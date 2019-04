Odjeci burne noći u Saboru: Bunjac pojasnio zašto je prijetio smrću, sindikat traži dodatak 'zbog učestalog iznošenja Pernara'

Saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac osvrnuo se na sinoćnja događanja u Saboru. Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:

"Milijan Brkić je noćas, po tko zna koji put, poslao saborsku stražu da silom izbaci zastupnika Pernara iz sabornice. Zasmetalo ga je što se govorilo o presudi Ivi Sanaderu, bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a, koji je krao i zato osuđen na 6 godina zatvora.

Iz nekog razloga straža je nasrnula i na mene i otela mi mobitel iz ruke iako su u tom trenutku svi zastupnici snimali incident.

Potom su doslovno počeli savijati ruke i gušiti zastupnika. U strahu za zdravlje kolege intervenirao sam da ga zaštitim.

Za to vrijeme je Brkić, koji je sve to zakuhao, kukavički pobjegao iz sabornice.

Možda u HDZ-u misle da će se nasiljem riješiti svoje loše savjesti kako bi i dalje sve nastavili po starom, ali Živi zid je jednostavno rečeno nepokoran i takvi ćemo i ostati."

Sindikat traži dodatak za iznošenje Pernara iz Sabora

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika zatražio je u petak od predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića da službenicima saborske straže dodijeli "dodatak za iznošenje Pernara iz Sabora", budući da su tijekom sjednica na kojima sudjeluje saborski zastupnik Ivan Pernar izloženi posebnim uvjetima rada u vidu podizanja, nošenja i spuštanja tereta s nepredvidljivom autonomnom voljom.

Sindikat u priopćenju ističe da su, sukladno Pravilniku o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta, primjereni uvjeti pri prenošenju tereta ako je držanje tijela pri prenošenju ergonomski primjereno, prostor za kretanje i hodanje dovoljno velik, tlo ravno i da teret ima primjereno hvatište.

Napominju da je pri iznošenju Pernara iz Sabora to nemoguće osigurati, budući da ga se prvo mora dohvatiti iz saborske klupe, u skučenom i stepenastom prostoru, pri čemu saborski stražari tijelo drže u položaju dubokog pretklona u kojem postoji opasnost od oštećenja leđa.

"Budući da poslodavac zbog konfiguracije sabornice ne može ručno prenošenje tereta (Pernara) zamijeniti primjerenom radnom napravom, pomagalima i primjerenim mehaničkim pomagalima, jedino rješenje za saborske stražare koji učestalo iznose Pernara iz Sabora je priznavanje dodataka na posebne uvjete rada u vidu dodatka za iznošenje Pernara iz Sabora, uz napomenu da bi dodatak trebalo postotno povećati u slučaju učestalog iznošenja nekog korpulentnijeg saborskog zastupnika, poput npr. Mire Bulja", zaključuje u priopćenju Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Sinoć kratko iza ponoći potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić zatražio je izbacivanje zastupnika Živog zida Ivana Pernara nakon što je i poslije dvije opomene nastavio govoriti o Ivi Sanaderu.

Pernar je pozvao Sanadera da prestane šutjeti i progovori o HDZ-ovim crnim fondovima, da "kaže istinu i bude pokajnik". Brkić je u dva navrata opomenu Pernara da se drži teme, a to je bila SDP-ova interpelacija o radu vlade, no on se oglušio, pa je na koncu opomenut i udaljen sa sjednice.