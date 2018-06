Na FER-u je diplomirao kao muškarac i onda promijenio spol, no fakultet joj nije želio izdati diplomu na žensko ime; Ministrica Divjak 'presjekla': Sve ustanove moraju transrodnim osobama dati nove dokumente

Obrazovne ustanove, od osnovnih škola do fakulteta, više neće moći odgađati ili odbijati izdavanje (novih) svjedodžbi ili diploma osobama koje su primijenile spol ili odabrale život u drugom rodnom identitetu te promijenile ime i/ili prezime, a sve te promjene upisale u državne matice.



Prema uputama koje je školama i visokim učilištima uputila ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak s datumom 23.svibnja ove godine, a koji posjedujemo, napokon se uređuje pitanje izdavanja novih svjedodžbi i diploma transrodnim osobama koje su dosad ili će ubuduće predavati zahtjeve da im se ti novi dokumenti s dokazom obrazovne kvalifikacije izdaju usklađeni s novim podacima o identitetu verificiranima od strane nadležnih tijela javne vlasti.



Problem je dosad bio u tome što su se te osobe, iako su prošle zahtjevnu proceduru promjene spola ili odabira života u drugom rodnom identitetu, nakon što su im nadležni uredi državne uprave u županiji/Gradu Zagrebu izdali rješenja o upisu promjene spola i imena u maticu rođenih (ta se rješenja donose na temelju mišljenja nadležnog tijela i sukladno medicinskoj dokumentaciji nadležnog liječnika ili medicinske ustanove), nakon što su u MUP-u dobili i novi matični broj te im izdane nove domovnice – u obrazovnim ustanovama našle pred nepremostivim problemom.



- Ministarstvu znanosti i obrazovanja obraćaju se obrazovne ustanove s upitima o načinu postupanja u slučajevima kada osobe koje su promijenile spol, odnosno odabrale život u drugom rodnom identitetu, zahtijevaju izdavanje svjedodžbi i diploma usklađenih s novim podacima različitima od podataka upisanih u matične knjige obrazovnih ustanova. U nekim su slučajevima te osobe kojima je obrazovna ustanova uskratila izdavanje svjedodžbi i diploma pokrenule upravne sporove koji su okončani u korist tužitelja. Stajalište o navedenoj problematici zauzeo je i Ustavni sud kada je usvojio ustavnu tužbu i ukinuo rješenje obrazovne ustanove kojom je osobi koja je promijenila spol odbijen zahtjev za izdavanje diplome s novim osobnim imenom – obrazlaže ministrica Divjak neke od razloga zašto sada šalje ujednačene, standardizirane upute obrazovnim ustanovama kako u takvim slučajevima postupati



Presuda Ustavnog suda na koju se poziva ministrica Divjak najvjerojatnije se tiče odluke od 21.studenog prošle godine kojom je taj sud presudio u korist transrodne N.Z. iz Zagreba, rođene 1980. godine kao muškarac, a koja je promijenila spol u ženski, kao i ime, te o tome dobila sve potrebne dokumente. No Fakultet elektrotehnike i računarstva iz Zagreba, na kojemu je kao student D.Z. ta osoba stekla diplomu kao inženjer računarstva 2004. godine, odbio je njezin zahtjev za izdavanjem nove diplome s novim identitetom. FER se pozivao da za to nema zakonskih uporišta, premda su, kako je podnositeljica navela u tužbi, na Zagrebačkom sveučilištu postojala još dva slučaja transrodnih osoba kojima su matični fakulteti, Prirodoslovno-matematički te Muzička akademija, bez problema izdali novu diplomu.



Upravni sud stao je na stranu FER-a, no Ustavni sud krajem prošle godine ukinuo je rješenja i FER-a i Upravnog suda. U obrazloženju su se pozvali na dio članka 29. Stavak 1. Ustava u vezi s člankom 35. Ustava te članak 8. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda koji, ukratko rečeno, svakoj osobi jamče štovanje i pravnu zaštitu njegova osobnog i privatnog života.



Ministrica Divjak se poziva i na požurnicu od strane pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, koja je u više navrata, kako nam je sama potvrdila, tražila da se taj problem riješi te 2016. godine sama izradila Uputu za postupanje obrazovnih institucija prilikom zahtjeva transrodnih osoba za izmjenom diploma ili svjedodžbi po promjeni imena i spola, odnosno po promjeni imena i odabira života u drugom rodnom identitetu te je dostavila obrazovnim ustanovama.



- No problem je trebalo riješiti na sustavnoj razini – ističe pravobraniteljica Ljubičić, objašnjavajući kako ju je još krajem 2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontaktiralo obvezujući se da će, na temelju izrađene upute pravobraniteljice te u suradnji s Ministarstvom uprave, a u što kraćem roku, izraditi prijedlog službene upute za postupanje u ovakvim slučajevima. Iz toga proizlazi da se ovaj problem počeo rješavati i prije ratifikacije Istanbulske konvencije, primjerice, pa pravobraniteljica Ljubičić hvali Ministarstvo obrazovanja da su još od kraja prošle godine promptno reagirali i u vrlo kratkom roku izradili izvrstan prijedlog upute, utemeljen na prijedlozima pravobraniteljice, i 23. svibnja ga poslali svim obrazovnim institucijama.



Iz uputa ministrice Divjak jasno je, da banaliziramo, kako neće svaki Frane koji se osjeća kao Franka moći tek tako dobiti novu svjedodžbu ili diplomu. U uputama se navodi kako će svaka osoba koja je promijenila spol morati podnijeti zahtjev radi izdavanja nove svjedodžbe/diplome te uz to priložiti dokumentaciju iz koje je nedvojbeno vidljivo da je osoba koja podnosi zahtjev identična osobi koja je završila školovanje u toj ustanovi.



Kao relevantna dokumentacija može se koristiti izvadak iz matice rođenih/rodni list, odnosno potvrda matičnog ureda o upisanoj bilješci o promjeni spola/života u drugom rodnom identitetu u matici rođenih te promjeni osobnog imena. Opisani su i postupci upisa promjene u matičnu knjigu učenika ili studenata, kako postupiti kada je osoba završila školovanje poslije ili prije uspostave e-matice, obavještavanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji po istom postupku izdaje podatke o položenoj državnoj maturi i slično.



- Upućujemo odgovorne osobe svih osnovnih i srednjih škola te visokih učilišta da postupaju sukladno uputi kako bi se što prije postupilo prema zahtjevima stranaka koje već duže vrijeme čekaju rješavanje predmetne materije, kao i izbjeglo pokretanje antidiskriminacijskih postupaka utemeljenih na povredi Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije te primjeni sankcija – upozorava u uputi ministrica Blaženka Divjak.







U dvije godine 59 zahtjeva

Prema odgovoru pravobraniteljice Višnje Ljubičić, službena statistika Nacionalnog zdravstvenog vijeća (NZV) za razdoblje 2015.-2017. godine pokazuje da je to tijelo dosad ukupno zaprimilo 59 zahtjeva za izdavanjem mišljenja o promjeni spola ili odabira života u drugom rodnom identitetu.



Od toga broja, NZV je dosad izdao 55 pozitivnih mišljenja (u 2016 –oj 23 pozitivna mišljenja, u 2017 –oj njih 32) dok je u četiri slučaja postupak izdavanja mišljenja u tijeku