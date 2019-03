Jelena Veljača nakon velikog prosvjeda: 'Murganić bi se trebala osjećati užasno. Ne može se dogoditi da se netko ispovijeda FB grupi koju vodi glumica'

Subotnji prosvjed u Zagrebu na kojem su građani izrazili svoje nezadovoljstvo odnosom regulatornih tijela i institucija prema nasilju u društvu, okupio je oko šest tisuća ljudi. Inicijativu pod nazivom #SpasiMe pokrenula je glumica i scenaristica Jelena Veljača pokrenuvši grupu na Facebooku. Ona danas broji više od 50.000 članova koji još uvijek svakodnevno objavljuju primjere nasilja u svojim životima.

U razgovoru za Intervju tjedna emisije Točke na tjedan na televiziji N1 Jelena Veljača je rekla da je osobno prezadovoljna, i atmosferom i brojem ljudi. Dodala je da je inicijativa, odnosno grupa na Facebooku brojnim žrtvama postala ‘sigurno mjesto’.

Prosvjed protiv nasilja: više tisuća građana izašlo na ulice, među njima i premijer Plenković; 'Spreman sam na sastanak s predstavnicima inicijative'

Cijela Dalmacija ustala protiv nasilja: 'Pod hitno se mora poraditi na odgoju djece! Gledamo nekidan, prebili ježa ovdje kod nas. Ispred škole. Pa je li to normalno?'

- Ako Facebook grupa zatvorenog tipa u 15 dana dobije 44.000 poruka žrtava, da grupa postane sigurno mjesto, ispovjedaonica, nije li to sramota - zapitala se.

Dodala je da se s ovom tematikom bavi već dulje vrijeme, no njezina reakcija na Facebooku bila je spontana i strastvena.

- U Hrvatskoj sve često brzo nestane, prosvjedi se rasplinu, mi ćemo nastojati da u našem slučaju to ne bude tako, inzistirat ćemo na onome što smo složili kao naše zahtjeve. Zaista o tome želim razgovarati, sutra idemo na sastanak u Vladu. Ono što je gospodin Plenković izjavio zvuči fantastično i svojim pojavljivanjem nam je dao neki legitimitet. S druge strane, to mogu biti PR bodovi, na to nećemo pristati. Želimo ozbiljan razgovor - naglasila je Veljača.

Premda je dolazak premijera Andreja Plenkovića na prosvjed podijelio građane, ona smatra da je zapravo fantastično što je premijer došao podržati svoje građane, no nije sigurna jesu li te namjere tako ‘čiste’.

- Moći ću konačno mišljenje dati kada sjednemo jedni prekoputa drugih. Osigurao nam je medijski prostor koji možda ne bismo dobili. S moje pozicije kao suorganizatorice, to je dobra stvar. Prosvjeduje li građanin Plenković protiv premijera Plenkovića, to zvuči zanimljivo. Što onda građanin Plenković misli o svojoj ministrici? Zašto se ona nije ispričala za izjavu 'tako je to u obitelji'. Ta izjava je suštinski problem našeg društva. Ona je tom izjavom dala legitimitet nasilju. Nasilje nije obiteljska stvar i ako ova država želi da obitelj bude sigurno mjesto, mora nešto učiniti po tom pitanju - rekla je i dodala da se žrtve ne mogu boriti sa sustavom.

Ispričala je da je upravo u vrijeme prosvjeda jedna djevojka doživjela obiteljsko nasilje i budući da nije imala gdje otići, obratila se njima.

- Mi smo jučer, umjesto da slavimo, imali slučaj djevojke koja je doživjela obiteljsko nasilje za vrijeme našeg skupa, nije imala gdje otići, kome se obratiti, iz malog je grada. Obratila se nama, mi smo zvali Sanju Saranvku, ali to su kanali koji su poluprivatni i koji ne bi smjeli tako funkcionirati - rekla je Veljača.

Još jednom je istaknula problem prijave policiji koja često obiteljsko nasilje tretira kao prekršaj, a ne kazneno djelo:

- Premijer je komentirao da je dao nalog ministru pravosuđa da se, kad se može, fizičko i seksualno nasilje kvalificira kao kazneno djelo. 'Kad se može' je jedan mutan trenutak u toj izjavi, ja bih jako voljela znati kako će se definirati taj 'kad se može'. Čuli smo da je premijer pročitao naše zahtjeve, to je fantastično jer mislim da su oni vrlo konkretni, jasni, koncizni. Rekli smo kako predlažemo da se problem riješi. Hoće li se to stvarno dogovoriti, tek ćemo vidjeti.

Veljača se zalaže za to da se svako seksualno i fizičko nasilje unutar obitelji kategorizira kao kazneno djelo, a potom se dotaknula ministrice Nade Murganić za koju smatra da više ne bi bila ministrica kad bi postojala svijest o razmjerima ovog problema.

- Veći problem je nefunkcionalan sustav. Ako se prihvatite toga posla kao ministrica, vi morate raditi na problemima sustava, ne može se 2019. dogoditi da se netko ispovijeda Facebook grupi koju vodi glumica. Ministrica bi se trebala osjećati užasno jer je to dokaz da ne poznaje sustav, ne poznaje i ne prepoznaje potrebe žrtava. Da sam ministrica, osjećala bih ogromnu osobnu odgovornost. Mi smo pet dana raspravljali je li ravnateljica centra u Zadru dobra osoba ili nije dobra osoba. To nije važno, možda jest dobra osoba, ali da je odgovorna i o tome nemamo što raspravljati. U ovoj državi to više ne smije biti prihvatljivo. I zato je moj odgovor ne. Ne samo zbog izjave, nego stoji iza resornog ministarstva koje ne funkcionira.

Ipak, dodaje da se inicijativa ne želi baviti politički odlascima i dolascima, nego samo zaštitom žrtava od nasilja. Rekla je i da je mislila da će na prosvjedu vidjeti predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

- Nije se pojavila, apsolutno mi je žao. Pozvali smo sve političare i u tom smislu sam jako razočarana. Ja sam se nadala da će ona kao žena doći podržati incijativu.

Naglasila je da se Istanbulska konvencija u praksi uopće ne provodi, a da su obiteljsko nasilje i nasilje općenito prisutno u svakom dijelu hrvatskom društva, te da je ono postalo glorificirano, uobičajeno, normalizirano...

- Dok se to ne promijeni, Hrvatska ne može dalje. Doista vjerujem da je normalizacija nasilja u društvu jedan od ključnih problema Hrvatske. Zahtjeve Vladi uručujemo sutra, oni su napisani, predočeni medijima i moglo ih se analizirati. Očekujemo zdrav dijalog s njihovom stranom, izvještavat ćemo o koracima i odgovorima koje ćemo dobiti. Ja se nadam da ćemo u sljedećim tjednima sjesti i razgovarati - zaključila je Jelena Veljača za N1.