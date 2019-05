Predsjednica o djeci, žrtvama Domovinskog rata: To je zločin zbog kojega se kao država moramo crvenjeti od stida jer nismo dovoljno učinili da krivce privedemo pravdi

Na Susretu sjećanja na poginulu djecu u Domovinskom ratu „Mali križ-Velika žrtva“, koji je u subotu održan u Slavonskom Brodu, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je da se kao država moramo crvenjeti od stida jer nismo dovoljno učinili da krivce za te zločine privedemo pravdi te upozorila da i 27 godina nakon rata civilne žrtve čekaju zakon koji će ublažiti njihove probleme.

U spomen na 402 dječaka i djevojčice program je 17. godinu za redom organizirala Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, a održava se u Slavonskom Brodu u spomen na 28 dječaka i djevojčica koji su stradali u razornim bombardiranjima civilnih ciljeva u tom gradu tijekom srpske agresije.

"Od svih žrtava koje smo podnijeli za slobodu, žrtva naše drage djece najveća je žrtva", poručila je na svečanoj akademiji predsjednica Grabar- Kitarović, pokroviteljica skupa, ističući da se pred članovima obitelji žrtava danas crveni jer su do sada ostali nekažnjeni zločini i ne postoji zakon kojim bi bila definirana prava civilnih stradalnika u Domovinskom ratu.

„To je zločin za koji nažalost nitko nije odgovarao. To je zločin zbog kojega se kao država moramo crvenjeti od stida jer nismo dovoljno učinili da krivce privedemo pravdi niti smo dovoljno pokazali koliko nas boli ova rana. Moramo isto tako priznati da nismo dovoljno glasno govorili kako su te djevojčice i ti dječaci bile najnevinije žrtve velikosrpskih osvajačkih aspiracija prema Hrvatskoj i mržnje prema hrvatskom narodu, koja je nažalost desetljećima usađivana u one koji su bez imalo srca i savjesti ispaljivali granate i bacali bombe na našu djecu, žene i starce“, kazala je predsjednica Republike.

Dodala je kako smo unatoč tome sjedinjeni u zajedništvu bola za našu djecu, ali i u zajedništvu ljubavi za našu domovinu.

„Želimo dostojanstveno sjećati se i moliti za našu djecu. No ne smije se ostati samo na tome. Zato apeliram da se što prije uputi u proceduru prijedlog Zakona o civilnim žrtvama rata. Ne ulazeći u pojedinosti njegova sadržaja, smatram da kao država moramo naći način kako s poštovanjem vrednovati žrtvu izgubljenih života i zdravlja civilnih žrtava velikosrpske agresije, čiji su životi, posebice životi ove djece, ugrađeni u slobodnu i neovisnu Hrvatsku jednakom vrijednošću kao i životi hrvatskih branitelja“, rekla je, uz ostalo, predsjednica Grabar-Kitarović.

Žrtve iz Domovinskog rata, istaknula je Grabar-Kitarović, znače i "obvezu učiniti sve da ova naša draga domovina snažno zakorači, ne u bolje sutra, nego u bolje danas. A to znači ne samo veće plaće i bolji materijalni životni standard nego još više i još važnije: sačuvati čist okoliš, čistu vodu i čisti zrak. No, to je samo kap u moru onoga što moramo učiniti za našu dragu Slavoniju, koja je toliko dala za hrvatsku slobodu, ne samo u Domovinskom ratu".

Bolja budućnost Hrvatske, rekla je predsjednica, vezana je uz zajedništvo, a Slavonija svoju budućnost prema njenim riječima može graditi na poljoprivredi, šumskom i vodnom blagu, nafti i plinu, te razvoju turizma , IT i druge industrije.

Na skupu je upozoreno da višegodišnja obećavanja državnih institucija da će biti zakonskim rješenjem biti omogućeno ostvarivanje prava i civilnim žrtvama i njihovim obiteljima još nisu ispunjena.

Činjenicu da je na današnjem skupu Vladu i ministarstvo hrvatskih branitelja predstavljala državna tajnica, a predsjednika Sabora izaslanik, predsjednica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Julijana Rosandić ocijenila je sramotnim i da je to odnos prema ovim žrtvama kao građanima drugoga reda.

"Činjenica da u ovom trenutku nemamo ni "z" od zakona znači da su obitelji imale samo pravo izgubiti djecu. Imaju samo pravo plakati 27 godina. Danas nas više ne mogu poniziti. A rečenica da za zločin nitko nije odgovarao, puka je fraza. Danas smo posebno osjetljivi, povrijeđeni i poniženi", rekla je Rosandić.