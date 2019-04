Šeksov posinak glavna HDZ-ova uzdanica za EP, kompromitirana ministrica najveća gubitnica; Kakve su šanse jedinog Splićanina na listi da se domogne plavih fotelja?

HDZ je večeras zadnji među političkim strankama potvrdio svoju listu za europske izbore koju će nositi 29-godišnji Karlo Ressler, savjetnik premijera Andreja Plenkovića, autor hadezeovog programa za EU izbore, te posinak sive stranačke eminencije Vladimira Šeksa.

Druga na HDZ-ovoj listi je sadašnja europarlamentarka Dubravka Šuica, a na trećem mjestu je saborski zastupnik Tomislav Sokol.

Elokventnog Sokola, vrh HDZ-a već nekoliko mjeseci intenzivno šalje na sva događanja i tv gostovanja, pa je njegova kandidatura kao i ona Resslerova i Dubravke Šuice bila gotovo sto posto sigurna.

Iznenađenje nije ni četvrto mjesto Željane Zovko. Ona je iz HDZ-a BiH, u Europski parlament u zadnjem mandatu ušla je umjesto Andreja Plenkovića i stiže iz kvote čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića.

Prema svim istraživanja u parlament će sigurno ući i bivša glasnogovornica Vlade i sadašnja zastupnica u Saboru zastupnica Sunčana Glavak koja je na petom mjestu. Na šestom mjestu je Marijana Balić, Plenkovićeva asistentica iz Bruxellesa, a sedmi je šibenski župan Goran Pauk.

Pauk će vidjeti Bruxelles ako dobije veći broj preferencijalnih glasova koji će ga pogurati prema vrhu liste, a kako i sam kaže „dobio je borbenu poziciju“.

Ispod Pauka je Nikolina Brnjac, državna tajnica u ministarstvu prometa.

Puno šanse da se domogne plavih fotelja u Strasbourgu nema deveti na listi Stjepan Ribić, šef razvojne agencije Slavonije i Baranje, kao ni Splićanin Domagoj Maroević koji je po stranačkom ključu napredovao do ravnatelja Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

I on kao i župan Brodsko-posavski Danijel Marušić te zadnji na listi, umirovljeni stožerni brigadir Stjepan Adanić ovise o preferencijalnim glasovima birača.

Na hadezeovoj listi nema ministrice Gabrijele Žalac, koja je do izbijanja afera slovila kao jedna od izglednijih kandidatkinja. Ona je definitivno jedna od gubitnica, gotovo preko noći zbog afera s prometnom nesrećom, vozačkom dozvolom i Mercedesom u dvorištu izgubila je mjesto na listi.

Nekoliko zadnjih dana intenzivno se spekuliralo i kako će na listi biti i nekadašnja HSS-ovka Marijane Petir.

Za nju su navodno lobirali i iz Europske pučke stranke tražeći od Plenkovića da bude dio njihova tima. No, na koncu ona nije prošla, koliko se doznaje navodno je unutar stranke bilo otpora.

Premijer Plenković nakon sjednice Središnjeg Odbora potvrdio je da je bilo kontakata s Petir, ali da su zauzeli stav da HDZ ide samostalno na izbore.

Inače, HDZ-ovo sastavljanje liste odvijalo se u petak u konspiraciji kao da se radilo o pitanju rata i mira. Svi predviđeni sastanci u stranci kasnili su satima.

I Predsjedništvo, i Nacionalno vijeće, i Središnji odbor, a neposredno prije sjednice vrha stranke Plenković je još pozivao na zadnje konzultacije i razgovarao pojedinačno s članovima stranke koji su željeli biti na listi. Između ostaloga razgovarao je i s Mirom Kovačem. Kao što se vidi po izboru kandidata na listi, razgovor je bio neuspješan.

HDZ je i dosad bio poznat po tome što svoje izborne liste potvrđuje u zadnji trenutak i među zadnjima ih donosi u Državno izborno povjerenstvo, međutim ovaj put neizvjesnost oko sastavljanja liste bila je veća nego inače.

Osim predsjednika stranke Andreja Plenkovića i samo pokojeg njegovog najbližeg suradnika, do samog početka sjednice Predsjedništva ostali članovi vrha stranke nisu znali kako lista izgleda.

Premda se u nekim krugovima spominjalo kako bi i nekadašnji europarlamentarac Davor Ivo Stier trebao biti na listi, on sam je odlučio da ne želi ići u Bruxelles.

Da je htio mogao je tražiti od svoje samoborske lokalne organizacije HDZ-a da ga formalo predlože na listu kandidata, no on to nije učinio. Odbio je jer ima druge planove. Odlazak u europske klupe ne odgovara mu jer se želi boriti s Andrejom Plenkovićem za mjesto šefa stranke.

On je jedini član HDZ-a koji je dosad najavio da će se na redovitim unutarstranačkim izborima kandidirati za predsjednika stranke.