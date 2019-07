Slavni Rocky, ipak, nije stigao na hrvatsku obalu, no zato je njegova obitelj guštala krstareći jadranskim uvalama i degustirajući najbolju spizu. Čak je i proslavila rođendan Sylvestera Stallonea u jednom od najpoznatijih dalmatinskih restorana, hvarskom "Garifulu". Na stolu prepunom ribljih delicija našli su se pijani jastozi, oborita riba, vrhunska vina.

– Dolazi nam jako puno ljudi koji sebi mogu priuštiti sve na ovom svijetu. Rezerviraju stol puno prije, doduše ne oni osobno već njihovi pomoćnici koji se prethodno dobro raspitaju kakva nam je usluga, što nudimo, kakve im uvjete sigurnosti jamčimo. Ponekad nam prethodno stižu i njihovi kušači koji isprobaju delikatese s jelovnika, te ih potom naručuju za svoje gazde. Neki troše nemilo, ne pitaju za cijenu. Imaju, mogu, i zato žive čisti hedonizam. Naše je pravilo da im u što kraćem roku ispunimo sve zahtjeve, čak i one koji se nekima možda čine jako čudnima – saznajemo od odgovornih u "Garifulu" u kojem djeluje i concierge služba.

A njezin je zadatak omogućiti gostu sve što poželi. Ako treba u što kraćem vremenu nabaviti poseban šampanjac i dignuti helikopter tijekom noći. Nabaviti rijetki parfem, ruže iz nekog europskoga grada, osigurati maserku, fizioterapeuta, gliser, frizera... Ono što milijarderi požele imati, to mi prosječni ljudi ne možemo ni zamisliti. A to što nas dijeli nije manjak mašte, već debljina novčanika kao jamac za ekstra luksuzni život.

– U Gariful concierge servisu imali smo arapskog klijenta, koji je poželio svoju mačku prevesti privatnim avionom u Dubrovnik. Ispunili smo mu želju, mačka je sama avionom išla u Dubrovnik, uz posadu je bila jedini putnik. Vlasnik ju je tamo dočekao. Zapravo smo nekoliko puta dizali privatni avion kako bi prevezli kućne ljubimce naših klijenata. Jedne smo ga noći digli samo zato jer je gost restorana poželio bocu tekile. Da napomenem, posebnu bocu tekile, od 12 tisuća eura, koja mu je od trenutka narudžbe stigla za nekoliko sati. Helikopter smo nekoliko puta dizali kako bi nabavili raznorazne šampanjce i skupe cigare – veli Ivana Vrselja, PR restorana "Gariful".

Gost je uvijek u pravu

Varate se ako mislite da je to sve, prije nekoliko godina organizirali su vjenčanje na kojem je mlada kao ukras na ceremonijalu poželjela devu, a imala ih je taj dan čak dvije. Jednoj je gošći bogati suprug rezervirao godišnjicu braka iz snova, i to tako da je mjesecima prije zvao i zatražio da mu se rezervira vrlo luksuzna jahta. I na njoj osigura "Garifulov" kuhar i konobar.

– Njihov je zadatak bio pripremiti specijalitete s našeg menija. Uz to nam je i dostavio listu darova za svoju suprugu, a oni su trebali doći iz 18 zemalja koje su obilazili tijekom prethodnih godišnjica. Imali smo gosta koji je bukirao cijeli restoran za svoj rođendan, na jedan dan i slijedeći od podne do dva ujutro. Gosti su dolazili i sve to vrijeme pili i jeli isključivo šampanjce, jastoge i kavijar. Na zahtjev našega gosta ništa drugo nisu smjeli naručiti. Svega imamo, čak jednoga redovnoga gosta koji svake godine zatraži da njemu i njegovoj supruzi na jahti, tijekom boravka osiguramo frizerku, vizažistu i masera. Ali i osobu koja će se brinuti o njegovim psima, šišati ih, masirati, oblačiti i uljepšavati im svakodnevicu. Zahtjevi za uslugama u wellnessu, joga instruktorima, life coacha, egzotičnim plesačicama, raznim animatorima, skupim pićima, nakitom, parfemima su nam uobičajena pojava – veli Ivana.

Gost je uvijek u pravu. I gostu se uvijek treba ispuniti svaka želja, radne su odrednice profesionalaca iz naših ugostiteljskih i hotelskih objekata. Potiho nam govore kako ruski milijarderi obožavaju našu obalu, a još više inkognito boravak. Žele na svojim stolovima imati puno hrane, sve s jelovnika, sve u isto vrijeme i u ogromnim količinama. To prati i enormna količina vrhunskih vina, žestica, osobito votke. Naravno i kavijara. Ozbiljan tim ljudi koji im tu uslugu osigurava, radi 24 sata dnevno. Tada se posao kuje, tada se lova vrti, saznajemo iz dalmatinskih VIP objekata.

– Najsretniji smo kada nam u goste dođu ljudi s područja Emirata. Oni su najžešći u trošenju, a slijede ih Rusi, te Amerikanci kojima smo posljednjih nekoliko godina postali turistički hit – vele nam turistički dalmatinski neimari.

Saznali su ti VIP-ovci za nas preko naših sportaša, nogometaša, reprezentacije. A svoje je, navode neki, odradila i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, čije je srčano navijanje i grljenje bio fantastičan PR za našu zemlju.

– Ima i bogataša koji u svakom novom mjestu u koje dolaze, pojačavaju ekipu, družinu s broda. Vuku za sobom i dvadesetak novih prijatelja, prijateljica. Osiguraju im provod, hranu, spavanje, skupo ljetovanje. Što rade u svojim kabinama, e, o tome se ni potiho ne razgovara. Niti ih pitamo, niti nas zanima – vele.

Ne želi dirati kvaku

Posebnih zahtjeva se sjećaju i u hotelima duž naše obale. U nekim od splitskih, kazali su nam, gošća je umjesto kreveta tražila ležaj od čvrstih dasaka koje je osoblje trebalo staviti na pod. Iz sobe je, rekli su nam iz uprave, osim ormara sve bilo maknuto, kako bi se na pod stavile dvije velike daske, jastuk i posteljina. Jedan bračni par je uvijek tražio da ih u sobi dočeka petnaest jastuka, svaki s drukčijim punjenjem. I svaki s ceduljom što se od punjenja u njemu nalazi. Zahtjevi za nekom posebnom slikom na zidu, specijalnom satenskom posteljinom, posteljinom u boji ili omiljenim jelom su uobičajena stavka.

– Posebne zahtjeve imaju vjernici koji se strogo pridržavaju odrednica vjere. Imali smo tako rabina koji vikendom nije smio dodirivati kvaku vrata, pa ga je naš vratar na posebnoj nosiljci nosio od parkinga do unutrašnjosti sobe. Jednom smo imali gosta koji je tražio dodatnu sobu samo za svoje cipele, a drugi je tražio akvarij sa zlatnom ribicom kako se ne bi osjećao previše usamljeno. O da, sjećamo se i jednog posebnog zahtjeva: gost je tražio da na raspolaganju svakoga dana ima 15 pepeljara i 10 šteka cigareta, a jedan je želio transfer od aerodroma samo za psa u bijeloj limuzini. Imali smo i poseban zahtjev, želju za organiziranjem odbojkaške utakmice u hotelu, zbog koje je doneseno 30 kubika pijeska – kazali su nam naši sugovornici zaposleni u našim visokokategornicima.