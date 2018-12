Novi predsjednik Udruženja trgovine HGK rezolutan: Rad nedjeljom treba zabraniti! Jedina bi razlika bila u kruhu ispečenom dan prije. I ja sam ga kao dijete jeo, pa mi se ništa loše nije dogodilo

Nedavno izabrani predsjednik udruženja trgovine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Ivica Katavić, inače predsjednik Uprave trgovačkog lanca KTC, ponovno je aktulizirao pitanje - trebaju li trgovine raditi nedjeljom. Ne trebaju - njegov je stav o temi koja se svako malo aktualizira u hrvatskoj javnosti posljednjih dvadesetak godina.

Za zabranu rada nedjeljom poslovično se zalažu sindikati i Crkva, dok većina vlasnika trgovačkih centara pak smatra da su u slučaju zabrane rada nedjeljom i blagdanom neizbježna otpuštanja radnika u trgovačkoj djelatnosti.

O ovom pitanju oprečna su mišljenja građana i aktualne politike koja ostavlja otvorena vrata za sva moguća rješenja. Stav je Hrvatske udruge poslodavaca da se svaki rad nedjeljom treba dodatno platiti te da treba voditi računa da radnici koji rade nedjeljom ne rade svaku nedjelju te da tako imaju vremena za svoj obiteljski život.

Podsjetimo, rad trgovina nedjeljom do sada je u Hrvatskoj bio zabranjen dva puta, početkom 2004. i 2009. godine i oba puta je zabranu oborio Ustavni sud, postupajući po tužbama velikih trgovačkih centara uz obrazloženje da je to zadiranje u zajamčeni jednaki položaj poduzetnika na tržištu.

Ništa se značajno u tom pogledu nije promijenilo ni nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, gdje je u mnogim zemljama zabranjen rad trgovina nedjeljom, ali se dopušta rad, primjerice, kioska i trgovina u sklopu kolodvora ili benzinskih crpki.

Za razliku od prethodnih godina kada su trgovci bili suglasni da rad nedjeljom nikako ne treba zabranjivati, u posljednje vrijeme ni oni baš nisu jedinstveni. Ali za Katavića nema dileme:

- Čvrsto podržavam zabranu rada nedjeljom. Zašto? Prije svega i iznad svega jer smatram da je obitelj, zdrava obitelj, temelj društva. Zbog toga mislim da je svaka obitelj zaslužila biti na okupu nedjeljom i da se ništa ne smije tome ispriječiti, jasan je Katavić i nastavlja:

- Mi, kao kompanija, već dvije godine ne radimo na vjerske blagdane. Razlog je isti. Smatramo da obitelj treba i božićne i uskrsne blagdane, kao i Veliku Gospu, blagdan Svih svetih, i da ne nabrajam, provesti zajedno. U praksi takva zabrana ne bi donijela neke velike promjene, ako se misli na financijski rezultat na kraju godine. Ono što se sada kupuje nedjeljom, u budućnosti bi se kupovalo subotom, a jedina bi razlika bila što bismo jeli kruh ispečen dan prije - predlaže Katavić.

- No, ja sam kao dijete nedjeljom jeo kruh kupljen u subotu, pa mi se ništa lošeg nije dogodilo. Naravno, zabrana rada nedjeljom će biti provediva samo ako ne bude iznimaka, jer ako se pokuša provesti bilo kakva iznimka, bojim se da će sve pasti u vodu. I na kraju, želim još naglasiti da u situaciji kada je veliki odljev kvalitetne radne snage iz Republike Hrvatske, zabrana rada nedjeljom bi puno pomogla. Bilo bi to bitno poboljšanje uvjeta rada za svakog zaposlenog, a i poslodavci bi puno lakše ispunjavali svoje zakonske obveze prema zaposlenicima u vezi s poštovanjem radnog vremena - naglašava Ivica Katavić.

Stav Sindikata trgovine Hrvatske je već odavno jasan - nedjelja treba biti u djelatnosti trgovine neradna.

- Zajedno s drugim sindikalni središnjicama (SSSH, Matica i NHS), Franjevačkim institutom za kulturu mira i mnogim drugima, u travnju 2018. organizirali smo Savez za slobodnu nedjelju, a sve s ciljem da pridobijemo za našu ideju slobodne nedjelje i druge udruge civilnog društva, ustanove, sportske udruge i sve koji zagovaraju ideju slobodne nedjelje. Sve po uzora na Savez za slobodnu nedjelju Austrije i Europski savez za slobodnu nedjelju - ističe predsjednica Sindikata trgovine Zlatica Štulić.

- Željeli bismo da u Hrvatskoj, kao i drugim europskim zemljama u kojima se ne radi nedjeljom (Austrija i Njemačka su nam uzor u mnogim rješenjima), rad trgovina bude reguliran i određen zakonom i da se ne može raditi svih 365 dana u godini, od 0 do 24 sata. Cilj nam je da se Zakonom o trgovini (kao odgovarajućem zakonu) uredi radno vrijeme uopće u trgovini, da nedjelje i blagdani budu neradni dani u Hrvatskoj. To žele naši članovi i zaposleni u djelatnosti. Mnogi poslodavci podržavaju ovakvo rješenje za rad nedjeljom. Njihov zahtjev je samo da svi poslodavci budu u jednakom položaju. Neradnu nedjelju podržali su poslodavci: Pevec, Lonia, NTL i mnogi drugi - naglašava Štulić.

- Već smo uputili i prijedlog našeg rješenja neradne nedjelje te očekujemo da se i to konačno stavi na dnevni red. Posebno je ovo pitanje aktualizirano nedostatkom radne snage u djelatnosti, jer je već ova sezona pokazala da radnika nedostaje. Održati uopće ovakvo radno vrijeme trgovina, uz ovaj broj zaposlenih, bit će nemoguće, jer trend odlaska radnika iz djelatnosti je kontinuiran. Zbog novog mirovinskog zakona vjerujemo da će mnogi radnici donijeti odluku o odlasku u mirovinu s krajem ove godine. Smatramo da je vrijeme da se pitanje neradne nedjelje i blagdana riješi tako da se ne radi nedjeljom i blagdanom. Potez je na vlasti. A svim poslodavcima predlažemo da na Božić i Svetog Stjepana ne rade i omoguće svojim radnicima zaslužene slobodne dane - smatra Zlatica Štulić.

- Spar će u svakom slučaju kao i do sada poštovati sve zakonske izmjene glede radnog vremena trgovina, no smatramo da zbog velikog značenja trgovine i turizma u hrvatskoj ekonomiji treba i dalje svim trgovcima omogućiti da u nedjelju drže trgovine otvorene gdje je to ekonomski opravdano. No, glede državnih ili vjerskih praznika, SPAR predlaže da sve trgovine bez iznimke budu zatvorene - stav je u Sparu.

City Center je za radnu nedjelju. Tako su odgovorili na naš upit.

- Kao i do sada te kao i u ostalim pitanjima, u upravljanju City Centerom one držat ćemo se svih zakona i propisa Republike Hrvatske. Općenito je naš stav da, s obzirom na to da živimo u tržišnom društvu, trebamo osluškivati tržišne potrebe i njima se prilagođavati. Ne možemo govoriti u ime drugih, ali s obzirom na to da je nedjelja u City Centeru one drugi dan u tjednu po broju posjetitelja i ostvarenim prometima (iza subote) – vidimo da interes za šopingom nedjeljom postoji. No, bilo da nedjelja ostane radna ili se zakon vezan uz to pitanje u potpunosti ili djelomično promijeni - mi ćemo ga poštovati i prilagoditi mu se - pojasnila je Marija Gamulin iz City Centera one.