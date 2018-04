Mislili ste da je kupovina 30 godina starih izraelskih aviona bila kraj? Ministarstvo obrane odlučilo nabaviti i eskadrilu američkih borbenih helikoptera Black Hawk!

Nakon odluka o nabavci 12 borbenih aviona F16 BARAK i 16 izviđačko-borbenih helikoptera “Kiowa” OH-58D, Ministarstvo obrane kreće u finaliziranje opremanja Ratnog zrakoplovstva novim transportnim helikopterima Black Hawk. Ministar obrane Damir Krstičević ovih je dana na sastanku s vojnim pilotima u bazi Pleso otkrio kako je u tijeku izrada taktičko-tehničke studije za opremanje višenamjenskim helikopterima zapadnog proizvođača, piše Jutarnji list.



Studija će pokazati koji helikopteri najviše odgovaraju potrebama zrakoplovstva. Plan je da se eskadrila novih transportnih helikoptera nabavi do 2025., kada izlaze resursi postojećim helikopterima Mi-8. Cilj sadašnjeg vodstva MORH-a i Oružanih snaga je da se u sljedećih nekoliko godina u potpunosti prijeđe na zrakoplovnu tehniku zapadne proizvodnje. Osim, naravno, transportnih helikoptera Mi171Sh koji su u ovom trenutku na generalnom remontu kako bi se mogli koristiti sljedećih 10 godina.



O nabavci Black Hawk helikoptera priča se još od 2014., kada je tadašnji ministar obrane Ante Kotromanović tu ideju iznio tadašnjem američkom potpredsjedniku Joeu Bidenu, a kako Hrvatska ne bi bila ovisna o ruskoj tehnici. Kako neslužbeno saznajemo, još 2015. od američke Vlade zaprimljene su ponude za novi helikopter Black Hawk UH-60 model M i polovni remontirani UH-60 model A nadograđen na model L. Usto, američka je Vlada u Zagreb uputila službenu ponudu za 16 novih helikoptera Bell UH-1Y za oko 760 milijuna kuna. Osim ovih modela helikoptera, u MORH-u su prošlih godina još neke kompanije održale prenzentacije svojih proizvoda. No, ponuda američke Vlade za helikoptere Bell hrvatskoj strani je bila preskupa te je 2016.



Ministarstvo obrane na američki prijedlog u SAD uputila zahtjev za donaciju 12 UH-60 model A kroz partnerski program Excess defense articles (EDA). Kroz taj program američka vojska zemljama partnerima donira ili prodaje svoje obrambene viškove. Hrvatska vojska već je na taj način opremljena vozilima MRAP i M-ATV te helikopterima Kiowa. Tijekom prošle godine hrvatskoj strani je prezentirana mogućnost modernizacije tih helikoptera na razinu M. Da je cijeli posao došao u fazu realizacije, posredno je potvrdio i ministar Krstičević kada je u listopadu prošle godine otkrio da se s američkom stranom pregovara o nabavci dva Black Hawka za Zapovjedništvo specijalnih snaga. Osim ministra obrane, i predsjednica i vrhovna zapovjednica Kolinda Grabar Kitarović nekoliko je puta najavila nabavu tih helikoptera.



U slučaju nabavke modela A Black Hawka, riječ je o izvornoj inačici tog helikoptera koji ima četveročlanu posadu i kapacitet prijevoza 11 putnika. Ovaj model se proizvodio od 1977. do 1989.



Nadogradnjom na model M u helikopter se ugrađuju veće lopatice rotora, što osigurava veću nosivost, digitalna avionika, što uključuje i “glass cocpit” te napredniji računalni sustav za upravljanje. Uz to, ugrađuje se i novi motor, ojačava trup, a mogu se ugraditi i dodatni spremnici goriva. Prvi let dograđenog modela A na model M obavljen je 2003. Realizacijom te nabave bio bi zaokružen planirani proces zamjene ruske tehnologije zapadnom.