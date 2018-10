Tajming je bio, otprilike, ovakav. Prvo je u jeku govorkanja da se spremaju prijevremeni izbori Robert Kopal, vrsni informatičar i analitičar kojeg je u SOA-u u vrijeme dok je tamo bio ravnatelj Tomislav Karamarko doveo Milijan Brkić, imenovan za posebnog savjetnika premijera Plenkovića za nacionalnu sigurnost, a onda je izbila afera sa SMS-ovima čiji je rukavac koji još nije dokraja rasvijetljen doveo do vrata samog političkog tajnika HDZ-a Milijana Brkića.

Za neke, sve je to slučajnost i Kopal, prvi Plenkovićev obavještajac i čovjek za tajne zadatke, nema nikakve veze sa slučajem koji trenutačno potresa HDZ i državu, za druge, nema slučajnosti u politici, uvijek postoji neka veza.

Bilo kako bilo, Kopal koji je odrađivao analitičke poslove za HDZ u vrijeme Karamarka i u vrijeme Plenkovića sada je premijerov savjetnik iz sjene, za najosjetljivija pitanja, bez obzira na to što na svom dosadašnjem radnom mjestu državnog tajnika u MUP-u nije bio u harmoničnim odnosima s ministrom Davorom Božinovićem, premijerovim savjetnikom broj jedan kad je riječ baš o tim “osjetljivim” poslovima. A taj posao u Vladi inače je povjeren ministru Damiru Krstičeviću, koji je potpredsjednik Vlade za obranu i nacionalnu sigurnost, piše Jutarnji list.

Za hrvatske medije samo pojavljivanje Kopala pred zgradom Banskih dvora bilo je signal da su izbori blizu, jer Kopal je na posljednjim izborima, onima na kojima je Karamarko izgubio i onim sljedećima, na kojima je Plenković pobijedio, pokazao vještinu koju HDZ-ovi kadrovi do tada baš i nisu imali. Prije svega krajnju stručnost kada je riječ o analitici, “čitanju” rezultata anketa, donošenju zaključaka na osnovi ispitivanja javnog mišljenja, što je rezultiralo zaključcima koji su se, prezentirani šefovima, pokazali točnima. Tako je Tomislavu Karamarku, s kojim je bio u lošijim odnosima nego s Brkićem, jasno dao na znanje da može doživjeti poraz.

Euforični Karamarko, koji je smatrao da će uvjerljivo pobijediti, a pogotovo krug oko njega, nisu bili presretni s glasnikom koji donosi loše vijesti, a Andrej Plenković je shvatio da od vrsnog analitičara može imati koristi više nego od stranačkih ulizica, pa je suradnja nastavljena do današnjeg dana.

Sada je Kopal ponovo njegov savjetnik, što je bio i prije nego što je otišao u MUP, a kada je Most šaptom pao, mnogi su smatrali da je Kopal i najozbiljniji kandidat za novog ministra unutarnjih poslova.

“Nije to bio, iako se u medijima tako spekuliralo. Naime, Plenković je tada trebao jakog čovjeka s mnogo političkog iskustva i odabrao je Davora Božinovića kao dobitnu kombinaciju. Kasnije, kada su počeli isplivavati problemi, to se pokazalo odličnim rješenjem”, rekao nam je sugovornik koji je dobro upoznat s time kako se kadroviralo za novu Vladu. Sada, kada se čeka i razrješenje “slučaja SMS”, pa i pitanje znači li to pad ili značajno destabiliziranje Milijana Brkića ili samo odgađanje sukoba dvojice najmoćnijih članova HDZ-a, postoje i brojne kombinacije da je Kopal opet izgledni kandidat za ministra, ako dođe do mini-rekonstrukcije Vlade. A promjena nekih ministara nije nemoguća, pa se čak spominje i varijanta da se Božinović preseli na Zrinjevac i intenzivnije krene s pripremama hrvatskog predsjedanja EU-om, a sadašnja ministrica vanjskih poslova ode u New York za šeficu naše misije pri UN-u.

Dosadašnji šef misije Vladimir Drobnjak tako se spominje kao budući savjetnik predsjednice za vanjsku politiku, pa bi u tom slučaju mjesto ministra unutarnjih poslova ili “prvog policajca” Hrvatske ostalo ispražnjeno. Ali, to su sve kombinacije koje za sada nemaju nikakvu potvrdu, pa ih treba s rezervom i uzeti.

Ima li ikakve veze to što je upravo dolazak Kopala na savjetničko mjesto u Vladi koincidiralo s izbijanjem velike afere koja još nije ni blizu kraja, postoje također različita mišljenja. Većina se međutim slaže da Kopal s “aferom SMS”, naravno, nema nikakve veze, ali može Plenkoviću itekako pomoći jer poznaje i taj obavještajni milje.

”Plenkoviću je Kopal itekako trebao ‘na klupi’, da ima jak sastav tima u kojem se neće zanemariti što rade i kako djeluju obavještajne zajednice. Mnogi naši političari su to u prošlosti zanemarivali, a sada Plenković želi ispraviti tu grešku. Njegov stil je da se ne zalijeće, da sasluša i onda složi svoj mozaik, a sigurno je da će Kopala pozorno saslušati prije nego što nešto odluči”, kaže nam jedan suradnik premijera, piše Jutarnji list.

Činjenica da je Kopal karijeru počeo u SOA-i zahvaljujući Milijanu Brkiću, za našeg sugovornika ne predstavlja neki problem ni za njega niti za Plenkovića. ”Previše je on profesionalac da bi se vezao za bilo koga na taj način. A kada je riječ o aferi s SMS-ovima i svemu što se može reflektirati na Brkića, osobno predviđam da će se stvari smiriti. Tako ni Kopalova ‘veza’ s Milijanom Brkićem iz nekih prošlih vremena nije sporna, niti to Plenkoviću smeta.”

Što ako je Kopal ponovno došao u Banske dvore da pripremi izbore, bez obzira na to kada će oni biti?

”Pamtim Kopala kao izuzetnog stručnjaka, ozbiljnog, predanog poslu, spretnog, ali nenametljivog. Dok u HDZ-u često svatko svakome podmeće nogu, Kopal to nikada nikome nije radio, nego je bio koncentriran na svoj posao. To je radio fantastično, njegove procjene su se uvijek pokazale točnima, vrlo studiozno je uzeo svaki i najmanji detalj u obzir, primjenjivao najnovije tehnike kada je riječ o političkoj analitici”, rekao nam je jedan HDZ-ovac koji je aktivno sudjelovao u kampanjama za izbore i iz neposredne blizine vidio kako Kopal radi.

Kako je ovaj bivši obavještajac, ujedno autor mnogobrojnih knjiga i predavač u Hrvatskoj i Europi, dospio prvo u svijet špijuna, u SOA-u, što mu je i bila odskočna daska za politiku, teško je reći, jer nitko od onih koji to znaju sada ne želi govoriti. Najmanje Brkić. Zna se samo da je iskusni policajac koji je u politici lakše primao “loše” vijesti od tadašnjeg i budućeg svog šefa Tomislava Karamarka u Kopalu vidio perspektivnog mladog čovjeka koji može pomoći HDZ-u. Dobro obaviješteni kažu da je Kopal bio u dobrim odnosima i s Vladom Galićem, sadašnjim savjetnikom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za obranu i nacionalnu sigurnost, pa mu sigurnosne i obavještajne teme očito nisu bile strane.

Zanimljivo, detaljnog životopisa s egzaktnim podacima o životnom putu Roberta Kopala nema, ni kada je imenovan kao državni tajnik u MUP-u. Piše samo da je docent dr. sc. Robert Kopal znanstveni suradnik i profesor visoke škole u trajnom zvanju, pa se nabrajaju knjige i radovi uz napomenu da sa suradnicima radi na novoj knjizi “Nacionalna sigurnost – data science pristup”.

“Tijekom rada u MUP-u RH sudjelovao je u značajnijim kriminalističkim istraživanjima za što je dobio i Godišnju nagradu ministra unutarnjih poslova te je iznimno promaknut u najviše inspektorsko zvanje. Odlikovan je Redom hrvatskog trolista”, navodi MUP. Zna se da je, uz predavača i autora knjiga, i član udruženja poput International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts, Big Data Value Association i Strategic and Competitive Intelligence Professionals, urednik u raznim časopisima, a često govori i na međunarodnim konferencijama.

S novinarima, koji ga se tu i tamo dotaknu, ima različita iskustva. S jedne strane je elokventan i ne bježi od osjetljivih pitanja, ali i kritičan, pogotovo prema onima koji pišu o osjetljivim temama s područja nacionalne sigurnosti. Kada je izbila afera s Draganom Lozančićem, obratio se javnosti otvorenim pismom u kojem je apelirao na novinare da se time prestanu baviti, jer ugrožavaju nacionalnu sigurnost. ”Vrlo često se implicira teza ‘mi ili oni’, odnosno sigurnosno-obavještajni sustav s jedne strane i svi ostali s druge strane. Svi smo mi zajedno na istoj strani. Poštovani mediji, još jednom apeliram na zajedničko suzdržavanje od objavljivanja informacija koje bi potencijalno mogle ugroziti nacionalnu sigurnost naše domovine. Imamo samo jednu domovinu”, napisao je tada.

Demantirao je i glasine da je Božo Petrov bio prisluškivan, a kada je Andrej Plenković izašao s tezom da se u Hrvatskoj vodi “hibridni rat”, odmah je autorstvo pripisano Kopalu. Neki su otišli i korak dalje i tvrdili da je ta definicija koja se ponekad pojavi i u svijetu visoke europske i svjetske politike zajednički uradak Roberta Kopala i premijerova oca, uglednog profesora Marija Plenkovića. Kopala povezuju i sa SOA-inom prezentacijom o slučaju Ante Gotovine kada su neki novinari optuženi da su surađivali s američkom i britanskom tajnom službom, što je u to vrijeme podiglo veliku prašinu.

A kada je Kopal imenovan državnim tajnikom u MUP-u, a Božinović ministrom, dolazili su razni signali da ta suradnja nije uvijek posve harmonična. Je li dolazilo do kratkog spoja između njih dvojice ili između Kopala i Božinovićevih ljudi, teško je reći. Ali, na 112. sjednici Vlada ga je, na osobni zahtjev, razriješila s danom 31. kolovoza ove godine kao državnog tajnika, da bi nakon toga profesor na Visokom učilištu Algebra ponovno postao Plenkovićev savjetnik.

”Plenković jako dobro zna što je Kopal sve radio uoči izbora na kojima je postao premijer. Malo tko je tako studiozan, lojalan, zahtjevan, predan poslu i ozbiljnoj metodologiji koju koristi. Za nas u HDZ-u to je bila i novost, jer smo uvijek angažirali ljude koji puno govore i obećavaju, a sa stvarnošću nemaju veze. Sjetite se samo nekih Karamarkovih kadrovskih rješenja, ali i poraznih rezultata kada se u kampanje nije ulazilo realno, već s više želje nego što je to bilo realno. S Kopalom je obrnuto, on se ne gura, ne daje lažne nade, već daje vrhunske procjene”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a koji je s Kopalom usko surađivao.

”Po meni je šuplja priča da sada Kopala povezuju na bilo koji način s aferom SMS, pogotovo da radi na tome da ‘odstrijeli’ Brkića, ali premijeru u cijelom tom slučaju svakako može mnogo pomoći.”

Dobro obaviješteni kažu da su Banski dvori do sada mnogo više od nekih starih postava koristili podatke koji su dolazili od obavještajne zajednice, pa i oko Agrokora. Navodno jedan od onih koji su trebali biti angažirani “nije prošao” provjeru, zbog obiteljskih problema, i na kraju je otpao, povukao se na vrijeme, prije nego što bi kompromitirao cijeli proces.

“Pokazalo se da je dobro što Plenković ne podcjenjuje obavještajne službe, jer i ljudi koji tamo rade vole znati tko im je gazda, bez obzira na to što tako nešto ne piše na papiru. A oni koji vode politiku moraju znati i pozadinu stvari, recimo tko je sve iza kulisa zakazanog skupa u Vukovaru, a to bez obavještajnih službi nikako ne mogu saznati. To mogu odraditi samo obavještajci, a analizirati stručnjaci kao što je Kopal”, govori naš sugovornik.

Oni koji Kopala zdušno hvale ne zanemaruju ni činjenicu da postoje neke nepoznanice koje se vežu za poslove koje je obavljao, poput onih zašto su neki krugovi u MUP-u bili neraspoloženi prema njemu. Teorija je mnogo, da je pokazivao tendenciju miješanja u rad policije, do toga da je bio vrlo uporan da se unaprijedi interna komunikacija u MUP-u, osuvremeni način kako policija treba postupati na terenu, te do zahtjeva da se poveća transparentnost nabave. Tako se pojavljuje i teza da je Plenković svog “prvog špijuna” na izvjesno vrijeme smjestio na pozadinsko mjesto kao svog posebnog savjetnika, a što će biti kasnije, tek treba vidjeti na osnovi ambicija koje ima premijer i šef HDZ-a.

Kako se oko osoba bliskih obavještajnim strukturama uvijek prepleću razne priče, često i neprovjerene, tako je lansirana i ona da Kopal radi profile saborskih zastup­nika. Javno je to rekao Nikola Grmoja, a svakom je ostavljeno na volju da prihvati ili ne te insinuacije. Oni koji su vidjeli za vrijeme kampanja za parlamentarne izbore kako Kopal radi uvjeravaju da se ne služi nedopuštenim sredstvima, da to nije njegov rukopis, nego samo koristi znanje da “pročita” ono što drugi naprosto ne vide.

U svakom slučaju riječ je o obavještajcu, analitičaru i informatičaru novog vremena, što je Plenković prepoznao.

Sada kada premijer vodi bitku protiv paraobavještajnog podzemlja koje i dalje ima utjecaj i snagu, uloga Roberta Kopala dobiva posebno na težini. Do sada su se u aferi SMS upecale “sitne ribe”, ali nije isključeno da će se upecati i one krupnije. Za dobrog obavještajca, pogotovo analitičara, važno je već sada, dok još ne znamo rezultate istrage, kao u šahu, predvidjeti buduće poteze. ”Plenković će sigurno saslušati Kopala, kao svog savjetnika, ali će konačnu odluku, kao i uvijek do sada, donijeti sam”, kaže jedan dobar poznavatelj načina rada premijera.