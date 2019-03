I za vikend iznadprosječno toplo, a početkom novoga tjedna znatna promjena vremena; Stiže ozbiljno zahlađenje, već u ponedjeljak moglo bi zasniježiti i u Dalmaciji

I tijekom vikenda vrijeme bez znatnije promjene - pa će se diljem Hrvatske nastaviti ovo iznadprosječno toplo razdoblje, kao rijetko koje na početku ožujka, mjestimice čak i kao ni jedno do sada, te barem djelomice sunčano, uz povremeno umjeren i jak jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, u subotu prolazno i sjeverozapadnjak. Samo će ponegdje pasti malo kiše, a uglavnom u prvom dijelu subote u južnijim će krajevima biti lokalno obilnijih pljuskova s grmljavinom, javlja HRT.

Početkom novoga tjedna slijedi znatnija promjena vremena s češćom i većinom obilnijom kišom; umjerenim, mjestimice i jakim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, na Jadranu još jačom, na udare gdjegod i olujnom burom i tramontanom, te padom temperature na vrijednosti uglavnom oko prosječnih za sredinu ožujka, gdjekad i nižim.

Tijekom ponedjeljka snijeg je u gorju gotovo siguran, posebice Gorskoga kotara i Like, kasnije i Dalmacije, a ponegdje će vjerojatno padati i u nižim predjelima. Moguć je i tijekom još hladnije sredine sljedećega tjedna, a prema njegovom kraju ponovno toplije, mjestimice možda čak i kao ovoga vikenda.

Stoga će, unatoč zahladnjenju, srednja temperatura zraka cijele prve polovine ožujka biti viša od prosječnih vrijednosti, ali ipak ne kao u prvom tjednu, kada je u većini unutrašnjosti od 6 do 8 °C viša od višegodišnjih srednjih vrijednosti.

Subota - djelomice sunčano i toplo, ali posvuda ne i suho...

U istočnoj će Hrvatskoj u noći još biti mjestimične kiše. No subotnje jutro donosi razvedravanje, te će danju biti uglavnom suho i djelomice sunčano. Vjetar slab, a poslijepodne do umjeren jugozapadni s temperaturom oko 17 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutro malo svježije nego na istoku - danju toplije, uz djelomice sunčano vrijeme i promjenljivu naoblaku, a ujutro ponegdje moguće još i koju kap kiše. Puhat će većinom slab i umjeren jugozapadnjak, prognozira HRT-ov meteorolog Tomislav Kozarić.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, a više oblaka ponegdje bi još moglo biti u noći i ujutro. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu i južni, a krajem dana i jugo. Najniža temperatura od 3 °C u gorju do 11 °C na otocima, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 16 °C.

U Dalmaciji u prvom dijelu dana još promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, a osobito prema jugu i pljuskovima, u početku moguće i intezivnijim uz grmljavinu.Poslijepodne razvedravanje. Vjetar uglavnom slab zapadni i jugozapadni, na otvorenom i sjeverozpadni. Poslijepodnevna temperatura oko 16 °C.

Na jugu Hrvatske oblaci će se tijekom subote najdulje zadržavati, a osobito u prvom dijelu dana povremeno se očekuje kiša i grmljavina, ponegdje i izraženiji pljusak. Umjereno doj ako jugo će slabjeti i okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a more u smirivanju na malo do umjereno valovito. Najniža temperatura od 11 do 14°C."

U nedjelju još bez veće promjene, a u ponedjeljak kiša, hladnije, bura, u gorju i snijeg...

"U nedjelju na kopnu vrijeme bez veće promjene, osim što će biti vjetrovitije, uz mjestimice jak jugozapadnjak sredinom dana i poslijepodne. A u noći na ponedjeljak jače naoblačenje s kišom, zatim sjeveroistočnjak i zahladnjenje, pa snijeg u gorju neka ne bude iznenađenje. U utorak djelomično razvedravanje i ujutro hladnije, a zatim vrlo vjerojatno ponovno povremena kiša, uglavnom u gorju i snijeg.

Na Jadranu u nedjelju jugo, a malo kiše moguće na sjevernom dijelu. U ponedjeljak više kiše i grmljavina te mjestimice izraženiji pljuskovi. Na sjevernom Jadranu će najprije zapuhati jaka bura i temperatura se sniziti. U utorak prolazno razvedravanje, ali uz jak vjetar još hladnije. Zatim bura slabi, a ponovno raste vjerojatnost kiše.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić.