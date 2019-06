Vapaj 73-godišnje umirovljenice: Je li to normalno?! Povećali su mi penziju za svega 50 kuna, a na kraju zbog toga imam veće mjesečne troškove

Koliko će umirovljenika, od njih 253 tisuće s najnižim mirovinama, izgubiti pravo na besplatnu policu dopunskog osiguranja, u ovom trenutku u HZZO-u ne znaju

Je li to normalno? Povećat će mi mirovinu, a izgubit ću pravo na besplatno dopunsko osiguranje. Sad ću morati plaćati 70 kuna mjesečno pa ću od penzije imati manje nego što sam imala prije povećanja.

Umjesto povišice od 50 kuna, sad ću mjesečno biti u manjku dvadeset kuna. Hvala vam lijepa na tome, uzmite sebi to povećanje, a meni vratite besplatno dopunsko.

Govori to 73-godišnja umirovljenica, jedna iz vala najnovijih žrtava hrvatskog apsurda koji ne jenjava – s jedne strane država umirovljenike s najnižim mirovinama svako malo "iznenadi" neznatnim povećanjem, a onda ih gurne preko crte cenzusa koji im je dotad jamčio besplatno dopunsko osiguranje.

Takva sudbina čeka i našu sugovornicu, jednu od 253 tisuće umirovljenika s najnižim primanjima kojima će, zahvaljujući Vladinim mjerama, mirovina porasti za 3,13 posto (u prosjeku pedesetak kuna) s početkom isplate u kolovozu. Vlada će za to trebati iskeširati oko 150 milijuna kuna godišnje. No, "kvaka" je, kao što se to učestalo ponavlja zadnjih mjeseci (i godina), da će zbog povišice na mirovinu od nekoliko kuna neki umirovljenici premašiti prihodovni cenzus koji im jamči dopunsko zdravstveno osiguranje na teret proračuna RH.

Taj cenzus za samca iznosi 1939,39 kuna mjesečno, a za osobu koja živi u obitelji 1516,32 kune po članu obitelji. Svatko tko zbog sitniša od nekoliko kuna ili lipa prijeđe tu crtu, dopunsko osiguranje morat će ubuduće plaćati sam. Taj se trošak godišnje penje na 840 kuna.

A to za naše starije, nemoćne i mahom osiromašene građane, kojima je liječnička skrb neophodna, znači puno. No, rješenje za njih, unatoč obećanjima, čini se da se i ne nazire.

Ovaj problem nije nov, no unatoč obećanjima nadležnih ministara – Marka Pavića i Milana Kujundžića – još iz rujna prošle godine, a koji su najavili da će se tražiti rješenja kako bi se ove nelogičnosti ispravile, stvari se za naše umirovljenike iz ove kategorije nisu pomaknule s mjesta.

Iz HZZO-a su u to vrijeme također najavljivali kako se provode analize i procjene mogućeg povećanja cenzusa, ili nekog drugog modela kojim bi se ti umirovljenici zaštitili, ali čini se da ni taj posao nije završen. Koliko će, pak, umirovljenika, od njih 253 tisuće kojima će od kolovoza porasti mirovine za 3,13 posto, izgubiti pravo na besplatnu policu dopunskog osiguranja, u ovom trenutku u HZZO-u ne znaju.

– Projekcije utjecaja navedenih promjena na prava osiguranika umirovljenika na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna zahtijevaju opsežne i detaljne analize. U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje vršit će se u narednom razdoblju, odnosno u trećem kvartalu 2019. godine, kao projekcija za iduću 2020. godinu, budući da na temelju prihoda u 2019. osiguranici ostvaruju prava u 2020. godini. Stoga u ovom trenutku nismo u mogućnosti dati podatak o broju osiguranika umirovljenika koji će biti obuhvaćeni najnovijim promjenama, odnosno usklađivanjem mirovina koje se vrše ove godine – stoji u odgovoru.

Međutim, prema HZZO-ovim analizama, samo na temelju prethodnog povećanja, odnosno usklađivanja mirovina u rujnu 2018. godine, oko tri tisuće osiguranika umirovljenika izgubilo je policu besplatnog dopunskog osiguranja, to jest osiguranja na teret državnog proračuna. Za HZZO je to "manji broj osiguranika", pa iz odgovora proizlazi da se rješenje za sve one koji zbog nekoliko kuna povišice na mirovinu ostanu bez besplatnog dopunskog neće tako skoro ni naći.

– S obzirom na to da se, prema dosadašnjim procjenama i pokazateljima, radi o manjem broju osiguranika koji iz tog razloga više nemaju pravo na policu na teret državnog proračuna po osnovi prihodovnog cenzusa, odluka o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, odnosno promjeni prihodovnog cenzusa, zasad nije donesena te se analiziraju različiti modeli i traže rješenja kojima bi za navedene osiguranike dopunsko zdravstveno osiguranje i dalje bilo dostupno – odgovaraju iz HZZO-a, pa ostaje i dalje pratiti posljedice "povišenja" najnižih mirovina.