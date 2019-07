'Morao je na posao, parkirao je ispred salona, curica je zaspala u autu, ostavio ju je i zatvorio prozor da ne ulazi prašina jer su bili radovi...': ocu, omiljenom frizeru, prijeti do 15 godina zatvora

Velika tuga obavila je Rovinjsko Selo i Sutivanac zbog smrti četverogodišnje djevojčice koja je prošlog četvrtka bila dva sata u užarenom autu. Djevojčica se od petka borila za život, ali nažalost, na kraju joj nije bilo spasa. U ponedjeljak poslijepodne podlegla je posljedicama toplinskog udara i dehidracije u riječkoj bolnici Kantrida.

Tužan kraj: preminula čeverogodišnja djevojčica koju je otac ostavio dva sata zaključanu u vrelom automobilu, roditelji odlučili donirati njezine organe

Hrvatska tuguje za preminulom djevojčicom, iskusna splitska liječnica savjetuje što istog trena poduzeti kod kod rizične situacije; 'U Splitu smo zaprimili adolescenta zbog toplinskog udara na treningu...'​

Do tragedije je došlo jer ju je njezin 33-godišnji otac ostavio da spava na parkiralištu u automobilu ispred njegova frizerskog salona u Rovinjskom Selu.

Budući da ondje ima salon i jednu zaposlenicu, svaki dan je putovao na posao iz tridesetak kilometara udaljenog mjesta u kojem živi s trudnom suprugom i još jednim djetetom.

Frizerski salon u utorak je bio zatvoren, a na vratima je stajalo da će biti zatvoren do daljnjega. Očevi prijatelji i sumještani su šokirani, potreseni, tužni. Tim više što se to dogodilo točno na ulazu u frizerski salon, piše Jutarnji list.

Mislio da spava

- On je operirao koljeno i taj dan je trebao doći raditi. Bila je gužva, curica je zaspala u autu, on je ušao u salon i počeo raditi. Auto je bio parkiran odmah do ulaza u salon, tako da vjerojatno može vidjeti je li mu se kći probudila. Budući da su u ulici radovi, zatvorio joj je prozor kako prašina ne bi ulazila u automobil. Mislio je da spava. A onda su radnici koji rade tu na gradilištu vidjeli da nešto s njom nije u redu i pozvali pomoć. Ostalo znate - kazao nam je frizerov prijatelj i član tamošnjeg mjesnog odbora Emil Radovan, koji je izrazio sućut obitelji.

Naime, poslije toga otac je hitno nazvao Hitnu pomoć, djevojčica je odmah prenesena u salon koji je bio klimatiziran te je prevezena u Opću bolnicu Pula.

Tu je stabilizirana, da bi se hitno prevezla u riječku bolnicu Kantrida gdje je tri dana bila kritično te su joj počeli otkazivali organi. Preminula je u ponedjeljak oko 15 sati.

- Oca i obitelj svi znamo i nemamo nijednu ružnu riječ za njih. On je bio uzoran otac i za djecu bi bio dao sve. Suditi je nepotrebno jer je njemu sada najteže i treba to izdržati. Tragedija je velika i svi smo potreseni. On je bio veseljak, pola sela se kod njega šišalo - kazao je.

Potreseni su i drugi susjedi. Najmodavac njegova salona i prvi susjed također je u šoku i kaže da nikada s njime nije imao nikakvih problema te da mu je bio poput drugog sina, tim više što je bio dobar prijatelj s njegovim sinom.

- Što da vam kažem. Teška tragedija. Ne znam detalje, ali ljudi sada svašta govore. Ja znam da polovica toga nije istina jer je on bio dobar i savjestan. Znam da je bio na porođaju te male curice i da je zavezao pupkovinu. Imaju još jedno dijete i još jedno na putu i sada će to biti sve jako teško prebroditi. Njegovi roditelji žive tu, u Rovinjskom Selu, ali nema ih već danima. Vjerojatno su bili u bolnici i sada su kod njih doma - kazao je njegov prvi susjed.

Morao raditi

Obitelj, prijatelji i rodbina okupili su se u njihovoj obiteljskoj kući u jednom istarskom selu, ali nisu htjeli da se novinari približe kući. Njihovi najbliži prijatelji izašli su na ulicu i objasnili nam da su svi u šoku i van sebe, posebno otac i majka, te su zamolili novinare da ne dolaze u kuću. Još uvijek ne znaju kada će biti sprovod malene curice.

- Nije se to trebalo dogoditi i to je strašno. Curica nije bila u vrtiću nekoliko dana jer je bila nešto bolesna i baš je taj dan trebao s njom ići na more, ali je hitno morao do salona. I sam ne zna kako se to moglo dogoditi - pričaju nam njegovi prijatelji pred kućom ožalošćene obitelji.

Otac će zbog svoje ogromne nesmotrenosti kazneno odgovarati. Naime, istarska policija već je u nedjelju završila svoje kriminalističko istraživanje i utvrdila da je počinjeno kazneno djelo povrede djetetovih prava.

Nalaz obdukcije

- Kako je dijete preminulo, kaznenu prijavu dostavit će na daljnji postupak Županijskom državnom odvjetništvu - poručili su iz istarske policije.

Županijsko državno odvjetništvo naš je upit proslijedilo Općinskom, koje je reklo da nam zasad ne mogu davati nikakve informacije, piše Jutarnji list.

Ali je zato bivši državni odvjetnik iz Pule Davor Štorga, koji se ujedno bavi kaznenim zakonom 30 godina, rekao da je prema kaznenom zakonu najveća kazna za povredu djetetovih prava sa smrtnom posljedicom od 3 do 15 godina zatvora. Ali, naravno da se prije toga moraju preispitati apsolutno svi detalji vezani uz smrti djevojčice.

- Svaki taj javni podatak koji je objavljen u medijima, a koji je dostupan nadležnom državnom odvjetništvu, državni odvjetnik mora temeljem odredbi Zakona o državnom odvjetništvu, kao i odredbi Zakona o kaznenom postupku izvršiti provjeru svih navoda koji su evidentno objavljeni u medijima.

A u ovom konkretnom slučaju evidentno je da se radi o propustu roditelja ili staratelja ili osobe koja je bila kao odrasla nadležna da štiti interese tog djeteta. Ta osoba mora pojasniti činjenicu zašto je do takvog propusta došlo - kazao nam je Štorga.

Dodao je da roditelj, staratelj ili neka druga osoba koja je u tom trenutku nadležna za dijete ne bi bila odgovorna da joj je pozlilo, odnosno da se dogodila neka viša sila.

- Člankom 177. Kaznenog zakona raspon kazni, ako je prouzročena smrt djeteta, je od 3 do 15 godina zatvora. Bitna je uzročna veza, je li smrtna posljedica nastupila zbog dehidracije ili je bio neki drugi razlog. Ako je smrt nastupila zbog toga, onda ulazimo u sferu kazneno-pravnog spektra. Bitno je da liječnik sudske medicine dijagnosticira razlog smrti. To mora napraviti liječnik sudske medicine, a to je u praksi gotovo kroz 15 do 20 dana. Onda će odvjetništvo znati hoće li pokrenuti istragu ili ne - zaključio je Štorga.

U ovom slučaju mora postupati i Centar za socijalnu skrb, a pulski nam u utorak nije odgovorio na upit što i kako dalje.

Međutim, dosad vezano za ovu obitelj nije bilo prijava niti postupanja. Kazala je to u utorak i sama ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić. Rekla je da će stručnjaci sada procijeniti koje su kompetencije roditelja da skrbe o njihovo još dvoje djece.

Nema opravdanja

- Zaista ne možemo naći nikakvog razloga i nikakvog opravdanja za tu tragediju, ali centar nije bio upućen u tu obitelj. Riječki Centar za socijalnu skrb ‘duboko je ušao u tu obitelj’ čim se saznalo za ovaj tragičan slučaj, već kada se saznalo da je otac ostavio dijete u automobilu. Sada je na stručnjacima da procijene koje su kompetencije roditelja za skrb o ostalo dvoje djece i donesu odluke - rekla je Murganić novinarima nakon uručivanja službenih vozila obiteljskim centrima u nekoliko županija.

Štorga nam je kazao da centar sada mora provesti proces nadzora i mora se ustanoviti je li bilo zanemarivanja djeteta u obitelji i prije ili druge djece.

Poznato je da sada slijedi sveobuhvatna obiteljska procjena da bi se moglo utvrditi jesu li i druga djeca u obitelji ugrožena.