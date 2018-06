Bivši ravnatelj policije kojeg se dovodilo u vezu s odbjeglim kriminalcem Zdravkom Mamićem zaposlen u Nogometnom savezu: 'Nisam radio za Mamiće, gluposti su da sam im dojavljivao povjerljive stvari iz MUP-a...'

Zdravko Mamić je izjavom koju je dao u hercegovačkom izbjeglištvu televiziji N1 povukao svjetla reflektora na jednog čovjeka koji to nikako ne želi.



- Bivši SDP-ov ravnatelj policije Vlado Dominić je, dok je njegov ministar Ostojić radio protiv mene, sa mnom svaka tri dana bio na ćevapima - rekao je tada Mamić, koji nas je tom izjavom samo zaintrigirao da vidimo gdje je sada Dominić i je li bilo i za njega kakve koristi od tog prijateljstva i intenzivnih druženja s Mamićem.



Da je baš Dominić krtica koja je braći Mamić dojavila da im se sprema uhićenje pa su obojica prije toga otišla s Dinamom u Sloveniju, pisali su već pojedini mediji, ali je nakon toga Dominić i dalje ostao neokrznut u sustavu policije (Unutarnja kontrola MUP-a je utvrdila da to nije istina), dok u svibnju prošle godine nije podnio svojevoljni zahtjev za odlazak u mirovinu.



- Uvidom u evidencije Ministarstva unutarnjih poslova utvrđeno je da je protiv Vlade Dominića u zadnjih 10 godina vođen jedan disciplinski postupak. U tom postupku imenovani je rješenjem Prvostupanjskog disciplinskog suda u Zagrebu u bitnom proglašen odgovornim te mu je izrečena disciplinska kazna - uvjetna kazna prestanka državne službe uz rok kušnje od 12 mjeseci. Odluka Disciplinskog suda je postala izvršna 26. travnja 2017. godine. Služba u MUP-u prestala je Vladi Dominiću 31. svibnja 2017. godine na njegov zahtjev, zbog odlaska u starosnu mirovinu - stoji u MUP-ovu odgovoru na naš upit.



Naime, Dominić je kao glavni ravnatelj policije potpisao odobrenje Antunu Štembergeru, inače načelniku Sektora policije u PU primorsko-goranskoj, za obavljanje posla sudskog vještaka za promet nakon policijskog radnog vremena te je disciplinski kažnjen, na što se uopće nije žalio nego je nakon toga otišao u mirovinu.



Znanje i iskustvo



Dominić ne voli dokonost pa je u mirovini proveo samo osam mjeseci. Od veljače ove godine Dominić postaje posebni časnik za sigurnost Hrvatskog nogometnog saveza u sustavu natjecanja 1. i 2. HNL-a.



Glasnogovrnika HNS-a Tomislava Packa smo pitali na koji način je HNS i na čiji prijedlog angažirao Vladu Dominića? Zanimalo nas je je li Dominić na tom mjestu angažiran temeljem ugovora o djelu ili profesionalno, ako je zamrznuo mirovinu? Interesiralo nas je, kao i sve nepristojne, koliko HNS mjesečno plaća gospodina Dominića? Nije nam bilo nezanimljivo ni je li povjerenik za sigurnost HNS-a Miroslav Marković također bio policajac prije nego što je došao na ovo mjesto?



- Vlado Dominić je časnik za sigurnost HNS-a i zadovoljstvo nam je što je nekad tako visokorangirana osoba u sigurnosnom sustavu RH suradnik Saveza, od koje očekujemo, s obzirom na znanje i iskustvo, znatan doprinos u unaprjeđenju sigurnosti na stadionima. Poslove časnika za sigurnost Dominić obavlja od veljače 2018. Miroslav Marković bio je djelatnik MUP-a. Sve ostale zatražene informacije su osobni podaci koje nismo ovlašteni otkrivati - odgovara nam na kapaljku Pacak.



Kada Zdravko Mamić maše povjerljivim papirima iz raznih krim-obrada protiv njega, mnogi se pitaju koliko mu ih je pribavio Dominić i je li zbog toga sada nagrađen mjestom časnika za sigurnost? Kako je Dominić postao dobar sa Zdravkom Mamićem?



Postoji nekoliko teza, a jedna od etabliranijih je da je Dominić u vrijeme dok je bio na čelu Operativno-komunikacijskog centra MUP-a vodio i nogometnu reprezentaciju policajaca, kojoj je u nekoliko navrata HNS potpomogao logistički i materijalno te se na taj način zbližio s Mamićem, koji voli svakoga pomagati, a pogotovo policajce. Neki govore da je Dominića i Zdravka Mamića upoznao i zbližio Paško Dodić, poznati zagrebački zlatar, čija je obitelj porijeklom iz Janjeva.



Protokolarni susreti



- Moj angažman u HNS-u nema nikakve veze sa Zdravkom Mamićem jer da ima, ja bih bio danas u Dinamu a ne u HNS-u. Ja sam osim ove ponude HNS-a imao još nekoliko dobrih ponuda, ali ova mi je bila najbolja. Radim na ugovor o djelu, dakle mirovinu nisam zamrznuo. Sa Zdravkom Mamićem sam se uvijek nalazio protokolarno povodom osiguranja utakmice i uvijek bi sa mnom bili moji kolege, načelnik uprave, osiguranja i slično. Ako ćemo iskreno, ja sam pun bolji prijatelj sa Zdravkovim bratom Zoranom Mamićem nego s njim. Zdravka ne bih izbjegavao kada bismo se susreli, ali nikakvih obaveza prema njemu nemam niti sam ih imao. Notorne su gluposti da sam ja Mamiću dojavljivao bilo šta, a posebno je velika izmišljotina da je postojao policijski tim koji je kriminalisitčki obrađivao braću Mamić, a da ja za taj tim nisam znao - kaže nam Dominić. koji se osvrnuo i na to zašto je otišao iz MUP-a.



- Što se tiče mog odlaska u mirovinu, namjerno sam čekao presudu prvostupanjskog Disciplinskog suda MUP-a na koju se nisam žalio pa sam tek onda otišao u mirovinu. To je slučaj pro forma, izmišljen slučaj da me se riješe iz MUP-a. Ja sam tom kolegi samo produžio rješenje koje je on već imao od 2001. prve godine, i to na godinu dana a Županijski sud mu je dao da može biti vještak na četiri godine pa sam tek onda i ja učinio - na četiri godine. Točnije, nisam ja nego službenica, a ja sam samo potpisao. Tu ništa nije sporno i to je izmišljen slučaj - govori Dominić, koji kaže da ga uopće nije briga šta se o njemu piše jer više nije u sustavu MUP-a.



Za svog sadašnjeg Miroslava Markovića kaže da ga je osobno upoznao tek kada mu je postao šef u HNS-u.



- Dok sam bio glavni ravnatelj policije znao sam za kolegu Miroslava Markovića, koji je u PU zagrebačkoj bio načelnik osiguranja javnih skupova, ali se nikada nismo upoznali dok nisam došao u HNS. Kažem vam, nikome se nisam nudio i nikome nemam što vraćati nego sam iz obilja ponuda izabrao najbolju - rekao nam je Dominić

Mup-ove crne liste

O navodno više nego dobrim odnosima između Mamića i Dominića javnost je mogla pobliže saznati nakon što je ‘Zainteresirana grupa građana’, kako su sami sebe nazvali, 24. 11. 2014. godine medijima poslala sadržaj kaznene prijave protiv Vlade Dominića, Krunoslava Borovca i Zdravka Mamića.



Prijavu su podnijeli jer su, kako je napisano, "na izravni nagovor poticatelja Zdravka Mamića, Vlado Dominić kao glavni ravnatelj policije, a Krunoslav Borovec kao načelnik Uprave policije, naložili ljudima da izrade "crne liste", tumačeći što slobodnije članak 32. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, sve kako bi u korist Zdravka Mamića smanjili broj ljudi koji mogu sudjelovati kao gledatelji na utakmicama GNK Dinamo Zagreb"!



Time su prvo i drugonavedeni počinili zlouporabu položaja i ovlasti, a trećenavedeni poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, navela je u kaznenoj prijavi spomenuta grupa građana.

Rizične utakmice

Časnici za sigurnost su osobe koje moraju imati iskustva u radu s javnim vlastima i policijskim službama, kao i dobro predznanje o pitanjima vezanima uz organizaciju utakmice, nadgledanje gledatelja i o svim drugim pitanjima koja se odnose na poslove sigurnosti i reda tijekom sportsko-nogometnog događanja.