Našim novinama obratio se Alan Alagić (35) iz Promajne, mjesta između Omiša i Makarske. Kaže da su ga policajci bezrazložno vezali i oduzeli mu slobodu na autocesti nedaleko od Biska.

Policija sve negira i kažu da ga nisu maltretirali, nego su ga lišili slobode jer nije poslušao njihovu zapovijed. No, pročitajmo najprije Alagićevu stranu.

– Vraćajući se s prijateljem s putovanja, na autocesti kraj izlaza Bisko primijetio sam u retrovizoru osobno vozilo bez vidljivih policijskih oznaka, s rotacijskim svjetlom, koje mi je signaliziralo da stanem, na što sam reagirao skrenuvši u zaustavni trak i zaustavivši svoje vozilo. Iz drugog vozila izišli su muška i mlađa ženska osoba u civilnoj odjeći primjerenoj noćnom vikend izlasku. Zaključao sam automobil i otvorio prozor. Identificirali su se kao policijski službenici i zatražili dokumente. S obzirom na to da nisu tako izgledali, te ni prijatelj ni ja nismo bili sigurni u njihov identitet i namjere, objasnio sam im svoju sumnju te ih zamolio da mi pokažu službene značke, koje bih provjerio pozivom na broj 112.

To ih je primjetno uzrujalo te su povisili glas na nas i pod prijetnjom uhićenjem zapovjedili mi da odmah iziđem iz auta – rekao nam je Alen koji je, kako kaže, iz straha nazvao 112, gdje je obavijestio službenika na telefonu da su ga na autocesti zaustavile osobe za koje ne vjeruje da su policijski službenici. Naime, kaže da je čitao kako su nekoliko navrata uhićeni lažni policajci, a neki od njih čak su imali i automobil s rotirkom te lažne iskaznice, pa je preko službe 112 pokušao provjeriti njihov identitet.

Međutim, naišao je na prave policajce koji nisu imali sluha za njegove sumnje, pa je, kaže, završio u lisičinama.

Alagić tako navodi nedavni primjer kad je sama policija izvijestila novinare kako je jednog muškarca zaustavila trojka iz Škode, a imali su rotirke, značke i predstavili su se kao policajci. No, bili su to lažni "plavci" i čim je muškarac izišao iz automobila, vezali su ga i ukrali mu zlatninu.

– Kako je situacija s osobom koja mi je kroz prozor prijetila da iziđem sve više eskalirala, brzo sam rekao svoje ime i lokaciju službeniku na telefonu, te sam zamolio da ostane na liniji. Odmah nakon otvaranja vrata vezan sam lisičinama i odmaknut uz rub ceste.

U tom sam trenutku shvatio da su osobe koje su nas zaustavile uistinu policijski službenici, te sam im ponovno mirno objasnio razloge moje sumnje u njihov identitet i ponudio da provjere moje osobne dokumente. Nažalost, moj pokušaj provjere identiteta te zvanje 112 broja toliko ih je naljutilo da više nisu htjeli provjeriti dokumente, nego su me htjeli što više maltretirati. Priveli su me u lisičinama u Policijsku postaju Solin, te su mi ispisali dva prekršajna naloga za odbijanje davanja na uvid osobne iskaznice i vozačke dozvole – ogorčeno nam govori Alen, kojemu nikako nije jasno zašto je policija postupala tako drastično i lišila ga slobode.

– Teško je opisati kako se čovjek osjeća kad je bez povoda lišen slobode i u lisičinama odveden u policijsku postaju, ali mislim da je "jadno" i "bijedno" dovoljno slikovito. Na jednako bezobrazan način na koji su mene lišili slobode, mojeg su prijatelja natjerali da odveze automobil do Policijske postaje Solin. Zanemarili su njegov protest da nema dovoljno iskustva u vožnji takvog automobila. Pitam se što bi uopće bilo s automobilom da je prijatelj odbio. Ili još gore –što da je doživio prometnu nezgodu? – navodi Alen, ponavljajući da je samo htio provjeriti identitet policajaca, a onda je završio u lisičinama i priveden je u solinsku Policijsku postaju.

– Svjestan sam težine i važnosti policijskog zvanja, te poštujem službene osobe, ali ovo je bilo čisto pokazivanje sile i maltretiranje nevine osobe. Jednostavno ne vidim čime sam ja u službenom vozilu, koje koristim u servisiranju medicinskih aparata, zaslužio takvo privođenje i kažnjavanje. Ime i prezime policijskih službenika nisam dobio, ali na prekršajnom nalogu piše broj službene značke: 36xxx.

Od drugih službenika u Policijskoj postaji Solin, koje moram pohvaliti za korektan odnos prema meni, doznao sam da su dvoje službenika koji su me priveli zaposlenici zagrebačkog odjela policije te su u Dalmaciji u povodu službene akcije otkrivanja i privođenja kriminalaca. Ali iz ovoga što sam doživio siguran sam da oni zbog nekoga razloga imaju više volje maltretirati građane koji nisu prekršili zakon nego uistinu baviti se smanjenjem kriminala. Protiv policijskih službenika napisat ću službeni prigovor i pravdu ću potražiti na sudu. Siguran sam da je moj poziv na 112 snimljen te može potvrditi istinitost mojih navoda – zaključuje Alen Alagić.

Kako bismo potvrdili istinitost navoda Alena Alagića, kontaktirali smo s Klementom Ivandićem, suvozačem u automobilu. Poslali smo mu izjavu koju je Alagić dao "Slobodnoj", a Ivandić nam je, nakon što je pročitao izjavu, rekao: – Sve je točno.​

Pitali smo i Marija Puškarića iz Sindikata policijskih službenika da nam komentira navedeni slučaj.

– Građani moraju shvatiti da policija ima ovlasti izdati naredbu. Ne može građanin kojega je zaustavila patrola uzimati mobitel i provjeravati policajca, te zvati 112. Što se tiče uporabe sredstava prisile, pretpostavljam da je kolega vjerojatno upozorio vozača, a nakon što on nije poslušao, uslijedilo je vezivanje. Slažem se da su sredstva prisile krajnja mjera, a je li se moglo proći bez vezivanja, pokazat će unutarnja istraga u MUP-u. No, policajci svašta doživljavaju, pa čak i da ih izguraju s ceste, stoga moraju biti na oprezu, pa i koristiti propisane ovlasti. Da je građanin uredno dao dokumente kad je to policajac zatražio, do svega ovoga ne bi došlo – kaže nam Puškarić.

Bivšeg načelnika Krim-policije PU zadarske Antuna Novoselovića zamolili smo za komentar, te smo mu poslali i predstavku koju je građanin uputio i požalio se na postupanje policajca.

– Ovo je jedna strana priče, a da bi se donio kvalitetan zaključak, trebalo bi imati uvid u policijsko izvješće službenika koji su postupali. No, iz predstavke osobe prema kojoj se postupalo vidljiv je veliki strah i nedoumica radi li se o policijskim službenicima. Međutim, osoba ima pravo sumnjati i zatražiti broj značke policajca, a policajac tome mora na uljudan način udovoljiti. Pod pretpostavkom da je istina sve što kaže uhićena osoba, tu se radi o prekoračenju ovlasti jer građanin ima pravo zatražiti broj značke i ne može ga se zbog toga lišiti slobode, a kamoli mu stavljati lisičine, odvoditi ga u policijsku postaju i ostavljati njegov automobil drugoj osobi. Ali napominjem, treba vidjeti i što kaže policajac koji je postupao – kaže Noselović, koji se osvrnuo i na to da mladić nije vjerovao da su to pravi policajci.

– Ljudi su pomalo u psihozi jer često preko medija čak i policija upozorava na osobe koje se lažno predstavljaju kao inkasatori, razni inspektori, a u praksi je bilo i uhićenih i procesuiranih lažnih policijskih službenika koji su vozačima naplaćivali kazne, a pritom su čak nosili službenu odoru. Stoga razumijem mladića. O ovom postupanju policijski službenici zasigurno su sastavili izvješće, a i u vozilu pokraj vozača bio je i suvozač, koji bi trebao dati svoje viđenje situacije – kaže Novoselović, navodeći da i sama policija upozorava građane da budu oprezni i da od službenih osoba traže identifikacijske dokumente, odnosno službene iskaznice i značke.

MUP: Lisice smo mu stavili da ne pobjegne Evo što o svemu kažu u Ministarstvu unutarnjih poslova.

– Policijski službenici koji rade na suzbijanju nezakonitih migracija 17. ožujka, u 18.15, postupali su prema 35-godišnjaku koji je nakon zaustavljanja, unatoč vidljivo istaknutim policijskim značkama i policijskim iskaznicama, odbijao dati policijskim službenicima tražene isprave na uvid. Kako bi utvrdili njegov identitet, policijski službenici morali su ga dovesti u službene prostorije, a s obzirom na to da je osoba nekoliko puta odbijala postupiti po zapovijedi policijskih službenika, preventivno su mu stavljena sredstva za vezivanje kako bi se spriječio eventualni bijeg počinitelja prekršaja – kažu u Kabinetu ministra, navodeći da sredstva za vezivanje nisu uporabljena zbog traženja broja značke, nego jer je odbio dati tražene isprave na uvid. – U skladu sa standardnim postupkom prema osobi nad kojom su uporabljena sredstva za vezivanje, 35-godišnjaku je u službenim prostorijama ponuđena liječnička pomoć, što je on izričito odbio te je vlastoručno potpisao izjavu da nema primjedbi na policijsko postupanje. Unatoč svemu navedenom, svaka osoba može podnijeti pritužbu ili predstavku na rad, odnosno postupanje policijskog službenika, ako smatra da joj je povrijeđeno neko pravo, pa je to slobodan učiniti i 35-godišnjak. Pritužba se može podnijeti nadležnoj policijskoj upravi ako se radi o policijskom službeniku policijske uprave ili ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu ako se radi o policijskom službeniku Ministarstva u sjedištu. Nakon zaprimanja pritužbe, nadležne službe Ministarstva ispitat će sve okolnosti postupanja, odnosno je li postupanje policijskih službenika bilo u skladu sa zakonom te će o nalazu izvijestiti podnositelja pritužbe – odgovaraju u MUP-u na naš upit.

Sredstva prisile Evo što kaže Pravilnik o postupanju policijskih službenika – Policijski službenik smije uporabiti sredstva prisile pod uvjetima propisanim Zakonom, u pravilu nakon što mjerama upozorenja i naredbi nije postigao cilj njihovog izdavanja. – Sredstva prisile iznimno se smiju uporabiti i prije izdavanja upozorenja i naredbi ako je vjerojatno da bi njihovo izdavanje ugrozilo postizanje cilja. – Policijski službenik će uporabiti ono sredstvo prisile kojim se s najblažim posljedicama postiže cilj, te će prestati s uporabom čim prestane razlog za uporabu.