Zašto Šeks Kolindi muti vodu? Kaže da bi se predsjednici moglo prišiti nešto kompromitirajuće, starom liscu to nije slučajno izletjelo; Pokušali smo doznati o čemu se radi

O čemu je Vladimir Šeks razmišljao i što mu je bio krajnji cilj kada je u prije nekoliko dana u razgovoru za Novu TV izjavio kako se "motaju priče da bi se Kolindi moglo prišiti nešto kompromitirajuće"?

Iskusnom političaru, što Šeks svakako jest, nešto takvo nije tek izletjelo. Isto tako morao je biti svjestan odjeka koji će njegova izjava imati. U tomu se slažu svi kojima je uža struka političko komuniciranje, ali i svakodnevna politika.

– Moram priznati da sam ostao iznenađen i zatečen kada sam to čuo od Šeksa. Vrlo čudno. Od tada pokušavam neprestano proniknuti u motive – kaže nam jedan od zastupnika iz mlađe HDZ-ove saborske garde.

– Kada sve zbrojim, prije sam mišljenja da se radi o preveniranju moguće štete koju bi nešto moglo izazvati nego o odnosu Šeksa i predsjednice. Ona jest njega smijenila, ali nikad nisam primijetio da među njima postoji antagonizam. Osim toga, u vrhu stranke žele što prije skrenuti temu s europskih izbora, jednostavno zatvoriti to poglavlje i okrenuti se drugim stvarima – navodi naš sugovornik iz HDZ-a.

Nikad se ne zna...

I za Krešimira Macana, stručnjaka za odnose s medijima i političko komuniciranje, prije se radi o potencijalnom saniranju štete nego bilo čemu drugom.

– Šeks jest poznat kao čovjek i političar koji govori u rebusima. U ovakvim stvarima, što je on kao "siva glava" HDZ-a svjestan, puno važnije od onoga što je ili bi moglo biti plasirano jest kako na to reagirati. Znači, najvažnije je biti spreman, pa će i šteta biti svedena na minimum ili je uopće neće biti – veli Macan, koji ipak ne vidi čime bi to ljudi nekada operativni ili bliski Pantovčaku, a na koje je Šeks očito ciljao, sada mogli naštetiti predsjednici.

– Sve što smo dosad od njih čuli bile su neke opće točke, svima poznate. Ipak, nikad se ne zna što se može pojaviti – reći će uz dozu opreza Macan.

Pola godine prije predsjedničkih izbora neizbježno je cijeli Šeksov istup staviti i u taj kontekst, pogotovo zbog očekivane gužve među kandidatima desnog spektra.

– Ako Miroslav Škoro uđe u bitku, a po svemu sudeći hoće, Kolindi Grabar-Kitarović dramatično će se smanjiti šanse za reizbor. Ona je toga duboko svjesna i zato sigurno prije 5. kolovoza neće objaviti svoju kandidaturu. Naprosto sada plaća ceh približavanja Andreju Plenkoviću i njegovoj politici u HDZ-u, kao i odmicanja od nečega što ju je iznjedrilo. Da nije došlo do zaokreta, reizbor bi bio neupitan, a ovako joj visi ulazak u drugi krug – ocjenjuje spomenuti HDZ-ovac.

Sama sebe pobijedila

– To je istina da je predsjednica sebe zabetonirala distincirajući se od desnice, stajući uz Plenkovića u trenutku kada je mislila da je on u uzletu i da će EU izbori to samo potvrditi. Sada je jasno da nema podršku ni u cijelom HDZ-u, te da je sama sebe pobijedila. Nemojte podcijeniti Miroslava Škoru – kaže profesor Anđelko Milardović.

A što se Šeksova istupa i priča o nečemu kompromitirajućem tiče, tu je prilično kritičan prema tom HDZ-ovu senatoru.

– On ne govori eksplicitno, već da bi se nešto možda moglo pojaviti. A ja ga pitam zašto se on pojavljuje u ulozi najavitelja takvih priča?! Pa zato što očito nešto zna. Šeks time uvaljuje predsjednicu u blato u maniri komunističkog apartčika koji je, eto, nešto čuo, ali neće reći. On muti vodu i u interesu mu je samo zadržati kako svoju, tako i poziciju Andreja Plenkovića i posinka Resslera. I to na dugi rok, kroz nametnuti dualizam dviju stranaka. Da nije tako, valjda bi progovorio o reformi postojećeg izbornog zakonodavstva, za koji je najzaslužniji, kao i glavnom političkom problemu, što iseljevanje svakako jest – poručuje dr. Milardović.

– Ako Grabar-Kitarović odustane od kandidature, HDZ će se naći u velikom problemu jer od nje nemaju boljeg kandidata. Problem za njih jest što se nakon EU izbora u stranku uvukla nesigurnost. Mislili su da će pobjeda doći sama od sebe, a kampanju nisu odradili do kraja. To im se na predsjedničkim izborima neće ponoviti – zaključuje Krešimir Macan.