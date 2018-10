Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu u četvrtak je objavilo kako je donijelo odluku o obnovi nestalog spisa o Milijanu Brkiću.

Općinska državna odvjetnica zatražila je preslike spisa predmeta Županijskog suda u Zagrebu, a navode kako je takva odluka donesena 3. listopada nakon što je "utvrđeno da je spis predmeta Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu iz 2011. godine protiv nepoznatog počinitelja zagubljen, moguće prilikom preseljenja u druge prostorije, te trenutno nije dostupan"

Unatoč ovoj rekonstrukciji spisa, dobro upućeni pravnici mišljenja su kako će Milijan Brkić izmigoljiti iz ove afere bez pravosudnih posljedica budući ga svjedoci pred sucem istrage nisu teretili.

Bošnjaković: Ne zvuči dobro, vidjet ćemo tko je odgovoran

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirao je za RTL Danas aktualnu aferu s drugim čovjekom HDZ-a Milijanom Brkićem.

- Prije dva dana na sjednici Predsjedništva HDZ-a razgovarali smo na način zapravo da institucije koje su nadležne za sve ove radnje trebaju provesti sve svoje aktivnosti, to su neovisne institucije i kada se rezultati utvrde, vidjet ćemo gdje smo.

Ja s Milijanom jako dobro komuniciram, ovih dana nije bilo prilike, ali nismo stavili nekakav naglasak na to, ima puno drugih stvari koje su na hijerarhiji važnije. Neka institucije naprave svoje, kazao je ministar pravosuđa koji za nestanak spisa krivi one koji su postupali s njim.

- Nažalost, to je moguće i to se zna događati. Tad se pokreće postupak rekonstrukcije spisa. To ne zvuči dobro i nije dobro, to ukazuje ili na nekakvu odgovornost ili nekakvu nesavjesnost. To će državno odvjetništvo unutar svojih procesa utvrditi kako je došlo do toga, provest će rekonstrukciju i u okviru toga će se vidjeti tko je odgovoran.

Tek treba vidjeti tko je kriv. Oni koji su postupali sa spisom, ali kao što smo danas čuli od državnog odvjetnika, određeni koraci su poduzeti, svi oni koji su trebali postupiti po spisu, priložit će dokumente i nakon toga će se rekonstrukcija kompletirati.

Ne zvuči dobro da nestane tako važan spis iz DORH-a, pogotovo tako važan spis, ali sačekajmo da vidimo gdje je to završilo, sad je to stvar procesa. Ono što je jako bitno, a što je također državni odvjetnik danas rekao, oni ljudi koji su zapravo navedeni kao nekakvi svjedoci su ispitani 2011. godine pred Županijskim sudom, kazao je Bošnjaković.

Novinarka RTL-a upitala ga je nije li nevjerojatno da ti svjedoci sada imaju poptuno drugu priču u odnosu na ono što su rekli policiji, no ministar se nije dao smesti.

- To bi trebalo pitati njih i postoji pravilo, ono što je rečeno pred policijom, ne može se koristiti kao dokaz nego je relevantno ono što je rečeno pred samim sudom. To se događa u sudskim spisima. Da svjedoci jedan dan kažu jedno, drugi dan se sjete nečeg drugog... To bi trebalo istražiti. To je od slučaja do slučaja, ja iz daljine danas u 2018. teško mogu nešto reći, kazao je Bošnjaković kojeg je novinarka podsjetila da je i 2011. bio ministar pravosuđa.

- Bio sam, ali ministar pravosuđa nije involviran niti u jedan predmet konkretno jer to naprosto ne bi bilo dobro. Ministar pravosuđa je predstavnik izvršne vlasti, za konkretne predmete postoji državno odvjetništvo, USKOK, policija, sud i oni se time bave. Ja ću i dalje nastaviti pratiti sve što se događa, ali i dalje ćemo štititi neovisnost pravosuđa. Mi možemo zapravo samo stvarati uvjete, a nadležna tijela o kojima sam govorio moraju postupati u okvirima neovisnosti, bez utjecaja, pritisaka i bez trećih strana, zaključio je ministar pravosuša Dražen Bošnjaković.