Grabar-Kitarović: Nedopustivo je da počinitelji ratnih zločina slobodno šeću ulicama Vukovara

Apsolutno je nedopustivo da počinitelji ratnih zločina slobodno šeću ulicama Vukovara, a neki od njih i izvrgavaju ruglu svoje žrtve, ali se time mora pozabaviti pravosuđe, ocijenila je u ponedjeljak predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon sastanka s austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj.



Na traženje novinara da komentira optužbe gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, koji je u subotu pozvao sve građane Vukovara i cijelu hrvatsku javnost na mirni prosvjed zbog činjenice da ni nakon 27 godina od stradanja počinitelji ratnih zločina nisu procesuirani, predsjednica je kazala da ne zna što je on točno rekao, ali da je činjenica da joj se ljudi tuže da počinitelji ratnih zločina "ne samo da slobodno šeću ulicama Vukovara već da nažalost neki od njih izvrgavaju ruglu svoje žrtve".



"Mislim da je to apsolutno nedopustivo, ali držim da je to pitanje za pravosudne vlasti, da se one time trebaju baviti", istaknula je.



Kazala je kako je to, naravno, Penavi političko pitanje, ali da ona kao predsjednica RH želi "osigurati da institucije RH djeluju onako kako trebaju djelovati, da se procesuiraju ratni zločini, sva kriminalna djela".



Penava je pozvao na prosvjed 13. listopada u 14 sati na Trgu Republike u Vukovaru, te dodao da želi da on bude "miran, apolitičan, bez stranačkih obilježja, a za afirmaciju temeljnih ljudskih prava“.