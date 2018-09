Težak udarac za djecu iz splitskog 'Bonačija', neviđena sramota za Murganićkino ministarstvo: zaboravili knjige djeci s teškoćama u razvoju, a trebali su biti prvi!

Naši pozivi ipak su neke trgnuli, pa je župan Blaženko Boban obećao da će 'Bonačijevim' štićenicima osigurati po 650 kuna za školske potrepštine

Od ove školske godine osnovci Splitsko-dalmatinske županije imaju besplatne udžbenike.



Subvencije za kupnju školskih knjiga, i to u cijelosti, ako je riječ o nižim razredima ili većim dijelom, kad se radi o polaznicima od petog do osmog razreda, osigurali su Grad Split ili, pak, Županija splitsko-dalmatinska, ovisno o tomu tko je osnivač određene školske ustanove.



Oni koji su ostali zaboravljeni su polaznici Centra za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači". Premda se radi o ustanovi koja je pod ingerencijom države, odnosno Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pa Grad ili Županija nemaju formalnu obvezu pomagati joj u ovom smislu, činjenica jest da su štićenici "Bonačija", mahom splitska djeca s teškoćama u razvoju, čiji su roditelji, također, primorani dio svog kućnog budžeta utrošiti na kupnju udžbenika i školskog pribora.



Pojedini među njima požalili su se kako se osjećaju diskriminirano s obzirom na to da se njih i njihove djece baš nitko uoči početka školske godine nije sjetio. Pomoć u vidu subvencije za kupnju knjiga itekako bi im, kažu, dobro došla kad se uzmu u obzir svi troškovi koje, inače, imaju za terapije i liječenje djece s teškoćama u razvoju.

Ravnateljica

Je li tražila pomoć od države, Grada ili Županije, za svoje štićenike i njihove obitelji, pitali smo ravnateljicu Centra Snježanu Čotić, koja tvrdi kako je prošli tjedan odaslala upite prema Gradu Splitu i Županiji.



S obzirom na to da je, kako kaže, vidjela da će sva djeca na području županije krenuti u školu s besplatnim udžbenicima, zanimalo ju je mogu li se ikako iznaći sredstva i za njihovih 130 korisnika (od ukupno 450 op.a.) koji u "Bonačiju" pohađaju program odgoja i obrazovanja.



Većinu knjiga potrebnih za rad u Centru imaju, ali roditelji su primorani kupovati ostale stvari – bilježnice, školski pribor...

Čvrstu potvrdu da će se uplatiti novac za štićenike "Bonačija" ravnateljica, međutim, nije dobila iako je školska godina u ponedjeljak započela.



U Gradu i Županiji trgnuli su se tek jučer, nakon što su primili upit iz " Slobodne Dalmacije" u vezi sa spomenutim problemom.



– Činjenica jest da mi nismo osnivači "Bonačija", ali kad smo već dosad platili 214.000 udžbenika za osnovnoškolce, onda možemo i ovo riješiti – kazali su u Županiji splitsko-dalmatinskoj, no bez preciznijeg pojašnjenja zašto nisu reagirali još prošli tjedan.

Troškovnik

Javio nam se direktno i župan Blaženko Boban, rekavši kako sredstva u ovu svrhu nisu bila predviđena budžetom, ali ih je on odlučio povući iz tzv. tekuće pričuve koja se troši na reprezentaciju Županije i tome slično.



– Svako dijete, od ukupno 130 koliko ih pohađa program obrazovanja u "Bonačiju", dobit će 650 kuna što bi, prema riječima ravnateljice Čotić, trebalo biti više nego dovoljno za praćenje školskog programa.



Županija, dakle, u ovu svrhu prosljeđuje ukupno 84.500 kuna, a Centar će potom ta sredstva transferirati roditeljima svojih korisnika – objašnjava župan Blaženko Boban.



Kako, pak, Grad Split, namjerava pomoći "Bonačiju", iz Banovine jučer nisu konkretno odgovorili. Upit za sufinanciranje školskih knjiga i oni su od ravnateljice Snježane Čotić dobili još prošlog tjedna. Otad su, navode, s njom u pregovorima i čekaju okvirni troškovnik. O tomu hoće li i kad uplatiti novac na račune Centra ili roditelja djece, nisu nam mogli reći jer im je šefica, dogradonačelnica Jelena Hrgović, na službenom putu.

Ministarstvo: Lokalna ili regionalna samouprava donosi odluke o financiranju Nakon objave teksta na stranicama 'Slobodne', iz nadležnog ministarstva smo dobili sljedeću reakciju:



'Povodom teksta u Slobodnoj Dalmaciji na stranici 3., od srijede 12. rujna 2018. godine pod naslovom „A trebali su biti prvi! Zaboravili knjige djeci iz „Bonačija“ autorice Linde Perić, molimo Vas da objavite sljedeći demanti sukladno članku 40. Zakona o medijima.



Jedinice lokalne ili regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj svake školske godine samostalno donose odluke o financiranju udžbenika za školsku djecu te je Splitsko-dalmatinska županija donijela ove godine odluku o financiranju udžbenika isključivo za djecu koja se školuju u ustanovama kojima su osnivač.



Pojedine jedinice lokalne ili regionalne samouprave u Hrvatskoj donose odluku o financiranju udžbenika za učenike, neovisno o tome čiji je osnivač ustanova u kojoj se ta djeca školuju. Nastojanja tih jedinica lokalne samouprave usmjerena su zadovoljavanju potreba djece i obitelji s njihovog područja, što Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku pozdravlja i podržava.



Centri za odgoj i obrazovanje koriste materijale prilagođene osobama s teškoćama u razvoju i intelektualnim poteškoćama. Ove školske godine po prvi put je Splitsko-dalmatinska županija, nakon što je Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“, Split, utvrdio potrebe te se sa zahtjevom obratio Županiji, odobrila iznos od 650,00 kuna po korisniku kao dodatak za nabavku materijala koje redovno osigurava Centar za odgoj i obrazovanje.



Ujedno napominjemo da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u postupku pripremanja nove Odluke Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019., temeljem koje će djeca, članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, ostvariti pravo na sufinanciranje.



Dobra suradnja i zajedničko djelovanje jedinica lokalne i regionalne samouprave te svih nadležnih tijela državne uprave osnovni je preduvjet u zadovoljavanju sveukupnih potreba djece i obitelji.