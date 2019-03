LJUDI VELIKOG SRCA, POMOZITE! Mala Mila umire, a zadnja šansa joj je skupa operacija u SAD-u. Za pet dana moramo skupiti tri milijuna dolara. Idemo!

Slobodna Dalmacija i drugi mediji apeliraju na sve ljude u Hrvatskoj da pokušamo spasiti život dvogodišnje Mile Rončević koja umire od leukemije i kojoj je zadnja šansa za skupa operacija u SAD-u.

U roku od nekoliko dana moramo pomoći obitelji prikupiti gotovo tri milijuna dolara

Iako je prva procjena bila da su troškovi liječenja oko milijun dolara, ta brojka je u međuvremenu narasla na nešto manje od tri milijuna dolara.

Ovim putem molimo sve koji mogu izdvojiti koju kunu za pomoć Mili da uplate koliko mogu i žele na HR36 4133 0063 1100 0264 4 na ime Marin Rončević, opis plaćanja obavezno - “darovanje za zdravstvene potrebe - liječenje Mile Rončević”. Svaka kuna je dobrodošla i svaka minuta je važna. Za plaćanja iz inozemstva, BIC/SWIFT je SKOVHR22.

RANIJE OBJAVLJENO

Otac Marin: Prodali smo sve i osigurali pola milijuna eura

Dok razgovaramo, Marinu Rončeviću svakih nekoliko sekundi na mobitelu zvone obavijesti za poruke. Marin ih pristojno ignorira, ne želeći prekidati razgovor, ali svako toliko se ispričava jer mora pogledati i odgovoriti.

- Oprostite, ali stalno se javljaju ljudi koji žele pomoći i moram im odgovoriti. Ne bih želio da pomisle da smo odustali… Javljaju se doslovno iz cijelog svijeta, iz Amerike, Australije, Europe… Hrvati i Srbi, svi do kojih je došla naša Facebook objava. Ljudi su divni, odvajaju svi, koliko tko može. U prva 24 sata već su se javile na stotine ljudi - kaže za Jutarnji list.

Mala Mila već se godinu dana bori s teškom bolešću, a zadnja joj je šansa skupa operacija u SAD-u: njeni roditelji našli su se pred zidom, svaka je sekunda važna

Osim toga, Marin čeka vijesti iz Children’s Hospital of Philadelphia, bolnice u kojoj njegova dvogodišnja kći Mila ima najveće šanse za preživljavanje. U jednom trenutku gubi strpljenje i zove ih sam. Pokušava doći do odgovora kolika će točno biti cijena liječenja i kada mogu doći u Philadelphiju, ali još uvijek ništa. Upućuju ga da se javi sutra, jer za sada nemaju tu informaciju.

Sastali smo se u večernjim satima, nakon što je cijeli dan proveo u Dječjoj bolnici Kantrida, uz svoju Milu koja leži na Odjelu hematoonkologije. Vratit će se tamo opet kada završimo razgovor.

Supruga ga zove da ne zaboravi ponijeti čistu odjeću. Njih dvoje se mijenjaju uz Milu koja, zbog teškog zdravstvenog stanja, ne smije doći u kontakt s nikakvom zarazom jer njen imunitet to ne bi mogao podnijeti. Marin je fokusiran, odlučan rješavati stvari. On je borac, kaže, kao i njegova Mila, ne odustaje i vjeruje u pozitivan ishod. Zbog te fokusiranosti, kako veli, ne stigne plakati.

- Uhvatim pola sata, kada sam sâm, da se isplačem. Ostatak vremena jurim. Ne mogu si priuštiti da se slomim - govori.

Mila Rončević 16. travnja napunit će dvije godine. Ta vedra, slatka djevojčica već se punih godinu dana bori s leukemijom, a točna joj je dijagnoza akutna mijeloična megakariocitna leukemija AML M7. U ovom trenutku, liječnici u Dječjoj bolnici iscrpili su sve dostupne mogućnosti i prognoze su nepovoljne.

Milini roditelji su se raspitali postoji li mogućnost liječenja igdje drugdje u Europi, ali ishod bi svuda bio isti. Jedina nada im je Children’s Hospital of Philadelphia, gdje doktor Richard Aplenceksperimentalno provodi revolucionarnu metodu liječenja te bolesti koja bi Mili mogla spasiti život.

No, s obzirom na to da se radi o eksperimentalnoj metodi, i to u privatnoj američkoj bolnici, cijena je takve terapije, po inicijalnim informacijama koje su iz bolnice dobili Milini roditelji, oko milijun američkih dolara, ili čak više od toga. Ta cifra debelo premašuje Rončevićeve financijske mogućnosti. Zbog toga su se odlučili obratiti javnosti i preko Facebooka uputili apel za donacije.

“Ovim putem molimo sve koji mogu izdvojiti koju kunu za pomoć našoj Mili da uplate koliko mogu i žele na HR36 4133 0063 1100 0264 4 na ime Marin Rončević, opis plaćanja obavezno - ‘darovanje za zdravstvene potrebe - liječenje Mile Rončević’. Svaka kuna je dobrodošla i svaka minuta je važna. Za plaćanja iz inozemstva, BIC/SWIFT je SKOVHR22”, napisao je u pozivu upućenom svim ljudima dobre volje, Marin Rončević na svojem Facebook profilu, a objavu su podijelile stotine ljudi i prenijeli brojni portali.

Uplate su odmah počele stizati, od prijatelja i poznanika, kao i ljudi koje Marin i njegova supruga Sanja nikada u životu nisu upoznali. Uključili su se sportaši, poduzetnici, umjetnici, udruge… Uskočile su i tvrtke, poput Montcommercea, s velikim donacijama. Marin je siguran da će uspjeti u svojem cilju.

- Kada sam prvi put zvao bolnicu u Philadelphiji, rekli su mi da si takvu terapiju prosječna obitelj ne može priuštiti. A ja sam rekao: ‘Vi ne možete znati koliko mi imamo novca i koliko još ljudi može i želi pomoći’. A ovo što se događa zadnja 24 sata... Javljaju mi se ljudi iz Hrvatske, Srbije i cijelog svijeta, bez obzira na nacionalnost, vjeru. Svi žele pomoći, od poduzetnika do onih koji nemaju za kruh, svatko želi dati koliko god može. Ovo mi je vratilo vjeru u ljude, i to u trenutku kada sam se polako počeo povlačiti od ljudi, zatvarati u sebe - govori Marin Rončević.

Marinu je 37 godina, kao i njegovoj supruzi Sanji Matijević Rončević, koja je liječnica u KBC-u Rijeka, na kardiologiji. Uz Milu, imaju i stariju kći, četverogodišnju Petru. Marin, po obrazovanju profesor povijesti i filozofije, privatni je poduzetnik i u životu je radio štošta, među ostalim i tri godine kao novinar u riječkom dopisništvu Večernjeg lista.

Njegov otac Vladimir Rončević legenda je hrvatskog novinarstva - bivši ratni reporter, urednik i voditelj središnjeg Dnevnika HTV-a te glavni urednik Informativnog programa HTV-a od 2004. do kraja 2007. godine, u zlatno doba kada je prosječna gledanost Dnevnika bila 37 posto.

Marin za sebe i svoju obitelj kaže da spadaju među imućnije građane. No, milijun dolara, koliko im treba, je daleko iznad njihovih mogućnosti.

- Cijela obitelj uskočila je sa svojom ušteđevinom i imovinom i uspjeli smo skupiti nešto manje od pola milijuna eura. Moji roditelji prodaju vikendicu i dali su nam sve što imaju, mi prodajemo našu kuću na Hreljinu. Ali, sve to skupa, nažalost, nije dovoljno. To je tek polovica od onoga što nam treba. Zato smo i odlučili pitati za pomoć - govori Milin otac.

Prvi simptomi Miline bolesti pojavili su se prije godinu dana. Akutna mijeloična megakariocitna leukemija zloćudna je bolest kod koje se, prema literaturi, stvaraju zloćudne novotvorine krvotvornih organa, a nastaje zbog abnormalnog klonalnog rasta i nepotpunog sazrijevanja stanica mijeloidne loze. U liječenju se koristi kemoterapija, a prognoze su loše.

- Mila je zaprimljena na intenzivno liječenje 26. ožujka prošle godine. Supruga je liječnica i prepoznala je simptome, reakciju trombocita. Postavljena joj je dijagnoza i šest mjeseci provela je na hematoonkologiji na Kantridi. Prije sedam-osam mjeseci došlo je do apsolutne remisije. Od tada Mila je bila na održavanju remisije, ali prije mjesec dana došlo je do relapsa. To se zove relapsna refraktorna akutna mijeloična megakariocitna leukemija koja ne reagira na liječenje. Prema iskustvima medicine u Europi, rani relaps AML M7 i refraktorna leukemija u ovom trenutku su neizlječivi. No, ono što u SAD-u radi Richard Aplenc, liječnik slovenskog porijekla, novi pristup liječenju te bolesti, daje nadu. Odustajanje ne dolazi u obzir - kaže Marin.

Vremena je malo i Rončevići su odmah morali krenuti u akciju. Zbog toga se i nije moglo ići klasičnim putem, recimo tražiti od HZZO-a da plati liječenje, jer bi prolazak kroz proceduru, ako bi im to i bilo odobreno, trajao mjesecima.

- Mila u SAD mora ići već idući tjedan i ne možemo čekati, jer joj život ovisi o tome da ode što prije - govori otac.

Zbog nedostatka vremena, Marin je i počeo skupljati donacije preko Facebooka, a za to je otvorio poseban žiro-račun. Donatorima je poručio da će za svaki trošak biti vođena evidencija dostupna na uvid, a oni koji žele mogu dobiti Miline nalaze s cjelovitom dijagnozom i planom liječenja.

- Odmah smo stupili u kontakt s majkom Nore Šitum i sve ćemo prebaciti na njihovu udrugu, čim se za to stvore tehnički uvjeti. Čekati ne možemo, zato, za sada, ide ovako. Idući tjedan bit ćemo u SAD-u, tamo ćemo ostati najmanje godinu dana. Toliko su nam rekli da će minimalno trajati liječenje. A ako dođe do najgoreg ishoda… - govori Marin i zastaje.

- Ako do toga dođe, sve što je prikupljeno, uključujući i svu našu ušteđevinu, ostaje udruzi. Novac mi nikada nije bio važan. Možemo živjeti i u unajmljenom stanu. Jedino što je važno jest Mila - kaže.

Teško je uopće zamisliti kroz što Rončevići prolaze. Marin, zbog djece i zbog supruge, nastoji ostati snažan.

- Kada Mila u bolnici pita kada će ići doma… Kada Petra pita kada će seka doći doma... Teško je ne slomiti se. Mila je veselo i vedro dijete. Ona je borac i zato vjerujem da će se uspjeti izboriti. Velika hvala prof. dr. Jeleni Roganović, pročelnici hematoonkologije, sjajnoj liječnici i sjajnoj osobi, kao i svima na odjelu. Učinili su sve što je moguće učiniti. Moram istaknuti da je hematoonkologija u dječjoj bolnici Kantrida jedna od najuspješnijih hematoonkologija u cijeloj Europi - zaključuje Marin Rončević za Jutarnji list.