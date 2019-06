Suspendirani član Živog zida, saborski zastupnik Branimir Bunjac u četvrtak je, suprotno ranijoj izjavi Ivana Pernara da su obojica danas napustila stranku, izjavio da nije donio konačnu odluku i da o tome treba odlučiti u iduća 24 sata.

"U svakom slučaju to je jedna od opcija i to će se znati vrlo brzo", rekao je novinarima, pojasnivši da se prije konačne odluke tijekom prijepodneva želi konzultirati s ljudima do čijeg mišljenja jako drži, a riječ je o ljudima koji imaju veliko životno iskustvo pri čemu nisu nužno u politici.. "Mislim da o tome treba odlučiti u sljedeća 24 sata", dodao je.

"U ovakvom Živom zidu sigurno nitko ne može opstati osim par ljudi koji dobivaju plaću od stranke, a ako dođe do unutarstranačkih izbora tada bi možda mogli nastaviti tamo gdje smo stali", poručio je Bunjac.

Na pitanje je li takvim stavom prevario Pernara koji je zbog njega izašao iz Živog zida, rekao je da nije još stigao s njim razgovarati

"Uskladit ćemo mišljenja. Ono što je on rekao, osnivanje nove stranke je opcija i realnost. O tome se mora vrlo brzo odlučiti. U tome imamo podršku ogromnog članstva", kazao je dodavši da je na sve spreman, bilo da je riječ o nastavku borbe u nekom drugom političkom okviru ili, pak, povratku u političku anonimnost.

Što se tiče Tihomira Lukanića zbog kojega je sukob u stranci izbio, rekao je da on s bračnim parom Sinčić drži kvorum u Glavnom odboru Živog zida, koji ima pet članova i može donositi odluke. Napomenuo je da njih troje odlučuju hoće li biti provedeni unutarstranački izbori, a u praksi isključivo Vladimira Palfi. Naglasio je i da već desetak dana u Klubu zastupnika stoji zahtjev za aktivaciju njezina mandata.

Upitan bi li bio spreman odreći se mandata u Europskom parlamentu kako bi se vratio mir u kuću, uzvratio je da bi morao mandat imati da bi ga se uopće mogao odreći.

"Taj mandat ja nemam. To je Sinčićev mandat. Ako on podnese ostavku tada možemo razgovarati o tome da i ja podnesem ostavku s obzirom na to da sam drugi na listi", odgovorio je. A na pitanje je li spreman to učiniti, kazao je da nema problema da bi bio spreman na to. No, dodaje, istovremeno bi ostavku morao podnijeti i Lukanić jer je odgovoran za izborni poraz i za propast referenduma.

"Onaj tko je spreman javnosti svjesno lagati da je skupljeno 400 tisuća potpisa za referendum ne može predstavljati građane bilo gdje, pogotovo ne u tako važnoj situaciji kao što je Europski parlament", smatra Bunjac i dodaje da bi Europski parlament trebao otići netko od autentičnih živozidaša koji su se dokazali.

Upitan za tvrdnje Palfi da ju je Bunjac molio, jer je u osobito teškoj životnoj situaciji, da dobije mandat u Bruxellesu uzvratio je protupitanjem što radi kućanica u Glavnom odboru stranke, zašto zabranjuje članovima istupanje u medijima bez njezine dozvole, zašto je objavila rat svim medijima i odlučuje kako će se trošiti stranački novac. Bunjac zaključuje da će, ako se sruši diktatura u stranci, Živom zidu vrlo brzo narasti rejting.