Mještani o omiljenom župniku koji je napustio Crkvu: Bio je poprilično konzervativan, ali pošteno je od njega što je izašao iz svećeničkog reda zbog trudne djevojke

Ivica Bačani, mladi svećenik iz ludbreškog kraja koji je posljednjih nekoliko godina bio župnik u Virju i dekan Virovskog dekanata, odlučio je napustiti svećenički red zbog ljubavi prema djevojci iz svoga rodnog kraja.

Vijest je to koju je plasirao Podravski list koji navodi kako je svećenikova nova odabranica vjeroučiteljica iz okolice Varaždina te kako bi uskoro mladi par trebao dobiti prinovu.

Osim toga, navodi list, vjeroučiteljica je nedavno dobila papire za razvod, a u tom braku već je imala dvoje malodobne djece. Njezin sad već bivši suprug na privremenom je radu u Irskoj.

Doznalo se zašto omiljeni svećenik napušta Crkvu: župnik čeka bebu s friško razvedenom vjeroučiteljicom, mještani otkrili detalje afere o kojoj bruji cijeli kraj

Da se nešto čudno događa sa sada već bivšim župnikom župe Svetog Marina u Virju, tamošnji župljani primijetili su početkom kolovoza ove godine, piše Jutarnji.

Tada je, naime, velečasni Bačani otišao iz mjesta, a mnogima je rekao da ide na godišnji odmor. Mještani u tome nisu vidjeli ništa čudno sve dok svetu misu u njihovoj crkvi nije služio župnik iz susjednog mjesta.

- Svi smo ostali u čudu kada nam je taj svećenik samo kratko rekao kako je naš Bačani zatražio da ga se razriješi iz župničke i dekanatske službe. Odmah su se pojavile priče o tome da je zatražio izlazak iz svećeničkog reda te da mu je naš varaždinski biskup Mrzljak dao dva mjeseca da razmisli o svojoj odluci. Koliko nam je poznato, nije se predomislio - kažu nam jučer župljani župe Svetog Martina u Virju.

Ivicu Bačanija (35) opisuju kao vrlo kvalitetnog svećenika koji je bio iznimno predan svećeničkoj službi. Mladu misu služio je 2009. godine, a u Virje je došao 2010. nakon službe u Ivancu. Mnogi župljani doživljavali su ga kao vrlo konzervativnog svećenika koji je često na misama znao prozivati vjernike.

- On je uistinu živio vjeru. Često nas je znao špotati zbog nekih stvari, zbog nedolaska na mise ili što se više vjernika nije uključivalo u nekakve akcije. Htio nam je dati do znanja da se vjera ne živi samo nedjeljom u crkvi, nego svaki dan. I često je imao pravo. Propovijedi su mu bile snažne. Nije želio nikakve zezancije na proslavama Martinja, niti da Općina organizira nekakvo druženje uz glazbu tijekom korizme. Rekli bismo da je bio poprilično konzervativan - ispričali su mještani s kojima smo razgovarali.

Naši sugovornici objašnjavaju kako se na njemu nikad nije vidjelo da je neki svjetovni tip, da odlazi u kafiće i na lokalne zabave. Kažu kako je mladima bio dostupan na društvenim mrežama, ali je svoje profile deaktivirao kad se počelo pričati o razlozima njegova napuštanja svećeničkog reda.

- On je jedino ponedjeljkom znao uzeti slobodan dan. Govorio bi nam da ide u svoje rodno mjesto. I onda se više nije vratio. Navodno je tu djevojku sreo na nekoj duhovnoj obnovi. Gledajte, krivo nam je što je otišao bez pozdrava, ali, s druge strane, pošteno je od njega što je izašao iz svećeničkog reda zbog te djevojke koja je navodno trudna. To je pošteno. Bolje da je to učinio, nego da nam drži predavanja o moralu s oltara, a da ima dijete i ženu koju skriva - komentiraju.

Župljani nam objašnjavaju kako ni mnogi svećenici iz okolnih župa nisu znali za njegovu situaciju.

- On je sve iznenadio. Pričali smo s ostalim svećenicima i uistinu smo svi bili i više nego iznenađeni - dodaju.

Jučer smo pokušali dobiti više informacija i u Varaždinskoj biskupiji, no nitko nije odgovarao na naše pozive. Baš kao ni Ivica Bačani. Broj mobitela na koji su ga znali dobiti mnogi župljani u Virju više se ne koristi, piše Jutarnji list.