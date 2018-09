Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva za 'Slobodnu' progovorio o otkazu na HRT-u: Rekli su mi 'HDZ ne diraj, bavi se samo SDP-om', ovo je zastrašivanje i udar na novinarstvo!

S Hrvojem Zovkom, predsjednikom Hrvatskog novinarskog društva, razgovarali smo nekoliko dana nakon što je otpušten s Hrvatske radio-televizije.

O HRT-ovoj odluci da vas otpusti pojavio se niz informacija. Što je točno? Je li joj zaista prethodila svađa s urednicom Katarinom Periša Čakarun?

- Dakle, točna je informacija da sam 12. rujna popodne poslao mail u kojem sam zatražio od svoje urednice Katarine Periše Čakarun da me razriješi dužnosti izvršnog urednika HTV-a 4 i točno je da sam 13. rujna poslao mail u kojem dajem ostavku. Bio je to pristojan mail u kojem obrazlažem razloge zašto to činim. U jedan sat taj isti dan, urednica me pozvala na razgovor. Pristojno sam joj ponovio razloge ostavke i tada smo se dogovorili o budućim poslovima. Dva sata kasnije, ponovno me pozvala na razgovor u kojem je zatražila da se očitujem o razlozima ostavke.

Da ne ulazimo u detalje, izbila je svađa zbog koje mi je žao, bilo je povišenih tonova i nakon toga ja sam izjurio iz njezina ureda, bio na poslu još sat, sat i pol, odradio svoj zadnji dan na mjestu izvršnog urednika HTV-a 4 i otišao s posla. Sutra sam dobio prijavu u kojoj je navedeno da se, po uredničinoj prijavi, moram očitovati o postupku izvanrednog otkaza. Mogu samo reći da navodi iz prijave nisu točni i da ću sudskim putem dokazati nezakonitost ovakvog otkaza i razloga koji su navedeni u obrazloženju i zbog kojih sam izložen javnom sramoćenju.

Inače, na HRT-u sam od siječnja 1998. godine, prije toga sam radio u zagrebačkim dopisništvima Glasa Slavonije i Novog lista. Od 1. rujna 2001. sam stalni zaposlenik HRT-a, prošao sam redakcije Zagrebačke panorame, informativnog programa, bio sam dopisnik iz Beograda, 2012. godine bio sam nominiran za novinara godine na prijedlog kolege Drage Hedla. Zatim sam 2004. i 2012. izvještavao iz Afganistana, bio sam i šef deska, pa urednik unutarnje politike, odakle sam smijenjen 2016. Zadnjih šest mjeseci bio sam izvršni urednik HTV-a 4., a od 2012. do ove godine i izbora na mjesto predsjednika Hrvatskog novinarskog društva, bio sam i predsjednik Zbora istraživačkih novinara.

Je li točno da ste se u mailu upućenom urednici žalili na cenzuru? Što vam je cenzurirano?

- Kao jedan od argumenata ostavke naveo sam pitanje cenzure, odabira gostiju i pojedinih tema. Samo mogu reći da mi je rečeno da HDZ ne smijem raditi, nego da se trebam baviti samo SDP-om. Dalje ne bih ulazio u detalje. Napominjem da sam dan-dva prije ostavke upozorio na brojne tehničke probleme. O tome sam poslao kratki mail svim šefovima.

Kako ocjenjujete svoj urednički rad na Četvrtom programu?

- Nastojao sam raditi najbolje što mogu. Ponosan sam da se u mome mandatu nije dogodio ni jedan šovinistički i revizionistički ispad kakvi su se, nažalost, znali događati. U danim okolnostima, napravio sam maksimum, ali nisam zadovoljan sa svime.

Sadašnje vodstvo HRT-a izabrala je HDZ-ova većina. Koliko se to osjeća u svakodnevnom radu?

- Kakav je program HRT-a, najbolje se vidi po izvještajima onih koji prate HRT. Mislim da ne treba bolja ocjena od onih što ih daju razne organizacije i mediji koji prate HRT. HRT bi trebao biti javni servis svih građana.

Kako komentirate spominjanje Istanbulske deklaracije u priopćenju kojim je HRT izvijestio da vas otpušta? Proglašeni ste nasilnikom.

- Ja sam za taj otkaz saznao od kolega iz drugih medija dok sam bio na konferenciji u HND-u. Nije mi osobno uručen, ni priopćen. Na sudu ću dokazati da je to bila nezakonita odluka i da su razlozi posve drugačiji od navedenih u obrazloženju. Priča o nasilju je naprosto netočna. Nemam riječi.

Pa što su razlozi?

- Moji navodi o cenzuri i općem stanju na HRT-u koje sam pisano iznio kao razloge ostavke.

Povezujete li otkaz s predsjedanjem HND-om? Jeste li već imali problema zbog tog angažmana ili je li vam ga itko predbacivao?

- Za predsjednika sam izabran 29. lipnja ove godine, nema ni tri mjeseca. Moja urednica mi je u zadnje vrijeme to predbacivala, što smatram udarom na HND i pokušajem zastrašivanja svih koji nastoje da novinarstvo bude javno dobro u interesu javnosti.

Kakav je vaš status sada? Dolazite li još na HRT, imate li otkazni rok?

- Nemam otkazni rok, bio je to izvanredni otkaz ugovora o radu. Ukinuta mi je mail adresa, još se moram razdužiti. U utorak sam nešto iza 15 sati u prizemlju HRT-a preuzeo tu odluku i proslijedio je svojoj odvjetnici. Sreo sam nekoliko ljudi kojima je bilo žao. Gospodin koji radi na porti prišao mi je, pružio ruku i rekao: "Gospon Zovko, nemojte šta zamjeriti." I onda, kao da nisam nikad bio tamo, sjeo sam u auto, upalio Stonese i otišao. Nakon 21 godinu, bez ijedne opomene, ijedne prijave.

Što dalje? Gdje ćete raditi, imate li rezervni plan?

- Sad još nemam, vidjet ću s odvjetnicom koji su daljnji koraci. Preživjet ću, tvrda sam ja imotska stina.