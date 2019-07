Nevjerojatna priča iz malog mjesta: vratili se nakon rata u svoju kuću, a u vrtu im 'narasla' crkva! Izgrađena je ilegalno, na neriješenoj zemljišnoj čestici, bez ikakvog projekta za građenje i bez ikakvih dozvola

U Donjoj Bačugi, banijskoj pustoši između Gline i Petrinje, baka Milja Slijepčević (80) i ove je godine zasadila lijepi vrt.



Dozrijeva krasno povrće, sve od luka do graha, rajčica će biti bolja nego ikad, a bogme ni krumpira neće nedostajati za nju i njezina supruga i vršnjaka Stevana. Odmah pored je šljivik star nekoliko desetljeća, u njemu je nekako nikla i jedna jabuka te jedna katolička crkva.

Čudni su putevi Gospodnji i možda će se jednoga dana Svevišnji dati smisao Stevanovoj crkvi ili riješiti njegov problem, kada ni jedno ni drugo ne mogu obični smrtnici, koje je molio da nešto učine. Do tada je on i njegova Milja mogu samo gledati s klupice iz hladovine podno starog trsa, gdje su i nas ugostili.

Dobar je rat koji posije malo zla, jer ne postoji onaj koji nosi dobro, ako ćemo ga gledati očima ljudi koji u njemu nisu birali strane, već su strane izabrale njih. Tako ovi Bačužani pred ratom odoše u Srbiju, a u selo došli su Hrvati iz Bosne, bježeći pred zlom koje je ušlo u njihova sela. Slijepčevići su se našli na lošijoj strani povijesti, pa moraju stvari prihvatiti kakve su postale nakon što su se vratili kući iz Srbije 1999. godine.

Ruku na srce, nemaju oni ništa protiv doseljenih Hrvata, kao što ni ti Hrvati nemaju ništa protiv njih. Sve muči isti problem, naroda je sve manje, a neimaštine sve više, tko bi u tome tjerao još i politiku.

Selo je opustjelo u ratu, a ni poslije nije previše oživjelo, od 160 i nešto numera u samo tridesetak je bilo života koji su tamo donijeli Hrvati, ostale su kuće bile oštećene ili razrušene. Lako je stvoriti sliku o tom razdoblju, kada ni sada ništa tamo ne izgleda bolje.

Crkva je izgrađena ilegalno, na neriješenoj zemljišnoj čestici, bez ikakvog projekta za građenje i bez ikakvih dozvola.

Prstom se ne može uprijeti u krivca, jer njega tamo sada nema, ali to više nije ni važno. Ljudi koji su se nakon Oluje uselili u selo osjećali su potrebu imati crkvu. Za gradnju im se zgodna učinila parcela usred sela, koja je i do tada imala funkciju svojevrsnoga seoskog trgića.

Tu je narodski bunar u kojemu se vodom mogao poslužiti svatko, a malo dalje su mještani podignuli spomenik svojim očevima, rođacima i susjedima koji su poginuli u NOB-u.

To je bilo zemljište Stevanova djeda koje je on za te potrebe darovao Općini, pa je slijedom toga vlasnik zemljišta danas Grad Petrinja. No, kako graditelji nisu marili za vlasništvo, tako nisu ni za međe na česticama, pa su počeli zidati gdje im se svidjelo, ušavši nekoliko metara i u Stevanov posjed, koji nekako svojim smatra i ovaj dio kojega se ranije odrekao njegov djed.

Materijala se skupilo po kućama i ubrzo je nikla prava crkva s tornjem. Nije imala vanjsku fasadu, ali je iznutra bila pristojno uređena. Ispred je na postolju postavljeno veliko raspelo, učvrstili su dva jarbola za zastave, pa čak ugradili i malu fontanu.

Kompletan posao vodio je jedan od majstora koji se uselio, kažu da je po Bosni zidao sve što je trebalo, kuće, staje, kokošinjce. U međuvremenu je preminuo.

Crkva je dobila ime svetog Ivana Glavosijeka, posvećena je i obredi su mogli početi.

Dvije, tri godine nakon "Oluje" počeli su se u selo vraćati prvi Srbi. Nije tu bilo nikakvih problema između dva naroda, a iako iznenađen građevinom, nije nikome prigovarao Stevan Slijepčević. I sam se s vremenom naviknuo na crkveno zvono koje je svake nedjelje pozivalo vjernike na svete mise, kojih je bilo uvijek više nego što ih je moglo stati u crkvu, pa su se svete pjesme nadaleko čule.

Stevan baš nije pričljiv čovjek, kaže Milja da se pomalo gubi, pa mu ona nadopuni misli kada zatreba.

- Mi smo izbjegli i kada smo se vratili 1999. crkva je bila tu. I to je to - kaže Stevan.

- Nigdje nas nisu zaustavili nego do Kosova da branimo tamo njihovo, a fala Bogu ošlo je i to. Zamislite odavde ići na Kosovo?

Onda smo poslije bili u Čačku. Tako smo se vratili. Naše nije bilo porušeno, samo oštećeno, a bolje da je bilo srušeno, jer sada ionako nikoga nema za to održavati - kaže Milja, dodajući da su sin i kći ostali u Čačku gdje su stvorili obitelji.

Prije su imali veliko gazdinstvo, ali sve su ostavili, na ništa se, kažu, nisu vratili, osim što ih je uz kuću dočekala i crkva. Pitamo Stevana je li ga itko išta pitao prije gradnje.

- Nije - kaže on.

- Ja sam jednoj ženi koja je išla u crkvu rekla "dobro jutro", a ona mi je odbruslila da se tu kaže "hvaljen Isus i Marija". Onda više nismo ništa nikoga ni pitali. I Srbi su bili ljuti na nas, kao kako je to dozvolio. Pa nije ga nitko ništa ni pitao - dodaje Milja.

- Prije je tu bio spomenik - kaže Stevan.

- Čiji? - pitamo ga.

- Pa ljudima poginulima još u onom ratu. Iz Stevanove kuće bilo ih je sedmero poginulih na tom popisu. Ljudi se još nadaju da će se vratiti - odgovara Milja.

Godine su prolazile, a Donja Bačuga polako je ostajala bez stanovnika, kako bez Srba, uglavnom staraca koji su umirali, tako i bez Hrvata koji su se iseljavali i tražili bolju budućnost zapadnije.

Selo je gotovo opustjelo, a više nitko od tri preostale obitelji nije dolazio u crkvu, pa je ona zaključana još prije desetak godina i više nikada nije otključana. Trgić je zarastao, fontana odavno ne radi, jarboli se nakrenuše, a oko raspela nikla kupina i druga divlja trava. Iz crkve je odnešeno što je vrijedilo, klupe i sitan inventar.

Ostale su dvije stolice, svijeća i dva cvjetna aranžmana koja nisu uvenula jer su plastična. Ako je oltara i bilo, više ga nema, na katedri je ostala jedna knjiga crnih korica, a uokolo razbacano papiri s riječima i notama.

Teško je reći kada će crkva opet biti u funkciji i hoće li ikada. Ne zna to ni Stevan. Što se njega tiče, kaže, neka ona ostane, navikao se i ne smeta mu, ali bi volio da ga netko obešteti.

Jedno je vrijeme obilazio ustanove i informirao se, a onda je digao ruke od svega i pustio da bude - kako bude.

- Pa, mislio sam, neka bi mi dali neku odštetu, kada su već sagradili na mojemu - kaže Stevan.

- On ima penzije 1800, a ja 900 poljoprivredne. Imamo samo tu bašču, pa dobro bi nam došlo bilo što - dodaje Milja.

- Ma ništa, odem u Općinu, oni kažu platit ćemo, pitam koliko, a oni kažu kao platit će 10, 15 hiljada, na kraju došli na 3 hiljade - kaže Stevan.

- Čega, eura? - pitamo

- Da - odgovori Stevan.

- Onda išao kod biskupa u Sisak. On isto veli, budite bez brige, sve ćemo riješiti, vi ćete samo dobiti papir da potpišete. Onda su me zvali da dođem kod advokata. Ja kažem, ma neću imat s advokatima posla - priča ogorčeno Stevan.

- Ma malo on zaboravlja, oni su htjeli još dvije naše čestice dalje tamo gdje mi je bašča. Ja jadna rekla da što im toliko treba, hoće li fudbalsko igralište praviti? Al sve za neke male novce. A što ću bez te bašče. A oni bi sve to što nama pripada uzeli. I tako je Stevan prekinuo razgovore, i tu je sve stalo - kaže Milja.

- Pola rali je tu gdje su crkva i bašča. Tu gdje je crkva bilo je šest šljiva - prisjeća se Stevan.

- Svi kažu da bi mi to mogli tužiti i da bi sigurno dobili sud, al' sa čime ćemo tužiti, tko će to tjerati? To će tako i ostati - misli Milja.

- Ma ja ne tražim ne znam što, platite pošteno i neka ostane, meni nije na leđima i meni ne smeta, samo nek bude pošteno - kaže Stevan.

- Koliko bi to bilo? - pitamo ga.

- Hm - razmišlja Stevan.

- Pa ništa nisu ni ponudili, samo su tražili da ne rušimo, pa što bi rušili? - pita ona.

Jednom dok se još u crkvi molilo, došli radnici Komunalnog bagerima postavljati kablove. Vjernici se pobojali da je to Stevan naručio rušenje crkve, pa je odlučili braniti tijelima.

Zbunjeni su bili i komunalci i Stevan i njegova Milja jednako, a vjernici su tako pokazali da se neće lako odreći svoje crkve. A, bome, ni Stevan se neće odreći svoje zemlje za mali novac.

- Ha, ništa, nadamo se da će doći pravda - poželismo im na odlasku.

- Hoće, ako ima Boga - kaže Milja.

Božja bi pomoć svakako dobro došla u rješavanju ovog problema, ima li nade da ga ipak riješe ljudi između sebe? Iz Sisačke biskupije navode da su ga oni voljni riješiti, ali ne pod uvjetima koje traži Stevan Slijepčević.

Stjepan Vego iz Ureda za odnose s javnošću Sisačke biskupije, referirajući se ujedno i na članak koji su o ovome problemu objavile Novosti, kazao je kako kapelu u Donjoj Bačugi nije gradila Sisačka biskupija, niti je mogla imati ikakve veze s time, jer su kapelu 1997. godine, 12 godina prije osnutka Biskupije, sagradili Hrvati prognani iz BiH, a koji su naselili ovo mjesto nakon rata.

Ističe da kapelu nije gradila ni tadašnja Zagrebačka nadbiskupija, a ni župa sv. Antuna Padovanskog u Hrvatskom Čuntiću, na čijem se području kapela nalazi.

- Gospodin Stevan Slijepčević je došao prije nekoliko godina kod biskupa Vlade Košića te je biskup iskazao dobru volju da se ovaj problem riješi, usprkos tome što ni Biskupija, ni biskup nisu odgovorni za njegov nastanak. Dogovor je bio da g. Slijepčević proda svoj voćnjak župi te bi ga se na taj način obeštetilo.

Kapelu bi tako bilo moguće legalizirati, a ponuda koja mu je nuđena bila je daleko viša negoli su cijene zemljišta u ovom kraju. Gospodin Slijepčević na žalost više poslije toga nije htio surađivati s našim odvjetnikom koji je tražio potrebnu dokumentaciju, a odvjetnik je rekao biskupu da gospodin Slijepčević ne želi prodati svoj voćnjak (šljivik) nego samo 2-3 metra koliko mu je kapela ušla u posjed - kaže glasnogovornik Vego.

Objašnjava da je kapela tek manjim dijelom sagrađena na parceli gospodina Slijepčevića, a većim je dijelom na parceli koja je u vlasništvu Grada Petrinje.

- Tako malu parcelizaciju nije niti moguće napraviti, a gosp. Slijepčević ne želi prodati cijeli voćnjak (ili pola, već samo taj mali dio na kojem je kapela).

Grad Petrinja također je ponudio gosp. Slijepčeviću otkup parcele da se tako objedini s postojećom u vlasništvu Grada, ali ne pod uvjetima koje gospodin traži. Tako već godinama stoji neriješen taj problem, no Biskupija je pokazala dobru volju i želi to riješiti, ali problem ne želi riješiti gospodin Slijepčević - zaključuje Stjepan Vego.