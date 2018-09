Milinoviću su dani u HDZ-u odbrojeni, ali njegov pad bi za sobom mogao povući i Vladu: 'Neću samo dizati ruku, štitit ću interes Like, Dalmatinske zagore i Imotskog!'

Unatoč nadi da neće biti izbačen, brzinska reakcija Predsjedništva pokazala je da su Milinovićevi dani odbrojeni u HDZ-u

Ličko-senjski župan i član Predsjedništva HDZ-a Darko Milinović još uvijek se nada kako ga stranački Visoki časni sud u ponedjeljak neće izbaciti iz stranke.



Osobno će se tamo pojaviti kako bi, kaže, objasnio da on nije izmanipulirao nikoga od dvjestotinjak ličkih hadezeovaca koji su došli u središnjicu.

– Moram pričekati ponedjeljak, mislio sam da čovjek koji je osnivao stranku, koji je bio potpredsjednik Sabora i Vlade, ministar, župan, zamjenik predsjednika, član Predsjedništva, nije zaslužio da ga se izbacuje na telefonskoj sjednici. Htio sam gledati te ljude u oči kao što gledam vas, ali to mi nisu omogućili – požalio se Milinović.



Unatoč njegovoj nadi da neće biti izbačen, brzinska reakcija Predsjedništva, koje je pokrenulo stegovni postupak, pa i jučerašnja izjava premijera Andreja Plenkovića o tome da nema ni "teoretske šanse da se tako nešto tolerira", jasno signaliziraju kako su Milinovićevi dani u HDZ-u odbrojeni.



Ostane li bez hadezeovske članske iskaznice, koju ima još od 1989. godine, Milinović neće sjediti skrštenih ruku. Razmišlja o tome da podnese ostavku na mjesto župana i vrati se u saborske klupe. Jučer je zbog toga došao na Markov trg u Klub HDZ-a i raspitivao se kod tajnika Sabora Davora Orlovića kakva je procedura u slučaju povratka u parlament.



Budući da je u Saboru vladajuća većina vrlo tanka i kreće se po rubu od 77 glasova, Milinovićevo izbacivanje iz HDZ-a nije bezazleno za njezino održavanje. Minimalna većina je 76. U prvim izjavama lički je hadezeovac poručivao kako nakon svega ne namjerava podržavati Plenkovićevu Vladu, no jučer je to demantirao i poručio kako on neće biti dio oporbe, ali da isto tako njegova podrška Vladi neće biti bezuvjetna.



– Ova Vlada ne ovisi o mojoj ruci i to je dobro. Neću bezrezervno držati i dizati ruku, štitit ću interes Like, Gorskog kotara, Dalmatinske zagore, Imotskog, u te dvije godine mogao bih puno napraviti za Ličko-senjsku županiju i ostale – poručuje.



Ova najava kako neće bezuvjetno dizati ruku mogla bi ipak postati problem Vladi, utoliko što će svaka od preostalih 76 ruku koje drže većinu postati zahtjevnija, a samim tim, u toj heterogenoj većini i svaka veća reforma gotovo pa neprovediva.



Sreća je za vladajuće što je najjača oporbena stranka SDP u potpunom rasulu, pa opozicija ni u ovakvoj situaciji nema snage srušiti tanku većinu.



Srušiti je može samo njezino vlastito nejedinstvo.



Darko Milinović ušao je u Sabor na listi HDZ-a u devetoj izbornoj jedinici, a trenutno ga u saborskim klupama mijenja baš njegov protukandidat na unutarstranačkim izborima Marijan Kustić.



S povratkom Milinovića, Kustić će ostati bez saborskih sinekura.



Da bi se mogao vratiti u Sabor, Milinović mora podnijeti ostavku na mjesto ličko-senjskog župana te u roku od osam dana od podnošenja ostavke zatražiti od Sabora aktiviranje mandata. Rokovi su važni, jer ako ih propusti, gubi mogućnost povratka. To se već prije dogodilo Radimiru Čačiću, koji je, nakon što je svrgnut s mjesta varaždinskog župana, zakasnio podnijeti zahtjev za aktiviranje mandata i ostao bez mogućnosti povratka.



Budući da se radi o zakonskom automatizmu, nije moguće da HDZ Milinoviću na bilo koji način ospori mandat. Osam dana nakon podnošenja zahtjeva Saboru on postaje zastupnik sa svim pravima i obvezama. Na lokalnoj razini, ako župan podnese ostavku, Vlada je dužna u roku od 90 dana raspisati nove izbore, a za to vrijeme županiju će voditi Milinovićev zamjenik.



– Ako me izbace, ja imam morala. Dobio sam mandat župana u prvom krugu na imenu i prezimenu, ali i na velikom brendu HDZ-a. Mislim da bi bilo moralno da i taj mandat vratim na raspolaganje onima koji su me izabrali, a to su stanovnici Ličko-senjske županije – istaknuo je Milinović.



Namjera mu je da se nanovo kandidira za župana na novim izborima, ali ovaj put kao nezavisni kandidat. Ako bi bio izabran za župana, nanovo bi morao napustiti saborske klupe.