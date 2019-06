Lovro Kuščević sa svojim aferama šteti i Vladi i Andreju Plenkoviću, no premijer ga ne miče jer mu je on grudobran, smatra politolog sa Instituta za europske i globalizacijske studije prof.dr. Anđelko Milardović, kojega smo zamolili da za čitatelje Slobodne Dalmacije prokomentira novonastalu situaciju sa ministrom uprave. Najbojagatiji član Vlade iz dana u dan uveseljava javnost novom aferom. Sumnjive transakcije ovog Bračanina istražuje USKOK, a o Kuščevićevim se nepodopštinama već prepričavaju i vicevi. Jedino HDZ-ov premijer svojeg ministra i dalje uporno brani.

Otkrivamo kako je HDZ-ov ministar s Brača došao do prvog milijuna: dobavljači su izvisili, Kuščević je nekretnine tvrtke preuzeo za 'siću', a pozamašnu svotu ostao je dužan i državi!



- Plenković svoju Vladu vodi po modelu šefa diplomacije. I pritom ima nekoliko bodula, poput Kuščevića ili Branka Bačića, za grudobrane. U kriznim situacijama umjesto njega govore drugi i brane njegovu poziciji, a premijer se ponaša kao da s tim nema veze. U prvi plan gura svoje vojnike. Vidjeli smo to i na primjeru potpisa prikupljenih za referendume, kada je taj posao obavio Kuščević – analizira Milardović.



Sada je, međutim, došlo do nagomilavanja problema i afera, pa su pred Plenkovićem tri modela rekonstrukcije Vlade. Minimalni, u kojemu bi Mariju Pejčinović Burić zamijenio novim ministrom vanjskih poslova. Prošireni, u kojemu bi se lišio usluga kompromitiranih ministara koji mu ruše rejting. I kombinirani, u kojemu bi neke kompromitirane ministre zadržao, a drugih se odrekao.

Plenković pod pritiskom kolega, traže se smjene: od premijera se zahtijeva velika rekonstrukcija Vlade, otkrivamo koji ministri bi mogli napustiti Banske dvore



Gordan Turković, stručnjak za politički marketing iz Splita, ocjenjuje da je Kuščević već nanio veliku percepcijsku štetu Plenkoviću.



- O aferama birači čitaju svaki dan, i to sigurno šteti. Premijer brani ministre neovisno od toga što isplivavaju različite afere vezane uz njihova imena. Očito smatra da, ako odustane od svojeg ministra, odustaje od sebe. Plenković je u ovakvim stvarima prilično tvrd. Svaki napad na svojeg ministra vidi kao napad na sebe – ističe Turković.

Pri tom na udaru nije samo Kuščević, nego i ministri poput Olega Butkovića, koji je obećao besplatni trajekt djeci sa teškoćama u razvoju, no to obećanje nije ispunio.



- Ministri su ljudi od kojih se očekuje da poštuju zakone. Ako Kuščević doista nije prijavio svu svoju imovinu u imovinskoj kartici, to za sobom vuče i moralnu i političku odgovornost. Ministar bi se trebao sam povući. I dati neopozivu ostavku – smatra Turković.



Plenković, upozorava on, grčevito brani ministra uprave iz još jednog razloga.



- Lovro Kuščević njegov je kadar. Kada se otkrila povezanost sa aferom SMS Milijana Brkića, Plenković ga nije branio. Brkić mu je opozicija u stranci. Svatko brani svojeg igrača – zaključuje Turković.