkih izbora.

– Uvjeren sam da neće biti unutarstranačkih sukoba do predsjedničkih izbora jer nam samo pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović može dati nadu da nećemo potonuti na parlamentarnim izborima. Ako izgubimo predsjedničke izbore, gotovi smo i na parlamentarnim. To ne odgovara ni Plenkoviću, ali ni njegovim oponentima i zato će se sad primiriti –smatra jedan od viđenijih HDZ-ovaca.

Drugi izvor tvrdi kako je Plenković, time što je sam sve odlučio, na leđa uprtio veliki teret.

– Preuzeo je veliku odgovornost. Ako ne krenemo prema gore, on će snositi konzekvencije, a svi znamo da je najmanje četvero kolega već sad u niskom startu za predsjedničku utrku – navodi naš sugovornik, aludirajući na Davora Ivu Stiera, Mira Kovača, Tomislava Karamarka i Domagoja Ivana Miloševića.

Mnogi članovi stranke na terenu vrlo su grubo popljuvali Plenkovićev odabir ministara.

– Možda će zvučati nevjerojatno, ali ovaj put u potpunosti se slažem sa stavom opozicije koji su "provjetravanje" Banskih dvora ocijenili alanfordovskim. Loš ministar koji na terenu nije poderao ni milimetar đona na cipelama nego je još kriv za 740.000 potpisa građana nagrađen je novim, bogatijim resorom, a za polovinu novih ministara nitko nikad nije čuo, uključujući i ljude u HDZ-u – zgraža se jedan HDZ-ov lokalni čelnik misleći na transfer ministra Marka Pavića.

Jedan član Nacionalnog vijeća priznao nam je da je, kad je čuo ime Marija Banožića, novog ministra državne imovine, išao "guglati".

– Pojma nisam imao tko je to – veli.

Među novim ministrima izdvaja se jedno ime oko kojeg većina naših sugovornika nema ni jednu primjedbu. Riječ je o Gordanu Grliću Radmanu, novom ministru vanjskih i europskih poslova, kojeg svi naši sugovornici smatraju vrlo kompetentnim za vođenje resora važnog za skorašnje hrvatsko predsjedanje Europskom unijom.

Što se tiče Tolušićeve nasljednice, Metkovke Marije Vučković, njezin se uspon pripisuje Branku Bačiću.

– Rekonstrukcija Vlade bila je nužan potez, ali je izvedena neprofesionalno. Plenković je imao šansu za novu podjelu karata i za novi početak. Taj "new deal" trebao je napraviti prije dva mjeseca i u Vladu uključiti i ljude koji nešto znače u stranci. Ali ne, on to nije htio učiniti, nego je nanovo ponovio loš recept iz europskih izbora – tumači jedan od Plenkovićevih oponenata.

Glavni tajnik i predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbacuje takve kritike, objašnjava kako su promjene bile nužne da bi se stvorilo jedno ozračje u kojem Vlada može normalno raditi.

– Ovi problemi koje smo imali, nažalost, bacili su u drugi plan sve ono dobro što se događalo. Ako želimo promjene i ako želimo dati priliku mladim ljudima, čini mi se da ova rekonstrukcija Vlade ide upravo u tom smjeru – smatra Jandroković.

Tumači kako su se pri izboru novih ministara vodili načelom maksimalne političke korisnosti za Vladu i vladajuću većinu te HDZ. A odluke su, veli, donesene nakon temeljite analize. Napominje kako je premijer vodio računa o dignitetu svih osoba, ali da je politika težak posao.

Kritike na račun ministra Pavića, koji je samo zarotirao resor i sjeo u fotelju Gabrijele Žalac, Jandroković je odbacio uz obrazloženje da je ovaj ostao u Vladi jer dobro razumije fondove.

Danas će se glasati o povjerenju novim ministrima, a bit će to prilika da se vidi kako trenutačno izgleda HDZ-ova većina i tko će sve dignuti ruke za nove ministre. Tijekom jutra o novim ministrima raspravljat će se na parlamentarnim odborima, a u 17 sati počinje izvanredna saborska sjednica.