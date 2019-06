Državni hidrometeorološki zavod podigao je na najvišu razinu upozorenje zbog vrućine. Crveni alarm upaljen je za sada za krajnji jug Hrvatske, točnije za Dubrovnik i njegovu regiju, no s obzirom da tempereture na obali rastu iz sata u sat, moguće je da se upozorenje uskoro proširi i na ostale dijelove zemlje.

Inače, Državni hirometeorološki zavod i za sutra najavljuje većinom sunčano i vruće. Kasno poslijepodne i navečer će u unutrašnjosti, osobito u središnjim predjelima, lokalno biti izraženijih pljuskova, grmljavine te pojačanog vjetra.

Vjetar u unutrašnjosti biti će većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak te bura, koja će u noći na petak na sjevernom dijelu naglo pojačati. Najniža jutarnja temperatura zraka od 21 do 26, u gorju malo niža, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 36 °C, piše DHMZ.