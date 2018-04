Potrošači, oprez! Konzum povlači ovaj proizvod iz prodaje zbog opasnog problema s ambalažom

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače da se povlače "K plus feferoni" u staklenkama od 370 ml, i "blagi" i "ljuti", zbog uočene korozije na unutrašnjoj strani metalnih zatvarača staklenki.



Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda K PLUS FEFERONI BLAGI, staklenka 370 ml (160 g) i K PLUS FEFERONI LJUTI, staklenka 370 ml (160 g), svih rokova trajanja, podrijetlom iz Makedonije, zbog uočene korozije na unutrašnjoj strani metalnih zatvarača staklenki.



Proizvođač je tvrtka "DIM Komerc", Valandovo, Makedonija. Proizvod na tržište Republike Hrvatske stavlja subjekt u poslovanju s hranom Konzum d.d., Marijana Čavića 1, Zagreb.



Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.



Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na službenoj stranici.