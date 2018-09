Todorić: Imamo strašne, nevjerojatne dokaze što je premijer napravio! Nagodba je bila otimanje, u Nizozemsku su odnijeli ogromne novce...

Nakon što je u četvrtak Visoki sud u Londonu prihvatio zahtjev odvjetnika Ivice Todorića za odgodom, reporter N1 televizije Domagoj Novokmet razgovarao je s bivšim vlasnikom Agrokora.



Gospodine Todoriću jučer ste pred Royal court of justice rekli da ste pobijedili korupciju. Koga ste točno pobijedili? - bilo je prvo pitanje.



"Ja bi htio kazati jednu stvar. Vi ste vidjeli.. Ja sam osobno nekoliko puta kazao moj razlog dolaska u Englesku i gdje sam zatražio da kroz primjenu europskih zakona zaštitim svoj interes, da ostanem na slobodi kako bih se mogao boriti za istinu.



Stvarno sam masu puta ispričao već priče pa možda ne bih volio gubiti sad vrijeme, ali samo u dvije tri riječi. Prvo, nisam ništa znao što se oko mene dešava. Ja sam znao da neki fondovi već dvije godine oko Agrokora petljaju, gledaju lijevo- desno itd. međutim, ja sam to potpuno neozbiljno shvaćao što oni rade jer sam znao koliko je Agrokor kvalitetan, dobar, kud ide, koliku ima snagu itd. Međutim, u jednom trenutku se pojavila država i krenula na Agrokor - kazao je Todorić za N1.



Susret s Dalić



Na pitanje da li to znači da je pobijedio državu nije dao jasan odgovor, već je pričao o sastanku s Martinom Dalić.



- Nisam ni to znao, tko se protiv mene udružio, tko je krenuo na mene, što hoće. Bio sam namamljen na prvi sastanak u Vladu, nisam imao pojma što se iza toga dešavalo, sad tek vidim što je bilo i što se dešavalo.



Ali, kada je 16.03. došla gospođa Dalić i meni rekla da prepišem svoju imovinu na nekakav SPV, ja sam bio stvarno šokiran i to je za mene bio izuzetno jedan težak trenutak, ja sam shvatio da nije sama došla, da iza toga stoji nekakva državna mafija, da tako kažem, itd.



Ja sam tada bio bez ikakve informacije, ikakvog dokumenta, ikakvog dokaza, jedino što je ona meni rekla u četiri oka. Onda sam se povukao da vidim u stvari što se dešava.



To me dovelo do toga da sam otišao doma, doma sam pet mjeseci sjedio, nitko me ništa nije pitao, nit' su me zvali, nit' su me hapsili nit' su imali kakve dokumente za mene. Onda je ponovno krenula hajka na mene jer sam vidio da se pripremaju da me hapse.



Ja sam dosta stvari odradio, ali nisam saznao najvažnije detalje. Onda sam nakon toga odlučio da iskoristim prava koja mi EU pruža, došao sam ovdje i počeo dalje raditi na saznavanju što je moguće više istine i prikupljanju dokumenata za iste.



Ja sam u stvari prikupio sad dokumentaciju. Nisam znao tko je na čelu Vlade i tko s tim upravlja i zašto i nije gospođa Dalić rekla što mi je rekla u četiri oka. Međutim, s obzirom da sam ja njoj poručio da to imam dokumentirano, a nisam imao jer nisam u životu nikoga snimao, oni su mislili da sam ja snimao.



Gospođa Dalić je dala iskaz kojim bi ona tobože način podvela to pod nekakvo znanje državnog vrha... Ali je u stvari rekla istinu, rekla je da je došla meni u četiri oka i da su oni htjeli uzeti, to je sto posto iza toga stajao Knighthead.



Novi dokazi



Sudac je rekao da očekuje nove dokaze, što su ti novi dokazi koje ćete vi i vaš tim 15. listopada pokazati? - pitao je Novokmet.



- Ne smijem javno kazati jer se moramo pripremiti, mi imamo strašne dokaze, mi imamo nevjerojatne dokaze da je premijer jedne države napravio nešto vaninstitucionalno... - rekao je Todorić, a piše N1.



Govorite o onom što je već objavljeno u Hrvatskoj, vezano uz grupu Borg i vezano uz svjedočenje Martine Dalić ili imate i nešto novo?



- Imamo i dodatno nešto i to, ništa nije predstavljeno sudu...'.



Novinar ga je prekinuo i zamolio da pojasni o čemu je točno riječ.



- Ljudi ne mogu vjerovati da se kompanija u 21. stoljeću uzima na taj način koji su oni uzeli. Ne mogu vjerovati da se tolike kriminalne radnje dogode, da ih počine najviši državnici i da se ništa ne dešava....



Mi ćemo ovih dana predstaviti nagodbu, pokazat ćemo što ona znači pa ćete vidjeti što taj kriminal znači. Oni s jedne strane ostavljaju Agrokor živ. 180 milijardi kuna će biti tereta na toj firmi, a išli su u restrukturiranje. Pa kako? Na koji način?



Nisu išli na restrukturiranje, financijsko i poslovno, nego su išli na otimanje, izvlaštenje. S druge strane su odveli sve u Nizozemsku, ogromne novce. Tko će platiti porez? To je četiri do šest milijardi poreza..



Ne boji se zatvora



Bojite li se izručenja u Hrvatsku i dugotrajnog boravka u istražnom zatvoru? - pitao je na kraju novinar.



- Ne, nikako. Ja ne mogu izgubiti, ja sam već pobijedio. Ja sam pobjednik, pa svi vidite što je istina. Netko kaže da sam bio u problemima m. Nisam, nego su oni radili mjesecima, onda su me napali na sve mile i moguće načine. Slali su Moody'su dokumentaciju.. samo da bi našli razlog da me mogu napasti... Oni će dobiti svi.. Vi znate što znače povlaštene informacije za milijarde.