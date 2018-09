Kaos u režiji 'Croatia Airlinesa': umjesto avionom, putnici u Split putovali autobusom!

Zora je već odavno svanula kada su umorni putnici u subotu u 6,30 sati ujutro stigli u Resnik, pa potom i na kolodvor u Splitu



– Vaš let iz Zagreba prema Splitu je otkazan. Više informacija dobit ćete uskoro – hladno je poručio glas s razglasa u Zračnoj luci "Franjo Tuđman" u Zagrebu.



U petak nekoliko minuta prije pola noći bila je to poruka zbunjenim i umornim putnicima koji su već satima prije toga čekali da konačno polete prema Splitu redovnim letom "Croatia Airlinesa". Umjesto toga, dobili su, po tko zna koji put te večeri, neugodnu obavijest bez obrazloženja, isprike i minimuma pristojnosti prema onima koji su se tu zatekli ni krivi ni dužni u gluho doba noći, prepušteni sami sebi.

Nije prvi put

Da sve ovo nije tek dramatiziranje ili prepričavanje uobičajenog stila ponašanja nacionalnog prijevoznika, koji posljednjih mjeseci učestalo neugodno iznenađuje svoje putnike kašnjenjima ili otkazivanjem letova, svjedočila sam osobno, dijeleći sudbinu više od stotinu izbezumljenih putnika u noćnom kaosu koji je nastao zbog toga u potpuno praznoj zračnoj luci.

A svemu je prethodilo uredno obavještavanje "Croatia Airlinesa" nekoliko sati prije leta putem e-maila putnicima da je njihov let promijenio izlazna vrata, ali sve drugo je u redu, mogu ići na ukrcaj po planu.

I stigli su tako naivni putnici u zagrebačku zračnu luku, predali uredno prtljagu kako i priliči, da bi već na prvom aerodromskom ekranu koji obavještava o odlascima iz Zagreba vidjeli kako je prethodni let, onaj u 21.15, za Split – otkazan. Dobro, pomislila sam optimistično, valjda nisu imali dovoljno putnika pa su spojili dva leta zajedno i sve će nas staviti na onaj planirani za 22.50 iz Zagreba prema Splitu.

Ne bi bilo prvi put.

Vrijeme ukrcaja se približavalo, bilo je već 22 sata, putnici su bili sve brojniji pred izlazom iz kojega je trebalo krenuti u avion. A onda je počelo. "Obavještavaju se putnici na letu OU656 za Split kako će let kasniti. Slijedeće obavijesti dat ćemo u 23 sata", oglasio se spiker u zračnoj luci, najavivši tako najmanje sat kašnjenja, što je izazvalo povike i neugodne opaske putnika koji su svoje povratne karte za Split platili najmanje 600-700 kuna. No, kako to obično biva, noćna mora tu nije prestala. Svakih sljedećih pola sata sve do ponoći oglašavao se isti ledeni glas spikerice koja je u zadnjim minutama petka slavodobitno objavila kako leta za Split neće ni biti i pozvala sve putnike da se jave na šalter "Croatia Airlinesa".

Pristojan javni medij ne bi podnio objavu tolike količine psovki, gnjeva, povika i nezadovoljstva putnika koji su u ponoćnom trku zaposjeli šalter prijevoznika na kojemu su bile tri preplašene, nespremne i gotovo izgubljene službenice, na koje su svi s pravom istresali svoju ljutnju.

Čekajte upute

Počele su s objašnjenjima "kako ništa ne znaju, pa kako avion iz Frankfurta nije uspio poletjeti za Zagreb jer su ga tamo zaustavili zbog buke u noćnim satima i zato sada nema aviona za Split". Na pitanja putnika što im je sada činiti, službenica je odgovorila kako je najbolje da uzmu svoju prtljagu i čekaju nove upute jer se traže autobusi koji će prevesti putnike do Splita. Onima koji bi željeli ostati u Zagrebu i ići jutarnjim letom za Split, rečeno je da ne pokušavaju tražiti mjesto u hotelima u Zagrebu jer su prepuni! Već je prošla ponoć u toj zbrci, traženju prtljage, prijavljivanju na sutrašnji let ili na listu za autobusni prijevoz.

Ogroman broj stranih putnika koji nisu razumjeli što se događa pa su na engleskom tražili pojašnjenja gdje će i kako će do Splita, uglavnom je ostao bez valjanog odgovora pa su samo slijedili domaće putnike i radili isto što i oni, odnosno – ništa.

Neki od njih su užurbano pili tablete zbog uzrujanja i stresa, drugi očajno obavještavali bližnje kako još čekaju na autobus, treći se prijavljivali na listu putnika za autobus...

Negdje poslije pola noći stigao je autobus za one koji su se vraćali u grad Zagreb i drugi koji je krcao one za Split, ali to nitko od službenika nije kazao putnicima koji su još stajali ispred šaltera. Kad su shvatili da se autobusi već pune putnicima, nisu svi uspjeli ući jer je putnika bilo više nego mjesta u autobusu.

Bez isprike

Pet-šest postarijih putnika azijskog podrijetla koji se nisu znali ili htjeli gurati za uhvatiti mjesto u ponoćnom trku prema autobusu, ostalo je bez sjedala za Split. Zora je već odavno svanula kada su umorni putnici u subotu u 6.30 stigli u Resnik, pa potom i na kolodvor u Splitu.

Ni tada, kao ni sada, nitko im se nije niti ispričao.