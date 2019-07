Oslobađajuća presuda za ozloglašenog tajkuna: Kutle nije oštetio Dalmu!; Komentirajući sudski epilog, našem je novinaru poručio da je 'uložio veliki trud i novac u očuvanje Slobodne i egzistencije 1400 zaposlenih'

Miroslavu Kutli, odbjeglom nekadašnjem tajkunu i jednom od simbola privatizacije u Hrvatskoj devedesetih, baš je dobro krenulo nekoliko zadnjih mjeseci na hrvatskim sudovima.

Postupci protiv njega – spomenimo samo one poput afere "Tisak", "Gradski podrum" i "Dubrovačka banka" – redom završavaju oslobađajućim ishodom zbog nedostatka dokaza ili odbijajućim presudama zbog nastupa zastare.

Još malo, iduće godine u rujnu, u zastaru će otići i postupak za izdržavanje kazne zatvora od dvije godine i osam mjeseci upravo za "Gradski podrum", zbog koje je i pobjegao u BiH, pa Kutle više neće imati nikakvih problema da se u Hrvatskoj pojavi kao slobodan čovjek.

'Očuvao sam vam egzistenciju'

– Gospodine Urukalo, ja sam M. Kutle, bivši vlasnik "Slobodne", koji je u turbulentnom vremenu uložio veliki trud i novac u očuvanje "Slobodne" i egzistencije 1400 zaposlenih, a to je bila pretpostavka današnjeg uspješnog funkcioniranja. Nakon što sam preletio Vaš zadnji uradak o meni, bogat "božićevskim" paušalnim kvalifikacijama, zbog dobrog odgoja odgovaram na Vaš SMS. Čudi me da se Vi, kao nagrađivani profesionalac, ne bavite suštinom, recimo kako je moćna i nedodirljiva tehnomenadžerska grupa iskoristila poluge vlasti za eliminaciju neistomišljenika pa je pokrenula stotine kaznenih postupaka koji traju od 20 do 27 godina. A što je s ustavnim i postulatima Europske konvencije za ljudska prava, o pravu na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku? – kratko nam je pismeno odgovorio Kutle na naš upit da komentira ishode gore navedenih sudskih postupaka.

Nizu presuda u njegovu korist ovih se dana pridružila i presuda Općinskog suda u Splitu u slučaju "Dalma", gdje je, zajedno s još deset suokrivljenih, oslobođen optužbe za zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju.

U ovom je slučaju optužnica podignuta još u veljači 2002. godine, a uređena je u studenome 2017. tako da je dodana "nota ratnog profiterstva", za koje vrijedi Zakon o nezastarijevanju. Kutlu se u ovom slučaju teretilo da je, kao vlasnik "Globus grupe", postigao dogovor s tadašnjim direktorom "Dalme" Tomislavom Vukadinom na osnovi kojeg su članovi Upravnog odbora "Dalme" d.d. Ante Baučić, Ivan Bilić, Stjepan Puljić, Miće Radišić i Mirjana Matulić, bez sazivanja glavne skupštine i protivno zakonu, donijeli odluku da se "maloprodajna dioničarska društva sa sjedištem u Splitu, kao pravni subjekt nastao iza 'Dalme Holdinga', restrukturiraju i spoje u 'Dalma maloprodaju' d.o.o.".

Nakon toga su donijeli odluku da je prodaju "Jadrantekstilu", kao većoj tvrtki u sastavu "Globus grupe", za nešto manje od 10 milijuna DEM, iako nisu izvršili prijenos nad nekretninama. Potom je s "Jadrantekstilom" zaključen ugovor o kupoprodaji poslovnog udjela "Dalma maloprodaje" za oko osam milijuna DEM, kojim je udjelom obuhvaćeno i pravo vlasništva 5753,19 m² i pravo zakupa 8341,40 m² poslovnih prostora u Splitu prema zakupodavcu Gradu Splitu.

'Nije imao korist'

Po optužnici, "Jadrantekstil" nije isplatio kupoprodajnu cijenu, a onda su se prenošenjem udjela ti prostori naposljetku našli u vlasništvu "Dione", odnosno Kutle kao njezina vlasnika. Po optužnici, šteta nanesena "Dalmi" d.d. je preko pet milijuna i 387 tisuća DEM te je "Diona" došla do vlasništva nad tisućama kvadrata poslovnih prostora.

No, sutkinja Marisa Matić navela je kako proizlazi da "Diona" d.d. nikad nije stupila u posjed tih prostora niti je imala ikakvu korist te da ničim nije dokazano da su članovi UO-a "Dalme" d.d. koji su donijeli odluke o osnivanju "Dalma maloprodaje", a zatim i o prodaji "Jadrantekstilu", na bilo koji način kontaktirali Kutlu i imali zajednički dogovor da svim tim radnjama "u konačnici istom pribave protupravnu imovinsku korist".

– Iz svih provedenih dokaza proizlazi da je ugovor o prijenosu poslovnih udjela "Dalma maloprodaje" na "Jadrantekstil" bio dijelom plaćen, a dijelom osiguran hipotekom na imovinu "Jadrantekstila" te je na kraju u cijelosti isti i ispoštovan ispunjenjem obveza od strane "Jadrantekstila", pa ostaje nejasno kako je tu mogla nastati bilo koja šteta i kome – obrazložila je, među ostalim, sutkinja Matić.