Rejting agencija Standard & Poor's podigla je kreditni rejting Hrvatske iz BB plus u BBB minus, odnosno iz najvišeg ispodinvesticijskog rejtinga u najniži investicijski, a izgledi su promijenjeni iz pozitivnih u stabilne, objavila je ta agencija.

To je prvi put nakon prosinca 2012. da Hrvatska ponovno ima investicijski rejting, da više nije u "smeću", s tim da ostale dvije agencije i dalje imaju jedan stupanj ispod investicijskog.

"Hrvatski javni dug pada, i to uz umjereni gospodarski rast, makroekonomski rizici vezani za Agrokor su smanjeni, a dodatni fiskalni troškovi vezani za Uljanik bit će vjerojatno niski. Vlada provodi fiskalnu konsolidaciju, državni proračun je u primarnom suficitu i možemo opet dignuti rejting unutar dvije do tri godine, ako se pokaže da je hrvatski gospodarski rast otporan na europsko ciklično usporavanje i ako se uklone strukturalne prepreke rastu", stoji u analizi S&P-a.

I prije nego li je S&P donio novu odluku o rejtingu Hrvatske, cijene desetogodišnjih obveznica došle su na rekordno visoku razinu ovog petka, a prinosi na povijesno niske razine.

Za ilustraciju podsjetimo kako je Hrvatska početkom lipnja uspješno refinancirala euroobveznicu na međunarodnom tržištu kapitala u ukupnom iznosu od 750 milijuna eura, s dospijećem za 10 godina, do 2028. godine. Godišnja kuponska kamata iznosi 2,7, a ostvareni prinos je bio na razini od 2,89 posto. Ovog petka je prinos na tu obveznicu pao na 1,72 posto, zahvaljujući proporcionalnom rastu cijene.

Naime, odnos cijene i prinosa na obveznicu je obrnuto proporcionalan, jer se računa kao ponderirani odnos između tržišne cijene obveznice i kuponske kamate - što je cijena veća, prinos je manji. To znači da se u ovom trenutku Hrvatska na desetgodišnji period može zadužiti uz rekordno nisku kamatu i prinose.

Takav rast cijena je posljedica ne samo bolje proračunske situacije u Hrvatskoj, nego i gospodarskih i monetarnih kretanja u Europi i svijetu. Europska središnja banka i američki FED su, naime, odlučili nastaviti s fleksibilnom monetarnom politikom i odustati od najavljenog monetarnog "stezanja", što utječe na jeftiniju ponudu novca na financijskom tržištu.

Uz to, zbog usporavanja globalnog rasta gospodarstva, kao i u Europi, dio investitora pojačano ulaže u manje rizične financijske papire, poput državnih obveznica, pa je i to utjecalo na rast cijena hrvatskih obveznica.

No, još uvijek je skoro pa jednaka, ako ne i malo viša, razlika između naše i njemačke referentne desetogodišnje obveznice, koja je na razini od oko 1,6 postotna poena.

Glavni rizik za moguće smanjenje rejtinga vezan je za eventualne veće proračunske troškove, čime se, moguće, aludira i na rasplet situacije oko Uljanika.

Plenković: Ovo je poruka da idemo u dobrom smjeru

Premijer Andrej Plenković komentirao je podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske iz "smeća" u investicijski, javlja N1.

Kaže da je procjena S&P-a rezimirala ono što govori kontinuirano i što su ciljevi i smjer i postignuća Vlade.

"Osigurali smo stabilnost institucija u Hrvatskoj, osigurali potrebno vrijeme za reformske pothvate kao što su strukturne reforme i fiskalna konsolidacija, to su prepoznali i analitičari S&P-a i poslali nam poruku da idemo u dobrom smjeru.

Ovo je signal da moramo nastaviti sa strukturnim reformama, poreznim rasterećenjem, mirovinskom reformom, čitav paket aktivnosti Vlade omogućio je da se po ovoj agenciji vratimo u investicijski rejting. To je odlična vijest za Hrvatsku i gospodarstvo, širi se potencijalni krug investitora, ovo je poticaj za Vladu da nastavimo putem koji smo ostvarili do sada i da to bolje prepoznaju građani."

Na pitanje ima li ministrica Žalac i dalje njegovo povjerenje, Plenković je kazao kako ministrica radi svoj posao te da "to nije bitna tema".