Miro Kovač komentirao Radeljićeve tvrdnje, oglasio se i Petrov: 'Oni koji su sudjelovali u tome moraju podnijeti ostavke'

Miro Kovač, HDZ-ov saborski zastupnik i nekadašnji ministar vanjskih poslova, komentirao je u subotu u Splitu optužbe sada već bivšeg savjetnika predsjednice RH Mate Radeljića da je SOA upletena u njegovo razrješenje s te pozicije.



- Gospodin Radeljić je objavio priopćenje, SOA se isto tako oglasila priopćenjem i očekujem da će se po tom pitanju oglasiti Ured predsjednice. Ne trebamo dramatizirati i pričekajmo reakciju Ureda predsjednice - kazao je Kovač.

Potres na Pantovčaku: što se krije iza smjene Mate Radeljića? Ovo je ključni razlog zbog čega je predsjednica odlučila maknuti dvanaestog savjetnika



SOA reagirala na Radeljićeve tvrdnje: Naša je zadaća i zaštita sigurnosti državnih tijela te protuobavještajna zaštita najviših institucija RH

Na pitanje je li posrijedi obračun s kadrovimaTomislava Karamarka, odgovorio je:



- Gledajte, gospođa predsjednica je donijela odluku o promjeni strukture savjetnika u svom uredu. Na to ima pravo prema propisima i zakonima. Naravno, to ne ide uvijek bezbolno. O ovim stvarima koje su nezgodne, barem tako izgledaju u javnosti, oglasit će se pretpostavljam Ured predsjednice. Barem tako očekujem. To treba razjasniti da idemo dalje.



Na optužbe SDP-a i Davora Bernardića kako je ovo još jedan slučaj zloporabe obavještajnog aparata od strane HDZ-a, Kovač je rekao kako Bernardić može puno toga reći i puno toga govori, ali da nije vjerodostojan.

Bernardić: 'Ako je predsjednica zaista koristila SOA-u za smjenu Radeljića, mora otići. Ako je to radila u dogovoru s Plenkovićem, mora otići i on



- Ja bih volio da imamo malo bolju opozciju - poručio je Kovač.



Po njemu, odnosi Markova trga i Pantovčaka su dobri i kvalitetni i konačni je cilj pobijediti na predsjedničkim izborima. Novinari su mu pritom spomenuli kandidaturu Milana Bandića, o kojoj se naveliko spekulira posljednjih dana.



- Ako će gospođa Grabar Kitarović biti kandidatkinja HDZ-a na sljedećim izborima, ako se na taj način izjasni, imat će naravno podrušku HDZ-a. Mi naravno očekujemo da u tom slučaju pobijedi. Na tome ćemo raditi - izjavio je Miro Kovač.