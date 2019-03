Mala Mila leti na liječenje u Ameriku u utorak ujutro: 'Karte za avion smo već rezervirali, a sutra ćemo znati cijeli protokol. Odustali smo od kemoterapije'

Mila Rončević ipak neće u Dječjoj bolnici Kantrida danas početi s tretmanom kemoterapije kako bi već u utorak ujutro mogla avionom zajedno s roditeljima otputovati u SAD, u Children’s Hospital of Philadelphia. Potvrdila je to za Jutarnji list njezina majka Sanja Matijević Rončević, i sama liječnica, istaknuvši da se radi o vrlo agresivnoj kemoterapiji te da Mila nakon nje ne bi bila u stanju putovati.

Milina majka danas je radila na ishodovanju viza za obitelj, a karte za avion već su rezervirane.

U ponedjeljak do kraja radnog vremena bolnice u Philadelphiji, što je najkasnije 21 sat po hrvatskom vremenu, Milini roditelji trebali bi dobiti kompletan protokol liječenja, a tada će biti poznata i konačna cijena tretmana.

- Svi su još na sto čuda, radi se u najboljem interesu Mile, a liječnici je liječe i brinu se o njoj kao da se radi o njihovom djetetu. Hvala im na tome, ganuto je nešto ranije u izjavi za Dnevnik.hr rekao otac koji je još jednom uputio poruku svima onima, koji pomažu Mili.

- Hvala svima! Veliko hvala! Bez obzira na donacije, želim naglasiti kako se obitelj rješava sve imovine kako bismo Mili platili liječenje. Kakav bih ja bio otac kada ne bih učinio sve za svoje dijete. Kakva bi to bila majka kada ne bi učinila isto. Još jedanput, veliko hvala svima, ne bismo mogli bez vas!, rekao je.

Kako smo također izvijestili, angažirao se i Ured predsjednice Kolinde Grabar Kitarović koji je spojio obitelj Rončević s Pjerom Šimunovićem, hrvatskim veleposlanikom u SAD-u. Veleposlanik je razgovarao s čelnim ljudima Children's Hospital of Philadelphia, te je obitelji Rončević potvrđeno da će plan liječenja, s ukupnim troškovnikom biti predan do kraja njihovog radnog vremena u ponedjeljak, odnosno do večernjih sati po hrvatskom vremenu.

Predsjednica je u subotu o svom angažmanu dala i kratku izjavu novinarima.

- Angažirali smo se, naravno, to su pitanja na koja svaki čovjek... jednostavno morate biti čovjek. Radimo što god možemo, ali želim sačuvati privatnost obitelji pa neću o detaljima. Potrudit ću se iznaći načina, kako s financijske, tako i stručne strane, izjavila je predsjednica.

- U kontaktu smo sa specijalistima, liječnicima, pomoć ne mora biti samo materijalna, može biti i stručna, iako smo pomogli i financijski, rekla je Grabar-Kitarović.

Podsjetimo, Mila boluje od akutne mijeloične magakariocitne leukemije. To je podtip, maligne bolesti krvi, odnosno koštane srži.

Za tu bolest je tipičan nagli porast nezrelih oblika krvnih stanica koje se skupljaju u koštanoj srži i sprečavaju normalnu proizvodnju zdravih krvnih stanica.

Djevojčica je prvi put od te bolesti oboljela prije prvog rođendana, nakon toga je šest mjeseci provela u bolnici Kantrida. Stanje je bilo bolje, bolest se povukla, no onda se prije mjesec dana ponovno vratila.

Cijela Hrvatska se ujedinila u podršci i prikupljanju novca, među njima i brojne estradne i sportske zvijezde, a pokrenuta je i web stranica Life for Mila na kojoj se uživo može pratiti tijek pristizanja svih donacija.

Pomoći možete donacijama na račun HR36 4133 0063 1100 0264 4 na ime Marin Rončević, opis plaćanja obavezno - ‘darovanje za zdravstvene potrebe - liječenje Mile Rončević’