Pupovac o zahtjevima braniteljskih udruga: Građani srpske nacionalnosti koji žive u Hrvatskoj nose duboke traume iz 90-ih, što se mene tiče, te strahove im nitko neće obnoviti

Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac se nakon više dana šutnje na konferenciji za novinare danas očitovao o zahtjevima braniteljskih udruga, koje su tražile i tematsku sjednicu Hrvatskog sabora o njegovom djelovanju. Oni podržavaju prosvjed koji je za listopad najavljen u Vukovaru i traže da se Pupovac očituje o Domovinskom ratu i o Oluji te o novijoj politici Srbije, piše Jutarnji.

Zahtjev za tu tematsku sjednicu poslale su Hrvatskom saboru Udruga specijalne policije i udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, no iz Ureda predsjednika Sabora su poručili da takvo što neće uvrstiti u dnevni red. Nazvali su to nedemokratskim, a dodaju i da bi se radilo o presedanu u Hrvatskom saboru.

'Izjave ne dajem sve dok ne vidim kako i gdje se stvari kreću i izjavu ne dajem dok ne ocijenim da neću doprinositi da se buka pojača više nego što bi trebala. To nije nepoštovanje vaše profesije, ali jest moja potreba za zaštitom prava kao zastupnika, a i kao čovjeka koji djeluje u javnosti da govorim onda kada ja smatram da imam nešto za reći, a ne kada mi netko hoće nešto staviti u usta', objasnio je Pupovac zašto je do sada šutio.

Osvrnuo se i na zahtjeve braniteljskih udruga o tematskoj sjednici Hrvatskog sabora. Odluku predsjednika Sabora poštuje, ali i da je ta odluka ispala drugačije, i to bi poštovao, rekao je.

'Imao bih što za reći i možda bi doista bilo vrijeme da se o nekim stvarima očitujem. Ovu konferenciju sam organizirao da kažem, prvo, ja sam zastupnik u Saboru. U politici sam aktivan od 1988. godine s prvim demokratskim promjenama.

Prolazio sam kroz vrijeme kada su građani srpske nacionalnosti morali tijekom 90-ih davati izjave lojalnosti, bilo na javnim trgovima, bilo potpisivati u tvornicama i to sasvim sigurno svatko od pripadnika srpske zajednice nosi kao duboku traumu koju imaju kao građani ove zemlje. Sve one koji te traume žele produbiti, sve one koji žele obnoviti i pojačati te strahove, što se mene tiče - neće.

Ja nisam zastupnik u Saboru zato da bi oni koji su me birali živjeli u strahu. Nisam tu zbog toga da bih nakon tolikih godina ispunjavao nečije zahtjeve za davanjem izjava lojalnosti, to sigurno ne. Prisegao sam šest puta na hrvatski Ustav. Događaji od prije mjesec i pol dana koji su izazvali uznemirenost i povrijeđenost u hrvatskoj javnosti, o njima sam rekao ono što sam osjećao i ne bih to ponavljao. Samo bih rekao da ja za svoje riječi kanim odgovarati, ali za tuđe ne, poručio je Pupovac.

- Za svoja djela sam spreman pred bilo kime, ali za tuđa djela ni ja ni bilo tko drugi u uređenoj državi ne bi trebao odgovarati. Što se tiče obilježavanja egzodusa i stradanja Srba iz Hrvatske, njih preko 250.000, to je nešto od čega ne možemo pobjeći i to je sastavni dio naše obaveze za suočavanje s ratnim posljedicama, i svatko onaj tko to želi spriječiti, želi spriječiti normaliziranje odnosa i spriječiti da svi koji su stradavali u ratu budu priznati, žele održati da se nastavi manipulativan odnos prema stradanjima ljudi u ratnim godinama.

Ja takav odnos nisam podržavao niti ću podržavati. Prihvatljiv mi je samo istinski i moralni odnos prema stradanju ljudi i njihovim gubicima, bili Hrvati, Srbi ili treći. Kad je to u pitanju, neka mi nitko ne zamjeri, volio bih više da to radimo svi u Hrvatskoj, i da Hrvatska i Srbija oko rata i ratnih stradanja vode razgovor, nađu način kako da izađu iz te vrste iskustva i vrate se na stazu normaliziranja odnosa na kojoj su bile u nekoliko razdoblja u proteklih 25 godina', rekao je Pupovac.

'Što se tiče riječi kojima se vrijeđa osjećaj demokratskog i na antifašističkim vrijednostima utemeljenog hrvatskog povijesnog identiteta, kad se vrijeđa osjećaj ljudi koji se na dnevnoj osnovi bore da se ne aktualizira vrijednosti poraženog ustaškog režima u 2. svjetskom ratu, dijelim njihove osjećaje.

Kao i većina onih koji sa mnom dijele političku odgovornost za predstavljanje Srba u Hrvatskoj. Međutim, oni koji su gluhi, slijepi, kojima ne smeta, kojima, štoviše, odgovara da se događaju stvari kakve su se dogodile prije nekoliko dana na HRT-u, državnom mediju, da se dva dječja logora iz vremena ustaške države koja je okaljakla hrvatsko ime, ne tretiraju kao dječji logori, u Sisku i Jastrebarskom, rekao je.

- Da se to pripisuje pripadnicima NOB-a, a ne režimu koji je njihove roditelje otpremio u Jasenovac ili Auschwitz, ne samo da to nećemo prihvatiti, nego to sasvim sigurno baca sjenu na svakoga onoga, tu ubrajam i sebe, koji želi očuvati demokratski antifašistički karakter ove zemlje. Oni koji nas prozivaju, koji mene prozivaju, bilo bi bolje da se pozabave ovakvim pojavama: negiranjem Jasenovca koji dospjeva u glavne medije RH, negiranjem dječjih logora. To će biti najbolje obrana od onih koji Hrvatsku poistovjećuju sa NDH', rekao je Pupovac.

'Na kraju, poštujem sve one koji su vođeni idejom slobode vlastite zemlje, sigurnosti vlastitih obitelji i mira u vlastitim naseljima i gradovima, borili se za svoju zemlju. To ne mogu reći za one koji hrvatsku demokraciju nastoje krojiti po mjeri vojnih šatora, koji žele eliminirati političku toleranciju i pluralizam, koji umjesto borbe za ustavni patriotizam i trajan mir u ovoj zemlji nastoje nametnuti vrijednosti ratnog patriotizma koji samo oni znaju kakav je, a onima koji su također prošli rat, koji imaju svoje ratno iskustvo, njima odriču bilo kakvo pravo da o tome govore. Toliko sam imao za reći danas', zaključio je Pupovac.

Upitan o prisustvu na komemorativnim skupovima žrtvama akcije Oluja, Pupovac kaže da se tu broj osuđenih za to može izbrojati na jedan prst.

'Oni koji su odgovorni za progon i sprečavali povratak, dočekivali ljude u nemogućim uvjetima, nalaže mi da budem s njima', rekao je.

'I ja bih mogao štošta zamjeriti i štošta reći. Ne branim ovdje nikoga, svatko odgovara za svoje riječi. kad ocijenim da ne mogu ići, neću ići. Okrenite se oko sebe, otvorite oči i uši i slušajte što čujete oko sebe. To ne čujete, ne vidite, ne posvećujete tome pažnju i ne pitate one koje biste trebali pitati, što oni misle učiniti da se to ne događa. Trebaju li osuđeni za ratne zločine dobivati počasti? Uz sva poštovanja prema onome što su mogli doprinijeti u ratu, ratni zločin je ratni zločin. Ne treba li odlučnije govoriti protiv rehabilitacije NDH u Hrvatskoj?', upitao je Pupovac.

'Fokusiranje na SDSS kao ključ opstanka ove Vlade je egocentričan i nepošten prema SDSS-u. Postoji najmanje 77 zastupnika, to znači 74 ostalih iz drugih stranaka, a vi me pitat ezašto podržavam Vladu ako se događaju takve stvari. Ne podržavam to. Nismo suglasni s tim. Prema tome, ako ocijenimo da politika koju smatramo vrijednom podrške tu vrijednost počinje gubiti, mi to nećemo podržavati. Ako ocijenimo da ne možemo ništa učiniti da se takvi procesi nastavljaju, budite sigurni, nećemo to više podržavati', rekao je.

Novinari su ga upitali na koga je mislio kada je ranije spomenuo 'gluhe i slijepe'.

'Ima vrlo aktivnih, ima onih koji to nežele vidjeti, ima onih koji to ne podržavaju. Mnogima ne smeta 'Za dom spremni', a mnogi ga aktivno žele zadržati. Mnogima ne smeta negacija Jasenovca ili dječjih logora, a nas brine je dospijeće toga u glavne medije', odgovorio je i dodao da se treba suprotstaviti takvim pojavama.

Novinari su ga upitali i o izjavama iz Srbije, te je li razgovarao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Osvrnuo se i na njegov posjet Bačkoj Palanki...

'Niti me vesele, niti smatram dobrodošlima poruke koje dolaze iz Srbije, a koje na bilo koji način mogu stvarati nestabilnost, uznemirenost, od koga god iz Srbije dolazile', dodao je i rekao da predsjednika Srbije Vučića nije sreo još od veljače pa nije bilo prilike za razgovor s njim.

'U Bačku Palanku ne vjerujem da ću ponovno otići, a ne vjerujem ni da će to biti tamo ponovno održano. Ja imam obavezu da odem među one koji su dio srpskog naroda iz Hrvatske. Kada i gdje ću otići, o tome ću donijeti odluku kada dođe vrijeme', rekao je Pupovac.

Za kraj je poručio da mu je krivo što se tematska saborska sjednica o njegovom djelovanju ipak neće održati.

'Ako vi mene mislite stavljati na neku vrstu interogacije, to neće ići. Ja poštujem vaša uvjerenja, ali nisam ovdje da bih bio na optuženičkoj klupi. Okrenite svoje uši i oči na razne strane. ja ne spadam među one koji kažu da nisu čuli ili vidjeli, a vi se sjetite tko je to sve bio iz vrha hrvatske politike.

Kad sena stadionima skandira Za dom spremni, a državni vrh kaže da nije čuo ono što cijela javnost čuje. Vas to ne smeta, tu nema braniteljskih udruga, a ja kad kažem da sam čuo, za to treba Pupovca razapeti, pa izvolite. Ne bi bio prvi put, neće biti ni zadnji. I zato mi je žao što nema tematske saborske sjednice', dodao je Pupovac.