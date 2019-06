Plenković pod pritiskom kolega, traže se smjene: od premijera se zahtijeva velika rekonstrukcija Vlade, otkrivamo koji ministri bi mogli napustiti Banske dvore

Najbliži suradnici premijera Andreja Plenkovića, doznaje Jutarnji list u vrhu vlasti, zagovaraju širu rekonstrukciju Vlade, a neposredan povod za to je izbor Marije Pejčinović Burić, aktualne potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova, za glavnu tajnicu Vijeća Europe (VE). Naime, Parlamentarna skupština VE sinoć je u Strasbourgu izabrala hrvatsku ministricu za novu glavnu tajnicu Vijeća Europe.

Razgovore o rekonstrukciji Vlade potvrdilo je jučer nekoliko sugovornika iz vrha HDZ-a i Vlade, ali uz napomenu da, iako je uži krug Plenkovićevih suradnika sklon većem osvježenju Vlade, on sam o tome nije donio odluku. Prije svega, kažu izvori, čeka se nedjelja, za kada je predviđen novi summit Europskog vijeća na kojem bi se napokon moglo doznati tko preuzima čelne funkcije u Europskoj komisiji. Strani mediji, naime, opetovano kao kandidate za predsjednika Komisije spominju i Plenkovića i Kolindu Grabar-Kitarović, a sam premijer jučer je rekao da je sve moguće.

- Točno je da su Gordan Jandroković i najbliži suradnici premijera skloni široj rekonstrukciji Vlade, ali u okvirima mogućega, odnosno da se pazi na odnos snaga u Saboru, kako ne bi neki ministri, budu li smijenjeni, radili probleme. No, te odluke još nema - kaže visoki izvor iz HDZ-a.

Drugi sugovornik iz vrha vlasti potvrđuje da je rekonstrukcija na stolu, da su se pravile različite jednadžbe te da je sada sve na premijeru.

- Sve su karte na stolu, o svemu razmišljamo, pa i o tome ići ili ne u rekonstrukciju Vlade. Razmišljamo treba li samo naći novog ministra ili ministricu vanjskih poslova ili popraviti i neke druge resore. O tome razgovaramo i s premijerom i s ljudima iz vrha stranke, poput Jandrokovića, a odluku nismo donijeli - pojašnjava izvor iz vrha HDZ-a.

Uz ispražnjeno mjesto ministra vanjskih poslova, kada ode Pejčinović Burić u Strasbourg, moguće je da će se u Banskim dvorima tražiti osvježenje i u drugim resorima. Postanu li afere ministra uprave Lovre Kuščevića preopasne za samog premijera, nije nemoguće da mu se šef Vlade na kraju zahvali na suradnji, kao što je bilo i s ministricom Martinom Dalić koju je, baš kao i Kuščevića, branio da zadnjeg trena.

Moguće je da će premijer tražiti zamjenu i za često kritiziranog ministra zdravstva Milana Kujundžića, koji je nedavno nizao pohvale na račun ideja predsjedničkog kandidata Miroslava Škore.

Uz Kujundžića tu su i neki drugi ministri poput Gorana Marića, koji nisu bliski Plenkoviću. No, kada bi se premijer odlučio na taj potez, bilo bi to za njega i stranku preriskantno jer svi ti ministri, kažu nam izvori, sigurno neće skrušeno sjediti u Saboru, već bi mu mogli praviti probleme.

Još jedan visoki dužnosnik HDZ-a upozorava da bi Plenković u slučaju rekonstrukcije Vlade iz svog kabineta trebao najuriti samo aferama opterećene ministre kao što je Kuščević, ali ne i one s kojima se samo politički ne slaže u nekim stvarima.

- Plenković može iz Vlade izbaciti samo ministre-aferaše, ali ne i one koji mu se ne sviđaju, a inače dobro rade svoj posao. Uostalom, Plenkoviću je vrlo riskantno iz Vlade potjerati ministre koji imaju saborske mandate. Njihovim povratkom u Sabor stvorila bi se po Plenkovića opasna grupa HDZ-ovih zastupnika - kaže sugovornik.

Jedan bliski premijerov suradnik tvrdi da, ako i dođe do rekonstrukcije Vlade, to neće biti rezanje broja ministarstava, što se ranije spominjalo.

- To je naš cilj za drugi mandat. Sada, u zadnjoj godini mandata, spajanje ministarstava bilo bi čak i kontraproduktivno jer bi se usporili brojni Vladini projekti i započeti reformski procesi - tvrdi izvor Jutarnjeg lista.

Skorašnjim odlaskom Pejčinović Burić u Strasbourg, u Banskim dvorima se raspravlja o dvije varijante tko bi mogao biti nasljednik. U jednoj verziji na njezino bi mjesto mogao doći sadašnji ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji ima veliko iskustvo u vanjskoj politici. No, ta je varijanta problematična jer Plenković nema osobu koja bi ga zamijenila u MUP-u, a i sam Božinović, govore nam izvori iz HDZ-a, htio bi dovršiti posao koji je počeo u Ministarstvu oko Schengena i migranata.

- On bi bio daleko najbolje rješenje, ali je teško vjerovati da bi ga u ovo osjetljivo vrijeme maknuo iz MUP-a. Da ima dobrog kandidata za MUP, to bi se isti trenutak dogodilo - kaže sugovornik iz HDZ-a.

Druga je pak varijanta da MVEP preuzme sadašnja državna tajnica Andreja Metelko-Zgombić, za koju svi u Vladi imaju samo riječi pohvale. Ali, prema riječima nekih premijerovih suradnika, na tom bi mjestu ipak voljeli vidjeti nekoga iz HDZ-a.

- Može se dogoditi kombinacija - da netko poput Andreje tehnički preuzme MVEP, jer ionako premijer vodi vanjsku politiku, a da Božinović, uz poziciju ministra unutarnjih poslova, postane i potpredsjednik Vlade i bude zadužen i za vanjsku i za unutarnju politiku - kaže sugovornik. I neki koalicijski partneri HDZ-a smatraju da bi trebalo ići u osvježenje Vlade, kao i da bi se premijer trebao riješiti Kuščevića, ali poznavajući Plenkovića kažu da to i nije izvjesno.

- Je li prilika da se nešto napravi? Jest. Ima li Plenković snage za to? Nisam siguran. Pa on brani neobranjivo! Prvo Dalić, a sada Kuščević, dok njemu voda ne dođe do grla - komentira jedan od koalicijskih partnera, koji napominje kako se “iz aviona vidi da Kuščević mulja”, piše Jutarnji list.