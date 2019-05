Tko je Mislav Kolakušić, bivši sudac čiji je angažman na ovim izborima od samoga početka kontroverzan? Glasove je preoteo Živom zidu i Mostu, a osim europskog zastupnika planira biti i premijer volonter 

Mislav Kolakušić apsolutno je najveće iznenađenje izbora za Europski parlament. U izbornoj noći sklonio se od očiju medija i izborne rezultate promatrao je iz vlastita doma s članovima svoje obitelji. Oni koji mu nisu skloni tumače da ni s kim nije ni imao javno čekati rezultate jer osim njega javnost ama baš nikoga s njegove liste ne poznaje. Da je tome tako pokazuju i izborni rezultati. Naime, osim Kolakušića koji je osvojio više nego respektabilnih 68.882 glasa, svi ostali kandidat s njegove liste nisu zajedno dobili niti 1.500 glasova. Pojedinačno nitko od njih nije uspio osvojiti ni jedan posto od broja glasova koje je osvojio Kolakušić.

Što se tiče Kolakušićeva političkog angažmana on od početka izaziva kontroverze zbog činjenice da je u kampanju krenuo sa sudačke pozicije. Kako je poznato Zakon o sudovima zabranjuje sucima politički angažman, no to Kolakušića nije omelo da grabi naprijed pozivajući se na Zakon o izboru članova u Europski parlament koji to dopušta. Pred sam kraj kampanje i službeno je podnio ostavku na sudačku dužnost. U izbornoj kampanji od njega su se mogle čuti ozbiljne antikorupcijske analize i kritike kako je Hrvatska danas zemlja u kojoj nema poštenja i pravde i u kojoj sve institucije drži šačica najgorih.

Uz ove legitimne kritike koje nisu daleko od istine, Kolakušić je izgovarao i nevjerojatne besmislice koje ja kao predizborne ješke bacao gladnim biračima. Tako je između ostaloga u maniri Kim Jong-una tumačio kako planira biti i hrvatski predstavnik u Europskom parlamentu, i premijer, i ministar pravosuđa i unutarnjih poslova.

- Ja ću preuzeti poziciju ministra pravosuđa i policije i bit ću volonter premijer – poručivao je Kolakušić.

Otprilike isto kao da je rekao da će biti i Snjeguljica i sedam patuljaka u isto vrijeme. Neki ga vide kao politički mix Ivana Vilibora Sinčića, Ivana Pernara i Stipe Petrine.

Analitičari su zaključili kako je glavninu glasova koje je dobio preoteo Živom zidu i Mostu. Zanimljivo je, da baš kao i svojedobno lideri Mosta i Živog zida i Kolakušić uporno izbjegava odgovoriti na pitanja o svojoj svjetonazorskoj i političkoj orijentaciji. Promatrači kao i njegovi birači to će tek hodu morati otkriti. Među njegovim suradnicima znatan je broj onih koji su se razišli sa Živim zidom kao što je primjerice Dražan Dizdar.

- Dio birača traži novog mesiju od izbora do izbora. Evo danas je taj mesija gospodin Kolakušić – komentirao je čelnik HSS-a Krešo Beljak u izbornoj noći Kolakušićev izborni uzlet.

Političku kampanju Kolakušić je započeo praktički još prije godinu dana, kad je osnovao Udrugu građana Antikorupcija kojoj je postao i predsjednik. Prokrstario je cijelu Hrvatsku uzduž i poprijeko dijeleći upisnice za udrugu, a sad se vidi kako je na tim putovanjima pridobio dosta simpatizera.

Snažnu kampanju vodio je i na društvenim mrežama. Tumačio je kako na Facebooku koji koristi 1,5 milijuna punoljetnih građana Hrvatske, ljudi reagiraju na njegove poruke osam puta više nego na poruke premijera ili 26 puta više nego na poruke šefa oporbe. Neočekivan izborni uspjeh popraćen je euforijom njegovih pristaša na Facebooku koje su zatrpane hvalospjevima i čestitkama.

​ "Danas smo slogom lansirali novu zvijezdu na političkom nebu i ovo je tek početak još sjajnijih stvari koje tek dolaze uz Mislava" – piše jedan od simpatizera. Drugi veli: „Kažu da je lista Mislava Kolakušića iznenađenje. Pa gdje oni žive!? Previše su se opustili. Ovo im je tek početak kraja!“

Kako se navodi u njegovom životopisu na stranici Antikorupcije, rođen je 15. rujna 1969. godine u Zagrebu, gdje je završio i srednju školu upravnog smjera te 1997. godine Pravni fakultet. Pravosudni ispit položio je 2000 godine.

Otac mu je Zagrepčanin, a majka Slavonka iz malog mjesta pored Đakova.

- Moji roditelji su me učili kako se voli Hrvatska, što znači društvena odgovornost – objašnjavao je.

U vremenu od 1998. do 2000. godine bio je sudski vježbenik na Županijskom, Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu. Sudac zagrebačkog Trgovačkog suda postao je 2011. godine.

Za vrijeme Vlade Zorana Milanovića poslao je na ocjenu ustavnosti Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Nakon javnih polemika u kojima je iznosio teze da sporni zakon može biti poguban i po šteti ravan privatizacijskoj pljački iz 90-ih godina, spomenuti zakon je i izmijenjen.

Zagrebački Trgovački sud objavio je podatke prema kojima Kolakušić u 286 parničnih predmeta u 2018. godine nije obavio nijednu pravnu radnju. Prema tvrdnji predsjednika tog suda Nina Radića rješavao je jednostavnije spise i na njima ostvarivao normu dok zahtjevnije preskakao. Kolakušić mu je u razgovoru u emisiji “Nedjeljom u 2” uzvratio optužbom da u 2018. godini, u kojoj je on obavio posao za dvojicu, predsjednik njegova suda nije riješio nijedan predmet, nego mu spise rješava savjetnica. U istoj emisiji naglasio je i kako je korupcija u pravosuđu ogromna, ali da njemu nitko nikad nije nudio mito.

- Taj bi bio jako hrabar ili lud - poručio je tada.

Kad je koncem svibnja podnosio ostavku na dužnost suca Trgovačkoga suda objašnjavao je kako je pokušavao unutar pravosuđa u svih 20 godina učiniti sve da zaštiti imovinu građana Republike Hrvatske. "Podnosio sam kaznene prijave Uskoku, gdje i malo dijete vidi da se radi o kaznenome djelu, i sve je to rezultiralo apsolutno ničime. Hrvatskoj nedostaje pravde, morala i jednakosti i zato sam odlučio napustiti sud jer postoji samo jedno mjesto s kojega možete promijeniti Hrvatsku, a to je Vlada i 76 mandata u rukama“.