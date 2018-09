Skrbnički računi odlaze u povijest: EU otkriva skrivene 'heroje' hrvatske privatizacije

Skrbnički računi odlaze u povijest. Sukladno Petoj europskoj direktivi, zamijenit će ih Registar stvarnih vlasnika. To bi značilo da se pravi vlasnici dionica, koji ne žele otkriti identitet, više neće moći skrivati od javnosti.

Zato im znaju služiti skrbnički računi deponirani u nekoj od banaka, što je česta pojava u Hrvatskoj i gotovo da nema većeg dioničkog društva u kojem nije na djelu ovakva praksa. Prema nekim procjenama, više od trećinu vlasništva dioničkih društava u Hrvatskoj drže tajni vlasnici.

Direktiva kojom EU nalaže potpunu transparentnost kad su u pitanju vlasnički odnosi usmjerena je na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a postala je aktualna nakon afere "Panama Papers". Ova bi mjera na prostoru cijele Unije morala zaživjeti za nešto više od godinu dana.

To znači manje posla za banke i investicijska društva, jer oni su ti koji u ime i za račun (tajnih) vlasnika upravljaju njihovim dioničkim paketima i ispunjavaju sve zakonom propisane obveze, od kojih su, dakako, najvažnije one porezne. Valja naglasiti da skrbnički računi nipošto ne služe samo za skrivanje identiteta dioničara; koriste ih ponekad i mali dioničari, odnosno skupine takvih udjeličara radi lakšeg baratanja suvlasničkim dijelovima.

Podrijetlo imovine

Vlada je lani promijenila Zakon o sprječavanju pranja novca, da bi nedavno pustila u javnu raspravu i Prijedlog pravilnika o registru stvarnih vlasnika. Obveza upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika startat će prvoga siječnja 2019. Uvid u podatke trebali bi imati Porezna uprava, Hanfa, HNB, pojedina ministarstva i sigurnosno-obavještajne službe.

Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Nizozemska, Švedska i Slovenija započele su proces stvaranja registara stvarnih vlasnika, dok se u Hrvatskoj to do sada pokušalo opstruirati zakonskim prijedlozima po kojima bi uvid u vlasništvo tvrtki u Registru, kojim bi upravljala Fina, mogli imati samo oni koji za to iskažu legitimni pravni interes. S obzirom na povijest privatizacije u Hrvatskoj, bit će zanimljivo otkriti tko se sve u međuvremenu domogao dionica vrijednih tvrtki i udruga, i može li dokazati podrijetlo imovine.

– Ovo je veliki korak naprijed za Europsku uniju i Hrvatsku, i do ovoga je moralo doći. Nitko i ništa ovakve procese više ne može zaustaviti. Nakon što skrbnički računi prestanu postojati, javnosti će u svakom trenutku biti omogućen uvid u to tko su vlasnici dionica, pa će prostor za manipulaciju biti znatno sužen. Naravno da će uvijek postojati načini da se vlasništvo prikrije, ali to je već sfera kojom se bavi policija i Interpol, naravno, ako se to vlasništvo prikriva, a da bi se nekome nanijela financijska šteta – kaže Frane Galzina, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za menadžersko računovodstvo i kontroling.

Ortački ugovori jedan su od modela kojima će oni koji žele prikriti vlasništvo u određenim tvrtkama i nakon uspostavljanja Registra pokušati izigrati državne institucije.

– Tu se onda radi o suvlasniku dionica koji je s ostalim stvarnim suvlasnicima svoje odnose regulirao ortačkim ugovorima, ali, naglašavam, to su obično suspektni pravni odnosi kojima se zbog sumnje u njihovu zakonitost nerijetko bave istražni organi – tumači Galzina.

Imena na vidjelo

Prema najavama ministra financija Zdravka Marića, Registar stvarnih vlasnika trebao je zaživjeti u lipnju ove godine, no to se još nije dogodilo. Sukladno podacima kojima raspolaže nevladina udruga GONG, proširena je i definicija kartela na koje se direktiva odnosi. Dok je prethodna na objavu stvarnih vlasnika obvezivala samo one kartele koji su u zemljama EU-a porezni obveznici – nova se odnosi na sve koji posluju u EU-u, imaju sjedište ili nekretninu u nekoj od zemalja članica.

U GONG-u ističu da Direktiva ne pokriva offshore kartele ili kompanije koje građani zemalja članica osnivaju u državama izvan EU-a, a što bi ovaj pravni oblik moglo učiniti vrlo popularnim za sve koji žele izbjeći novoj regulativi. Kao potencijalni problem moguće je prepoznati i nedostatak jasnih odredbi o uvjetima pristupa Registru – nije, naime, zajamčen slobodan pristup podacima u otvorenom, strojno čitljivom formatu.

Na koncu, da je tema koju smo "uvezli" iz Europe itekako aktualna, govore previranja oko pulskog "Uljanika". Naime, među prvih deset dioničara posrnulog brodogradilišta koji su javno objavljeni na internetskim stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, na trećem i četvrtom mjestu, s ukupno 11,59 posto dionica, nalaze se korisnici skrbničkih računa u Hrvatskoj poštanskoj banci.