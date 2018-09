Iz HDZ-ovog Suda časti otkrili zašto su točno izbacili Milinovića iz stranke: U siječnju smo ga opomenuli, ali i nakon toga događalo se isto...

Visoki časni sud HDZ-a odlučio je u ponedjeljak člana Predsjedništva HDZ-a i kandidata za predsjednika ličko-senjskog HDZ-a Darka Milinovića isključiti iz stranke zbog nepoštivane stranačke discipline.



Visoki časni sud HDZ-a jednoglasno je nakon jednoipolsatne sjednice odlučio isključiti Milinovića na temelju odluke Predsjedništva o pokretanju stegovnog postupka.



Milinović nakon izbacivanja iz HDZ-a: Odluka je neopravdana i nedemokratska; Najavljuje da će uskoro pojasniti sve detalje



"Svi dokazi koji su navedeni u pokretanju stegovnog postupka su nas doveli do toga da donesemo odluku kakvu smo donijeli. Jednoglasno je donesena odluka i Darko Milinović je s ovim danom isključen iz stranke", rekao je novinarima predsjednik Suda časti Davor Miličević.



Upitan što je to konkretno napravio Milinović da ga se moralo izbaciti, Miličević je rekao kako je u siječnju donesena odluka o opomeni, ali se nakon toga događalo isto - "bilo je ponovno nepoštivanja stranačke discipline i odluka je donesena kako je donesena".



"Nitko ne može zabraniti ljudima da dođu pred stranku, mi smo demokratska stranka. Donijeli smo odluku, mislim da je HDZ demokratska stranka, ali način dovođenja pred stranku određenog broja ljudi - mislim da to nije demokratski", ustvrdio je Miličević.



Darko Milinović jednoglasno izbačen iz HDZ-a! Lički moćnik nije dobio priliku niti se pokušati obraniti: 'Nije bilo potrebe pored cijelog niza dokaznih materijala'



Upitan o Milinovićevom povratku u Sabor, rekao je da o tome Visoki časni sud ne raspravlja.



Odluka o povratku u Sabor je na Milinoviću



"To je na njemu. Nemamo ovlasti da o tome raspravljamo. Samim ulaskom u stranku na neki način dali ste svoj potpis da poštujete Statut stranke, zato je danas donesena odluka o isključenju. Što će on dalje poduzimati nije na nama", kazao je Miličević.



Na upit zašto Milinović nije bio pozvan na sjednicu, članica Visokog suda časti Marija Vučković odgovorila je kako je iz materijala dostavljenog uz odluku o pokretanju stegovnog postupka bilo jasno da se radi o teškim povredama stranačkih obveza koje su se kontinuirano ponavljale, stoga je Visoki časni sud ocijenio da nema potrebe za tim.



"Uz odluku o pokretanju stegovnog postupka Visoki časni sud je dobio niz dokaznog materijala, a i cijela javnost je imala prilike vidjeti jer su svi materijali dostupni javnosti. Radi se o kontinuiranim povredama stranačkih obveza, koje su detaljno opisane i svaki ih član zna, a događale su se u više prilika i dužem vremenskom razdoblju", rekla je.



Visoki časni sud jednoglasno je prosudio da se radi o teškim povredama stranačkih dužnosti na isti način na koji je pokrenuta odluka o stegovnom postupku, naglasila je Vučković.



Milinović se uskoro nakon odluke o isključenju oglasio priopćenjem u kojem je ocijenio da je odluka Visokog suda časti "neopravdana i nedemokratska", te je najavio da će idućih dana održati konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o novonastaloj situaciji.



Ranije je najavio da bi u slučaju izbacivanja iz HDZ-a mogao vratiti mandat ličko-senjskog župana i ponovno aktivirati svoj mandat u Hrvatskom saboru, gdje više neće "bezrezervno dizati ruke" za Vladu Andreja Plenkovića, već će "štititi interese Like, Gorskog kotara, Dalmatinske zagore".