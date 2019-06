Zoran Milanović ukrao show HDZ-u: Želim postati predsjednik jedne moderne, progresivne, znatiželjne i otvorene Hrvatske. Ako bih bio predsjednik s karakterom, Hrvatska bi bila država sa stavom

Zoran Milanović ukrao je show HDZ-u. U trenutku kada je vladajuća stranka započela službenu proslavu 30. obljetnice svojeg osnutka, bivši SDP-ov premijer objavio je svoju kandidaturu za predsjednika Republike.



- Bez želje koja tinja u tebi ne ide se u takve stvari. Ta želja postoji i želim biti predsjednik jedne moderne, progresivne, znatiželjne i otvorene Hrvatske – izjavio je u ponedjeljak poslijepodne Milanović.

I uputio jasnu poruku: ako bih bio predsjednik s karakterom, Hrvatska bi bila država sa stavom.



- Prema nama bi se odnosili s više poštovanja. Živimo u vrijeme promjena. Hrvatska je u stanju koje je popravljivo. Imam potrebu pokazati da taj posao ima smisao, strast i ljubav da služiš svojoj zemlji – poručio je Milanović, koji je svjestan mogućnosti da prvi put ulazi u izbore, a da nije anketni medijski favorit.



- Taj sam teret nosio svaki put. Pod pritiskom moraš znati i htjeti živjeti. Sve osim pobjede bilo je poraz i fijasko. Nisam uvijek uspijevao udovoljiti tim standardima i u ovu priču i avanturu ulazim rasterećeniji. Skoro sve ovoga puta ovisi o meni – priznao je Milanović.



O Kolindi Grabar Kitarović nije želio reći ni riječi. Ustvrdivši da će birači procijeniti što je tko od kandidata radio do sada u svojoj karijeri.



- Karakter je jedna od sudbinskih stvari kod svakoga čovjeka. Karakter se može mijenjati – poručio je Milanović.



Kao zdušni zagovaratelj ukidanja izravnog izbora predsjednika Republike, i premještanja toga procesa u Sabor, SDP-ov kandidat utvrdio je da i dalje to misli.

- Moje mišljenje da su ljudi koji su do sada došli na tu funkciju na demokratski način počeli sebe smatrati većima od svega. To se pretvaralo u neku vrstu megalomanije, i zato samo smatrao da treba naći druge načine izbore. Da to mislim i dalje, mislim, ali stvari su došle do toga da se ja takav moram kandidirati – zaključio je Milanović.

- Borit ću se, odustati neću. Sa mnogima sam razgovarao, podrška je dobrodošla. Kažu da sam kandidat ljevice, ali sebe vidim kao predvodnika moderne Hrvatske, Hrvatske koja se ne boji, koja nije opasana bodljikavom žicom... Izgubiti se može, ali odustati se ne može – zaključio je Milanović.