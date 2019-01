Mirovine za poželjeti imaju saborski zastupnici – u nepune dvije godine porasle su s 8414 na 9799 kuna.



Od kraja 2016. do listopada ove godine njihove su prosječne mirovine skočile za 16 posto ili za 1385 kuna.

Dogodilo se to zbog omekšavanja poreznog tretmana na veće dohotke, ali i zbog povećanja od 10 posto koji su lani dobili svi s povlaštenim mirovinama iznad 5000 kuna.

Prije četiri godine bile su za deset posto smanjene sve mirovine koje se isplaćuju u iznosima većim od 5000 kuna po posebnim propisima, uz izuzetak mirovina stopostotnih ratnih invalida i djece poginulih branitelja, uz obećanje da će se to smanjenje ukinuti kada BDP poraste tri kvartala zaredom za najmanje dva posto i deficit padne ispod tri posto. Kad se sve to ostvarilo, mirovine su povećane.

Danas je u Hrvatskoj 175.013 umirovljenika koji primaju mirovine po posebnim propisima, ali to što primaju mirovine po posebnim propisima, koje se često nazivaju i povlaštenima, ne znači da dijele financijsku sudbinu zastupnika.

Jer, najbrojnije su mirovine braniteljske, njih je 71.255 i prosječno iznose 5748 kuna. Najveće mirovine od prosječnih 9257 kuna prima 12.954 branitelja, njih 10.518 prima 7497 kuna, a 7485 ih prima 6442 kune mirovine. Ostali primaju manje od prosjeka, dok 21.753 branitelja prima od 834 kune do 3848 kuna.

Novi podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuju da prosječne mirovine od 9799 kuna za staž od 33 godine i dva mjeseca prima 662 saborskih zastupnika članova Vlade, sudaca Ustavnog suda i glavni državni revizor.

Od tog broja ih 531 prima prosječnu mirovinu od 10.530 kuna za prosječni staž od 33 godine i 10 mjeseci.

A ovo je hrvatska mirovina

U Hrvatskoj je trenutačno 1,05 milijuna radničkih mirovina, bez obrtničkih i poljoprivrednih, a one iznose prosječnih 2466 kuna za 31 godinu staža. Od tog se broja svega 4595 umirovljenika može pohvaliti mirovinama od 9217 kuna, i to za 41 godinu staža. Za 35 godina staža 99.094 umirovljenika prima 3241 kunu mirovine, a njih 145.893 s 33 godine i šest mjeseci staža, malo duljim stažem od prosječnog staža saborskih zastupnika, svakog mjeseca prima po 2746 kuna mirovine.

Ispada tako da jedan umirovljeni zastupnik ili ministar primaju svakog mjeseca 3,5 prosječne radničke mirovine. Za mrvicu kraći radni vijek.

Akademici, njih 134 u Hrvatskoj, prosječno primaju 8850 kuna mirovine za 41 godinu i 10 mjeseci staža, a 78 mirovina članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iznosi prosječnih 10.326 kuna za 43 godine i jedan mjesec staža.

U zemlji je krajem listopada bilo 11.711 mirovina sudionika Narodnooslobodilačkog rata (NOR) te 5122 mirovine pripadnika Hrvatske domovinske vojske od 1941. do 1945. godine, kako ih statistika naziva.

Ima ih i iz onog rata

Za one koji će se pitati kako to da danas, 73 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata, još ima preživjelih sudionika, vrijedi informacija da su te mirovine uglavnom obiteljske – takvih je 9300 onih iz NOR-a, dok je 4284 obiteljskih mirovina Domovinske vojske. To znači da te mirovine koriste bračni drugovi i djeca preminulih korisnika. Iz HZMO-a su nam bili objasnili da te mirovine primaju i djeca iz zbjega u El Shattu, udovice ili udovci i djeca s invalidnošću sudionika NOR-a.

Prije desetljeće i pol, u 2003. godini, bilo je 72.878 mirovina sudionika NOR-a i 27.552 mirovine pripadnika Domovinske vojske. Od tada do danas za 61.167 smanjen je broj korisnika mirovina sudionika NOR-a, a za 22.430 pao je broj korisnika mirovina pripadnika Domovinske vojske.

Prosječna mirovina sudionika NOR-a je 2828 kuna, a najviše, 7090 kuna, prima 11 umirovljenika koji imaju 41 godinu prosječnog staža. Prosječnu mirovinu od 2425 kuna primaju pripadnici Domovinske vojske, a njih osam su na vrhu ljestvice sa 7184 kuna za 44 godine staža.

Mjesečno za penzije 3,35 milijardi kuna

U Hrvatskoj je i 3070 umirovljenika nekadašnjih političkih zatvorenika s prosječnim mirovinama od 3861 kunu. Među njima najviše mirovine od 9400 kuna prima 68 bivših političkih zatvorenika koji imaju 44 godine staža.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u listopadu su sve mirovine težile 3,35 milijardi kuna, a u prvih deset mjeseci isplaćeno je 32,58 milijardi kuna mirovina ili 1,36 milijardi kuna više nego u istom lanjskom razdoblju.

Brojke 9799 kuna mirovine, 662 umirovljenika - saborskih zastupnika, članova Vlade, sudaca Ustavnog suda i glavni državni revizor

8850 kuna mirovine, 134 umirovljenika - redovitih članova HAZU-a

5748 kuna mirovine, 71.255 umirovljenika - hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

5342 kune mirovine, 297 umirovljenika - radnika na razminiranju

3779 kuna mirovine, 15.049 umirovljenika - djelatnih vojnih osoba

3861 kunu mirovine, 3070 umirovljenika - bivših političkih zatvorenika

3204 kune mirovine, 6065 umirovljenika - pripadnika bivše JNA

2828 kuna mirovine, 11.711 umirovljenika - sudionika NOR-a

2425 kuna mirovine, 5122 umirovljenika - pripadnika Hrvatske domovinske vojske od 1941. do 1945.

3037 kune mirovine, 6767 umirovljenika - pripadnika HVO-a