Šutnja je zlato, vrijedno 400.000 kuna godišnje: ispunjava li HAZU svoju funkciju i koliku društvenu korist imamo od naših akademika? Hrvatska desetljećima posrće i tetura, a od njih ni komentara ni stava...

Hrvatska posrće i tetura na svim poljima – oni šute. Postali smo nacija konobara i sobarica – oni se ne oglašavaju. Osiromašeni narod se svađa oko ishoda Drugog svjetskog rata – od njih ni glasa. Mladi i pametni masovno odlaze iz države – to prolazi mimo njih. A oni su formalno najumniji ljudi u Hrvatskoj, sol zemlje. Oni su – akademici.

Prema Zakonu o HAZU-u, Akademija može imati maksimalno 160 redovitih članova, a trenutačno ih ima 138. Ti su "besmrtnici" dobro zbrinuti od državnog proračuna – svaki redoviti član prima stalnu mjesečnu nagradu u visini prosječne plaće u Hrvatskoj, što trenutačno iznosi oko 6400 kuna. Uz tu naknadu, umirovljeni redoviti članovi imaju pravo i na dodatak mirovini u visini utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj, što ove godine iznosi 3326 kuna.

Kako su izračunali novinari "Glasa Slavonije", za plaće i doprinose akademika država godišnje izdvaja 400.000 kuna po akademskoj glavi, odnosno gotovo 55.000 eura za svakog redovitog člana. Kako je članstvo u Akademiji doživotno, redoviti član, ako iole poživi, može računati na sasvim pristojnu svotu koju će uprihoditi na temelju članstva.

Konkretno, ako znamo da novčani dio Nobelove nagrade iznosi milijun eura, možemo izračunati da je svakom akademiku dovoljno 18 godina članstva kako bi na njegove plaće i doprinose otišao novčani ekvivalent Nobela. A toliko i više godina članstva ima čak 54 sadašnja akademika. Rekorder je muzikolog Ivan Supičić, koji je redoviti član postao još 1983. godine, te ima 36 godina akademskog staža.

Nije namjera ovog teksta, ni ovog autora, da uvažene akademike portretira kao nekakve "uhljebe", nego da analizira omjer uloženog i dobivenog: koliku društvenu korist zauzvrat imamo od redovitih članova HAZU-a? Koliko su se ti naši "besmrtnici" u ovih 28 godina neovisnosti angažirali oko ključnih hrvatskih društvenih problema?

Pretvorba i privatizacija, rat u Bosni, Bolonjska deklaracija, agresivni neoliberalizam, povijesni revizionizam, rehabilitacija ustaštva, egzodus mladih, klimatske promjene, mirovinska reforma... – sve je to protutnjalo i tutnji pored naših akademika bez ikakva komentara ili stava HAZU-a. Praktički se HAZU nije oglasio ni o jednom važnom problemu tranzicijske Hrvatske.

– Hrvatski akademici šute već dvadeset godina, a morali su upozoravati na probleme privatizacije, na nepotizam koji je urušio kompletnu razinu društvene odgovornosti, kao i na druge štetne pojave u društvu. Hrvatski intelektualci, međutim, šute zbog konformizma, odnosno zbog čuvanja vlastitih interesa – kazivao je svojedobno naš poznati znanstvenik i nesuđeni akademik Ivan Đikić, uz kojeg je vezan jedan od najvećih skandala u novijoj povijesti HAZU-a.

Naime, iako je riječ o jednom od najuglednijih i najcitiranijih naših znanstvenika u svijetu, koji je u međuvremenu postao član i Američke akademije znanosti i umjetnosti te njemačke akademije Leopoldina, sve to mu nije bilo dovoljno da uđe u HAZU: na Skupštini Akademije 2010. nije prošao prijedlog da se Đikića primi za dopisnog člana. Nešto ranije sličnu je sudbinu doživio i naš svjetski poznati znanstvenik Miroslav Radman – njega je HAZU 2006. odbio primiti za redovitog člana (pa je ostao tek dopisni član), iako je član i Američke i Francuske akademije.

Odgovarajući na optužbe za društvenu pasivnost, čelnici citiraju članak 3. Zakona o HAZU-u, koji definira glavne zadaće te institucije: a) Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njenoj afirmaciji u svijetu; b) objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva; c) daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Doista, u zakonu ne piše da se HAZU mora javljati o pitanjima društva. A to što u zakonu piše, akademici ispunjavaju – HAZU svake godine održi desetke simpozija i znanstvenih skupova, te stotine predavanja, predstavljanja knjiga i likovnih izložbi, a izdaje i brojne časopise, knjige, monografije, rječnike...

No, je li to dovoljno? Je li to najviše što možemo očekivati od krovne intelektualne institucije u zemlji, čiji su članovi vrhunski stručnjaci u svojim područjima? Kako to da sinergija tolike raznorodne pameti ne proizvede promišljene analize stanja u državi, sa stručnim i znanstveno utemeljenim stavovima i preporukama za rješavanje problema?

– Mi se ne javljamo na huškački i estradni način. Mi ozbiljno promišljamo – odgovarao bi na takve kritike donedavni čelnik Akademije Zvonko Kusić, tvrdeći da se HAZU izjašnjavao o bitnim pitanjima: o ulasku zemlje u EU, presudama generalima i prijeporima oko Bunjevaca u Vojvodini.

Jedna pojava iz nedavne povijesti HAZU-a svjedoči da ta institucija ne mora nužno biti "poligon za hrvatsku šutnju". To je pojava Ivana Supeka, prvog predsjednika Akademije u samostalnoj Hrvatskoj (1991. – 1997.) i čovjeka koji je 1997. u ime HAZU-a uputio otvoreno pismo predsjedniku Hrvatske Franji Tuđmanu, žestoko kritizirajući tadašnje stanje u državi i smjer u kojem zemlja ide (na što ga je Tuđman optužio za međunarodnu urotu protiv Hrvatske i njega osobno).

Neki drže da je zadnji društveno značajan istup nekog akademika bio baš Supekov govor na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u veljači 2001., kad su nakon mitinga radikalne desnice na splitskoj Rivi ("za generala Norca"), kojim se htjelo srušiti Račanovu vladu, nevladine udruge organizirale protuprosvjed "Jedan dan za pravnu državu". U tim dramatičnim okolnostima, kad je prijetila mogućnost desničarskog državnog udara, starina Supek je u svojoj 87. godini, po hladnom i snježnom vremenu, došao na Trg biti jedan od govornika, kako bi ohrabrio građansku Hrvatsku da ne podlegne strahu.

U idućih 18 godina, sve do danas, teško se sjetiti da su naši akademici učinili išta slično. A i kad bi se i oglasili oko nekog društvenog problema, čovjek bi poželio da su šutjeli. Uzmimo slučaj Istanbulske konvencije.

Krajem 2017. Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo HAZU-a (koje čini 13 akademika iz raznih razreda) donosi izjavu da Konvencija "nije prihvatljiva za hrvatski odgojno-obrazovni sustav", jer se "temelji na rodnoj ideologiji", a "roditelji imaju prirodno pravo odgajati djecu u vlastitom svjetonazoru". Akademici su zatražili od države da se taj civilizacijski dokument za borbu protiv nasilja nad ženama – ne ratificira.

A što reći za "slavni pokušaj" HAZU-a iz 2014. godine, kad je njihova tročlana ekspertna skupina ponudila ekonomsku viziju izlaska Hrvatske iz krize?

Ta akademska formula za spas gospodarstva sadržavala je studiozne misli poput: "Nužan je optimizam, Hrvatska treba crpiti pobjednički duh iz uspjeha Marina Čilića...", te je izazvala lavinu kritika i poruga. Bolna spoznaja da se tercet akademskih umova služi tako trivijalnim frazama i da se poziva na uspjeh jednog tenisača još je podcrtana faktom da se u tom tercetu našao i tadašnji (Kusić) i današnji (Velimir Neidhardt) čelnik Akademije.

Zapravo, kad čovjek promisli, možda je i dobro što akademici šute.

Akademik Žmegač: Zašto bismo se u sve petljali? – Ne slažem se s tom ocjenom da je Akademija društveno neaktivna, naročito u zadnjih pet-šest godina, budući da su u tom razdoblju naši članovi bili u brojnim uvaženim komisijama. Kusić i Neidhardt su neprestano na televiziji, sjede u pedeset odbora... Ne možemo se mi u sve petljati. Postoje razne institucije u Hrvatskoj, zašto bi se Akademija petljala u sve? – drži naš poznati germanist dr. Viktor Žmegač, koji je redoviti član HAZU-a postao 2012. godine.