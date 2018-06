Meteorolozi najavljuju veliko iznenađenje za prvi dan ljeta: krajem tjedna drastična promjena vremena, cijelu Hrvatsku mogla bi zahvatiti snažna oluja

Sunčano i toplo, ali povremeno i vjetrovito razdoblje, koje je ovih dana zavladalo u Hrvatskoj, već za nekoliko dana prekinut će snažan poremećaj koji će sam kalendarski početak ljeta učiniti neuobičajeno svježim.



Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, naime, upravo za petak, prvi dan ljeta, najavljuju jače naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu te osjetan pad temperature.



Kako najavljuju prognostičari, na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti u petak su moguće i obilnije oborine, a na sedmodnevnoj prognozi navodi se da nas ponegdje očekuje i pad temperature od desetak Celzijevih stupnjeva.



Iako se za vikend očekuje kakvo-takvo proljepšanje vremena, temperature će ostati niske i kretat će se oko 20 stupnjeva ili koji stupanj iznad toga u unutrašnjosti, nešto ispod 20 u gorskim predjelima, a na Jadranu oko 25 Celzijevih stupnjeva.



Portal Istramet pojašnjava da će u nastavku tjedna prostrano anticiklonalno polje ojačati iznad Velike Britanije i Atlantika, što će omogućiti prodor osjetno svježijeg i vlažnog zraka na europsko kopno.



Neki prognostički modeli pritom predviđaju i drastičan pad temperature zraka, primjerice iznad Njemačke na 850 hPa (oko 1500 m.n.v.) temperatura zraka mogla bi se sniziti na 0 °C!



Izraženije fronte sa sjeverozapada u ovom dijelu godine Hrvatskoj najčešće donose brze promjene vremena uz česte grmljavinske pljuskove, a u Istri i na Kvarneru kao i u unutrašnjosti Hrvatske pritom lokalno zna biti obilnih oborina.



U pravilu, promjena ovakvog tipa se najslabije osjeti u Dalmaciji, no prema trenutnim prognostičkim modelima i na tom području moglo bi biti mjestimične kiše i pljuskova uz pad temperature zraka.



Temperature zraka mogle bi se osjetno sniziti. Model ICON predviđa pad temperature zraka na sjeverozapadu zemlje za više od 10 stupnjeva Celzijevih uz prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar koji će pojačavati dojam svježeg vremena.



Pošto do prognoziranog termina ima još 5 dana, a nalazimo se u toplom dijelu godine kada se jake promjene vremena nerijetko znaju značajno ublažiti i samo 3 dana ranije, najave treba uzeti s određenom rezervom te pratiti izvješća idućih dana.



Iako prije petka ne bi trebalo biti radikalnijeg zahladnjenja, neće biti posve stabilno. Prema najnovijoj prognozi, u utorak nas očekuje djelomice, na Jadranu povremeno i pretežno sunčano, ali nestabilno vrijeme. Moguća je mjestimična kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u istočnoj Hrvatskoj i na južnom Jadranu.



Vjetar slab do umjeren, na udare povremeno i jak sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati većinom umjerena bura, podno Velebita s jakim i olujnim udarima, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C.



U srijedu većinom sunčano i postupno sve toplije, ali ne posve stabilno. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti te na jugu zemlje, a jednako će biti i u četvrtak.